Der Neckar-Odenwald-Kreis weist die günstigsten Immobilienpreise in ganz Baden-Württemberg auf. Doch auch hier wird der Traum vom Eigenheim immer kostspieliger. Das Foto zeigt das Baugebiet „Hühnerberg“ in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die günstigsten Immobilienpreise in ganz Baden-Württemberg weist der Neckar-Odenwald-Kreis auf. Laut dem Immobilienportal Scoperty liegt der Quadratmeterschätzwert zwischen Aglasterhausen und Schweinberg bei 1812 Euro und damit gut 1400 Euro unter dem Landesdurchschnitt von 3262 Euro. Allerdings steigen die Preise auch im Neckar-Odenwald-Kreis und zwar in hohem Tempo: Innerhalb von nur einem Jahr ist der Schätzpreis um 11,5 Prozent gestiegen.

Im landesweiten Durchschnitt sind die geschätzten Quadratmeterpreise seit dem ersten Quartal 2021 (3183 Euro pro Quadratmeter) um weitere 2,5 Prozent gestiegen. Im Zeitraum von einem Jahr (seit dem zweiten Quartal 2020) liegt der Preiszuwachs für Immobilien in Baden-Württemberg bereits bei 8,7 Prozent. Seit Jahresbeginn wurde es für Immobilienkäufer vor allem in den Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis und in der kreisfreien Stadt Heidelberg teurer. Dort stiegen die Quadratmeterschätzwerte um jeweils über vier Prozent auf 3157 Euro (Kreis Ravensburg), 3916 Euro (Bodenseekreis) und 4564 Euro (Heidelberg).

Am stabilsten verhielten sich die Preise in den Landkreisen Schwarzwald-Baar (2232 Euro), Freudenstadt (2006 Euro) und Konstanz (3829 Euro) mit jeweils unter einem Prozent Wertzuwachs. Lediglich im Kreis Schwäbisch-Hall sind die Preise gegenüber dem ersten Quartal um fast zwei Prozent gefallen auf durchschnittlich 2262 Euro pro Quadratmeter.

Wer mit dem Gedanken spielt, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, der sollte sich laut Scoperty im Neckar-Odenwald-Kreis (1812 Euro), im Main-Tauber-Kreis (1858 Euro) oder im Zollernalbkreis (1980 Euro) umsehen. Die günstigste Gemeinde im Land ist Lauterbach im Kreis Rottweil. Dort kostet der Quadratmeter Immobilieneigentum laut Scoperty aktuell 1322 Euro. Die Top drei der teuersten Städte wird angeführt von Konstanz mit 5138 Euro, gefolgt von Freiburg mit 4836 Euro und Stuttgart mit 4823 Euro.

Für die 35.800 Einfamilienhäuser im Neckar-Odenwald-Kreis hat Scoperty einen durchschnittlichen Quadratmeterschätzwert von 1767 Euro errechnet. Bei den 15.200 Wohnungen im Kreis liegt er bei 1915 Euro.

Zwischen den Kommunen gibt es teilweise deutliche Unterschiede, vor allem zwischen den Mittelbereichen Buchen und Mosbach. Die große Kreisstadt ist mit 2068 Euro nicht einmal der Spitzenreiter, sondern Haßmersheim mit 2233 Euro. Was auffällt: In den Kommunen, die Richtung Heidelberg oder Richtung Heilbronn liegen, steigen die Preise. Am günstigsten lässt sich der Traum von der eigenen Immobilie mit durchschnittlich 1517 Euro pro Quadratmeter in Höpfingen verwirklichen.

> Die Werte für den Mittelbereich Buchen: Adelsheim 1696 Euro, Buchen 1738 Euro, Hardheim 1522 Euro, Höpfingen 1517 Euro, Mudau 1672 Euro, Osterburken 1790 Euro, Ravenstein 1626 Euro, Rosenberg 1585 Euro, Seckach 1696 Euro und Walldürn 1612 Euro.

> Die Werte für den Mittelbereich Mosbach: Aglasterhausen 1967 Euro, Billigheim 2003 Euro, Binau 1924 Euro, Elztal 1835 Euro, Fahrenbach 1585 Euro, Haßmersheim 2233, Hüffenhardt 1919 Euro, Limbach 1574 Euro, Mosbach 2068 Euro, Neckargerach 1693 Euro, Neckarzimmern 1970, Neunkirchen 1885 Euro, Obrigheim 1892 Euro, Schefflenz 1695 Euro, Schwarzach 1922 Euro, Waldbrunn 1638 Euro und Zwingenberg 1743 Euro.