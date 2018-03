Ein mit Hilfe des EU-Förderprogramms Leader fertiggestelltes Projekt ist das historische Bahnmuseum in Walldürn. Unser Foto entstand bei der Eröffnungsfeier am 12. Mai 2017. Archiv-Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore/pm) Die Regionalentwicklung Badisch-Franken e.V. sucht zum sechsten Projektruf nach innovativen Projektideen, die durch Leader gefördert werden können.

Bislang wurden fünf Leader-Projekte in den 22 Mitgliedskommunen im Neckar-Odenwald-Kreis und Main-Tauber-Kreis fertiggestellt, dazu zählen im Raum Buchen/Walldürn das historische Bahnmuseum im Walldürner Stadtkern, die Erneuerung und Weiterentwicklung des Tierparks "Hasenwald" in Hettingen und die Errichtung eines Backofens verbunden mit der Erweiterung des Jugend- und Dorfgemeinschaftshauses in Bödigheim.

Hintergrund Leader ist ein Förderprogramm der EU und des Landes Baden-Württemberg zur Stärkung des ländlichen Raums. Getreu dem Motto "Zukunft gemeinsam gestalten" kann jeder selbst aktiv werden und einen Beitrag zur Regionalentwicklung leisten. Es können Vorhaben von Kommunen, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und auch Einzelpersonen gefördert werden. Voraussetzung ist, dass diese im Gebiet der [+] Lesen Sie mehr Leader ist ein Förderprogramm der EU und des Landes Baden-Württemberg zur Stärkung des ländlichen Raums. Getreu dem Motto "Zukunft gemeinsam gestalten" kann jeder selbst aktiv werden und einen Beitrag zur Regionalentwicklung leisten. Es können Vorhaben von Kommunen, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und auch Einzelpersonen gefördert werden. Voraussetzung ist, dass diese im Gebiet der Leader-Aktionsgruppe mit ihren 22 Mitgliedskommunen (jeweils elf im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis) umgesetzt werden und einen Beitrag zu den Zielen des Regionalen Entwicklungskonzepts in Badisch-Franken leisten.

Insgesamt sieben weitere Projekte wurden bereits durch die L-Bank/das Regierungspräsidium bewilligt und sind in der Umsetzungsphase. Im Raum Buchen/Walldürn handelt es sich hier um folgende Projekte:

> Neubau eines energieeffizienten Geschäftsgebäudes zur Existenzgründung im Bereich Friseurhandwerk in Bödigheim

> Die Dauerausstellung "Buchen im Mittelalter" im Bezirksmuseum Buchen, die das Bezirksmuseum in Kooperation mit der Museums AG des Burghardt-Gymnasiums-Buchen realisiert

> Die Errichtung eines Kultur-Biergartens mit naturnaher Bühne beim Gasthaus "Schwanen" in Buchen.

In der Phase der Bewilligung befinden sich momentan folgende Projekte im Raum Buchen/Walldürn:

> Die Wanderausstellung "Das Madonnenland - Sakrallandschaft Badisch-Franken", bei der 66 Tafeln und vier Multi-Media-Stationen, die den Begriff Madonnenland thematisieren und dokumentieren, an mindestens zehn Orten im Leader-Aktionsgebiet errichtet werden sollen.

> Die Gründung einer Schau- und Erlebniskäserei in Sindolsheim. Hier soll eine bereits vorhandene Scheune mit Melkstand auf Initiative der Kirchen-Käserei umgebaut werden.

Die anderen Vorhaben befinden sich noch in der Antragstellung und können vorbehaltlich der Bewilligung mit einer Förderung rechnen. Im Altkreis Buchen gehören dazu die folgende Projekte:

> Errichtung von Räumlichkeiten einer kreativen Dorfschneiderei im Dachgeschoss des Wohnhauses einer Maßschneiderin in Schloßau.

> Die Errichtung einer Sommerbühne am Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf für die Feierlichkeiten im Rahmen des Jubiläums 35 Jahre "Pepperoni Kleinkunst" in diesem Jahr.

> Das Projekt "Die zweite Heimkehr des Zacharias Juncker" in Walldürn. Dort wohnte im Haus der Hauptstraße 21 im 17. Jahrhundert der Bildhauer Zacharias Juncker. Vorgesehen ist, ein kulturelles Andenken in diesem ehemaligen Wohnhaus zu schaffen und einen medialen Ausstellungsraum einzurichten, der von der Öffentlichkeit kostenlos besichtigt werden kann.

Die Frist zur Einreichung von Leader-Projekten beginnt am 26. Februar und endet am 13. April. Voraussichtlicher Auswahltermin ist der 6. Juni 2018. Es können Vorhaben für alle fünf Handlungsfelder des Regionalen Entwicklungskonzepts eingereicht werden: Wertschöpfung durch Regenerative Energien, Zurück in den Beruf - Frauenarbeitsplätze, Lebenswerte Dörfer durch Innenentwicklung, Engagement für kulturelle und neue soziale Angebote sowie Arbeitsplätze durch nachhaltigen Tourismus/Positionierung als Genussregion.

Die Höhe des EU-Fördermittelbudgets beträgt 150.000 Euro. Hinzu kommen Landesmittel in entsprechendem Verhältnis. Die Bagatellgrenze der Fördersumme beträgt 5000 Euro. Die Obergrenze der förderfähigen Projektkosten (netto) beträgt 600.000 Euro. Das Auswahlverfahren und die seit Januar 2018 geltenden überarbeiteten Projektauswahlkriterien sind auf der Homepage der Leader-Aktionsgruppe (siehe unten) abrufbar. Zur Prüfung der Projektidee steht das Regionalmanagement interessierten Projektträgern zur Seite.

Info: Informationen zum Leaderprogramm 2014-2020 erteilt die Leader-Geschäftsstelle in Walldürn, Tel. (06281) 5212-1397 und -1398. Wichtige Hinweise und einen Überblick über bereits beschlossene Projekte der letzten fünf Projektaufrufe sind auch auf der Homepage unter www.leader-badisch-franken.de einsehbar.