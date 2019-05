Die Taschen werden am Sonntag in Heidersbach verkauft. Foto: Tanja Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) In vielen Gemeinden des Dekanats Mosbach-Buchen sieht man seit Donnerstagabend Kinder und Jugendliche in grünen Shirts, die hart arbeiten: Sie streichen Bänke, führen Erdarbeiten durch oder sitzen mit Nadel und Faden in der Runde, um Taschen zu nähen. Die 72-Stunden-Aktion des BDKJ, in der junge Menschen gemeinnützige Projekte umsetzen, ist in vollem Gange.

Am Freitag durfte die RNZ den engagierten Jugendlichen in Mosbach-Waldstadt, in Heidersbach und in Hettigenbeuern über die Schulter schauen. Auch die Schirmherren der 72-Stunden-Aktion, Dekan Johannes Balbach und Landrat Dr. Achim Brötel, machten sich auf den Weg, um sich über die tolle Arbeit der Gruppen zu informieren und den Freiwilligen für ihren Einsatz zu danken. "Es ist ein starkes Zeichen, wenn sich Jugendliche so für die Allgemeinheit engagieren", unterstrich der Dekan.

In der Mosbacher Waldstadt wurden die Schirmherren mit Schippen ausgerüstet und in der Runde der buddelnden Pfadfinder aus der Waldstadt willkommen geheißen, die am Freitagnachmittag mit Erdarbeiten beschäftigt waren. In der Waldstadt wird ein Trimm-Dich-Pfad mit hochwertigen Geräten aus Holz und rostfreiem Stahl entstehen. Stammesvorsitzender und Projektleiter Carsten Pfeiffer ist stolz auf seine Gruppe: Die Pfadfinder arbeiten nicht nur motiviert, sondern es ist ihnen auch gelungen im Vorfeld stolze 36.000 Euro an Spenden zu sammeln, die in den Trimm-Dich-Pfad fließen.

Auch der VfB Waldstadt beteiligt sich am Projekt, indem er "Manpower" und sportliches Fachwissen beiträgt. In Heidersbach nähen die Ministranten aus gespendeten Altkleidern Taschen.

"Wir werden die Taschen am Sonntag im Wahllokal verkaufen", erzählt Leonie Kern. Die Heidersbacher Minis verschönerten zu-dem einen Kleidersammelcontainer und werden am heutigen Samstag eine Altkleidersammlung in Heidersbach durchführen. Die Erlöse des Projekts gehen an "Aktion Hoffnung". Die Organisation sammelt gebrauchte Kleidung und unterstützt damit Entwicklungshilfeprojekte und Bildungsvorhaben.

Buchener Ministranten sind im Morretal aktiv. Die "Minis" arbeiten Hand in Hand mit der Jugendfeuerwehr Buchen. "Die Gruppe hat den Wasserlauf am Spielplatz repariert, den Kurpark von Laub befreit und ist nun damit beschäftigt, die Grillhütte zu sanieren", erzählte Matthias Grimm von der Feuerwehr Buchen, der die Kinder und Jugendlichen betreut. Am Grillplatz wird zudem die Feuerstelle auf Vordermann gebracht, eine Treppe wird gebaut und ein zwei Kilometer langer Vogellehrpfad mit bunt bemalten Nistkästen wird errichtet.

"Wir freuen uns zudem sehr darüber, dass alle Betriebe, die wir um Materialspenden gebeten haben, sofort bereit waren, uns zu unterstützen", sagte Grimm.

Info: Die 72-Stunden-Aktion geht noch bis einschließlich Sonntag weiter und die Kinder und Jugendlichen freuen sich über Unterstützung aus der Bevölkerung sowie auch über Besuch an ihren "Baustellen" und Kuchenspenden. Weitere Infos gibt es unter Tel. 06281/5624516.