Exemplarisch für die 60 Info-Banner, die in dieser Woche im Landkreis aufgestellt werden sollen, wurde am gestrigen Montag das in Osterburken enthüllt. Foto: Andreas Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) "Bio-Musterregion Neckar-Odenwald ... für mehr Bio-Genuss außer Haus" – mit diesem Hinweis, der auf einem großen Plakat steht, wird man seit Neuestem begrüßt, wenn man von Adelsheim kommend nach Osterburken hineinfährt. Das Info-Banner auf Höhe der Tierarztpraxis von Dr. Hubert Weniger ist eines von mehreren, die im ganzen Landkreis in dieser Woche aufgestellt werden sollen. Diese sollen auf die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald, deren Anliegen und Projekte aufmerksam machen. Exemplarisch wurde am gestrigen Montag das Banner in Osterburken enthüllt.

Dazu war auch Peter Hauk, der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, gekommen. Diesen begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel genauso wie Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, einige Mitglieder des Steuerungskreises der Bio-Musterregion sowie als Kooperationspartner Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig als Kreisvorsitzenden des Gemeindetags und Albert Gramling, den Vorsitzenden des Bauernverbands.

Im Mai 2020 hatte der Steuerungskreis bereits die Idee, Eingangsschilder bei der Einfahrt in die Bio-Musterregion aufzustellen, wie der Landrat informierte. Allerdings sei dies am aufwendigen Genehmigungsverfahren beim Aufstellen von Schildern außerhalb von Ortschaften gescheitert. In der Sitzung des Beirats im Juli letzten Jahres habe man dann beschlossen, innerorts Info-Banner aufzustellen.

In Abstimmung mit dem Steuerungskreis hat man dann sechs verschiedene Botschaften kreiert. So wird auf "regionales Bio in der Vermarktung", "Bio-Landwirtschaft", Bio-Weinachtsbäume", "Bio-Honig", Bio-Genuss außer Haus", "regionales Bio-Gemüse" und "Bio in der Verarbeitung" hingewiesen.

Auf Wunsch der Städte und Gemeinden, die als Kooperationspartner der Bio-Musterregion das Aufstellen der Banner übernehmen, wurden die Hinweisschilder in zwei Formaten gedruckt, als Bauzaun- und als Straßenbanner. "Es beteiligen sich nahezu alle Städte und Gemeinden im Kreis an der Aktion", freute sich Dr. Brötel. "Insgesamt wurden 60 Banner bestellt, die von Grafik Respondek aus Buchen entworfen wurden."

Diese sollen nun darüber informieren, warum es die Bio-Musterregion überhaupt gibt und was deren Anliegen und Projekte sind. Sie sollen sowohl Verbraucher als auch Produzenten und Verarbeiter für die Anliegen der Bio-Musterregion sensibilisieren.

Die Motive werden mehr oder weniger zufällig auf die Gemeinden verteilt. Der Gedanke dahinter: "Auch wenn auf einer Gemarkung zum Beispiel keine Weihnachtsbäume wachsen, gibt es dort Käufer von Weihnachtsbäumen, die sich dann vielleicht überlegen, einen Baum aus ökologischer Erzeugung nachzufragen", erklärte der Landrat.

Mit den Bannern will man also vor allem die Verbraucher erreichen. "Das Mehr an Bio-Produkten muss auch nachgefragt und gekauft werden", sagte Minister Peter Hauk. Denn letztendlich entscheide der Verbraucher mit seiner Kaufentscheidung, was und wie produziert wird.

"Ziel ist es, bis 2030 auf mindestens 30 Prozent Bio in der landwirtschaftlichen Produktion zu kommen", erklärte der Minister, der dabei wie Brötel das Miteinander zwischen konventioneller und Bio-Landwirtschaft als wichtig hervorhob. Um das bis 2030 gesteckte Ziel zu erreichen, sieht Hauk vor allem in der Regionalität eine große Chance, denn "diese führt zum Thema Bio". Und die Banner, die aus Mittel des Ministeriums für Ländlichen Raum finanziert werden, sollen nun ebenso dem einen oder anderen den Weg zum Thema Bio aufzeigen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist seit 2019 eine von mittlerweile 14 Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg. Außer die Verbraucher zu informieren, will die Bio-Musterregion einerseits die Erzeugung von Bio-Produkten, aber andererseits auch deren Vermarktung und Verarbeitung voranbringen.