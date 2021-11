Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "14 Schüler und Kindergartenkinder haben sich an den letzten sieben Tagen infiziert." Angesichts von insgesamt 578 Neuinfektionen kam der RNZ dieser Wert, den das Landratsamt am Freitag veröffentlichte, auffallend niedrig vor. Die Skepsis war berechtigt: Bei der Zahl der gemeldeten Fälle bei Schülern und Kindergartenkindern handelt es sich nur um die, bei denen die Einrichtung betroffen war, erklärt Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Nachfrage. Das Landratsamt werde diese ergänzende Information künftig mit angeben, um Irritationen zu vermeiden.

Zur Erklärung: Eine Schule oder ein Kindergarten kann vom positiven Corona-Test eines Kindes nicht betroffen sein, wenn das positiv getestete Kind beispielsweise vor dem Test aufgrund eines positiven Falles in der Familie bereits in Quarantäne war. "Somit erfolgte die Ansteckung höchstwahrscheinlich im privaten Bereich, und das Kind war im infektiösen Zeitraum nicht in der Einrichtung", verdeutlicht Egenberger. Die Einrichtung ist ebenfalls nicht betroffen, wenn ein Kind zwei Tage vor Symptombeginn oder dem positiven Test die Einrichtung nicht besucht hat und keine weiteren Fälle in der betroffenen Klasse oder Gruppe bekannt sind.

Insgesamt sind also deutlich mehr Kinder und Jugendliche von Infektionen betroffen, wie die Verteilung der aktuellen Coronafälle (nachgewiesene Infektionen zwischen dem 10. und dem 16. November) nach Altersgruppen zeigt:

Altersgruppe Fälle Inzidenz

0 bis 2 4101,11

3 bis 5 13336,09

6 bis 11 75999,60

12 bis 17 54648,49

18 bis 24 53485,70

25 bis 34 75454,90

35 bis 44108662,74

45 bis 54 86406,06

55 bis 64 78329,07

65 bis 74 42270,92

75 und älter 56352,22

Ein Inzidenzwert von knapp 1000 bei den Sechs- bis Elfjährigen ist natürlich erschreckend. Zur Einordnung sollte man aber berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche aktuell die Bevölkerungsgruppe sind, die mit Abstand am häufigsten getestet wird. Dementsprechend werden unter dieser Altersgruppe auch die meisten Infektionen entdeckt. Bei älteren Menschen wird eine Infektion meist nur dann bekannt, wenn die Person Symptome hat.

Ebenfalls wichtig: Die meisten Kinder bleiben bei einer Infektion symptomfrei oder sie erkranken nicht schwer. Verbreiten können sie das Virus aber dennoch.