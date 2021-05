Das Kreisimpfzentrum in Mosbach: Hier wurden in den letzten Monaten weit über 30 000 Impfdosen verabreicht. Foto: Rüdiger Busch

Mosbach/Stuttgart. (rüb) Auch wenn es bei ihnen derzeit kaum freie Termine für Erstimpfungen gibt, so sind die Impfzentren doch eine tragende Säule des Impfkonzepts im Land. Und sie werden es auch weiterhin sein: Ursprünglich sollten die rund 60 Impfzentren in Baden-Württemberg nur bis Ende Juni betrieben werden. "Eine Verlängerung bis 15. August ist innerhalb der Landesregierung jedoch bereits beschlossen", teilte Pascal Murmann, stellvertretender Pressesprecher des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration in Stuttgart, auf RNZ-Anfrage mit.

Dafür stünden aber noch die Zustimmung des Landtags und eine vertragliche Vereinbarung mit den Trägern der Impfzentren aus. Doch auch nach dem 15. August muss noch nicht Schluss sein: "Je nach verfügbaren Impfstoffen werden wir die Impfzentren auch im September noch brauchen", sagte Murmann.