Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Mit den ansteigenden Infektionszahlen nehmen auch die Beschränkungen im öffentlichen Leben wieder zu. Masken müssen mancherorts im Freien getragen werden, man darf sich nur noch maximal zu zehnt oder mit einem weiteren Haushalt treffen. Die Aufgabe der kommunalen Ordnungsämter ist es, dafür zu sorgen, dass die Corona-Regeln auch wirklich eingehalten werden – doch dabei stoßen sie personell allmählich an ihre Grenzen.

Während die CDU-Landtagsfraktion am Montag den umstrittenen Vorschlag machte, die Streifen durch Ehrenamtliche zu verstärken, brachte Baden-Württembergs Gemeindetagspräsident Roger Kehle schon vor ein paar Wochen den sogenannten "Pakt für kommunale Ordnungsdienste" ins Gespräch. Er soll es den Kommunen künftig ermöglichen, sich von privaten Sicherheitsdiensten externe Verstärkung zu holen.

In Buchen ist das – zumindest derzeit – aber noch kein Thema: "Die Kontrollen finden durch unser eigenes Personal statt", erklärt Fachbereichsleiterin Simone Schölch. So wird beispielsweise die Einhaltung der Maskenpflicht in der Fußgängerzone regelmäßig kontrolliert. Private Sicherheitsdienste hinzuzuziehen, sei aktuell nicht geplant.

In Walldürn verhält es sich ähnlich wie in Buchen: "Die Kontrollen in der Altstadt werden von unserem eigenen gemeindlichen Vollzugsdienst durchgeführt", sagt der Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters, Meikel Dörr. Man habe sich auch an den Schwerpunktkontrollen vergangene Woche beteiligt, um die Einhaltung der Quarantäne zu überwachen. Was das Personal betrifft, das für die Kontrollen zur Verfügung steht, käme man mittlerweile aber schon an Grenzen. "Wir würden uns wünschen, wenn die Landespolizei mehr Präsenz zeigen könnte", verdeutlicht Dörr.

Laut der Pressesprecherin der Stadt Mosbach, Meike Wendt, werden auch dort die Bestimmungen der Corona-Verordnungen aktuell vom städtischen Vollzugsdienst überwacht. Die Stadtverwaltung sei aber froh, wenn sie bei Bedarf auf private Sicherheitsdienste zurückgreifen könnte. "Es ist wichtig, dass die Kommunen in der Lage sind, kurzfristig zusätzliches Personal einzusetzen", sagt Marc Elxnat vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. "Daher soll es ihnen ermöglicht werden, zertifizierte private Ordnungsdienste einzusetzen." Die genauen Vorgaben, unter denen das geschehen könnte, sollen nun im Pakt für kommunale Ordnungsdienste formuliert werden.

Bislang dürfen Sicherheitsdienste zwar beobachten, haben jedoch keine Handhabe, falls gegen die Corona-Auflagen verstoßen wird. Das fällt in die sogenannten "hoheitlichen Aufgaben" der Ordnungsämter. Diese Aufgaben können nur von Institutionen des öffentlichen Gemeinwesens kraft öffentlichen Rechts wahrgenommen werden. Es braucht also klare rechtliche Grundlagen, damit private Sicherheitsdienste künftig im Ernstfall die Ordnungsämter unterstützen können.

Auch in Mosbach überwacht der kommunale Vollzugsdienst die Einhaltung der Maßnahmen. Foto: Alexander Rechner

"Dazu wurde bereits ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie es ermöglicht werden kann und welche Vorgaben geändert werden müssen, damit private Sicherheitsdienste die Ordnungsämter entlasten können", erzählt Elxnat. Im November sei mit Ergebnissen zu rechnen, die dann auch Hand und Fuß haben sollen.

Marco Eidelloth ist Geschäftsführer des S.D.E. Sicherheitsdienstes in Schefflenz. "In der nächsten Zeit wird auf jeden Fall weiterhin viel Flexibilität gefordert werden, um auf alle Änderungen bestmöglich reagieren zu können", schätzt er die Zukunft der Branche ein. Aktuell sei der S.D.E. Sicherheitsdienst hauptsächlich im Objektschutz und Einzelhandel tätig, vorstellbar sei es aber schon, dass künftig auch Anfragen kämen, die Ordnungsämter zu unterstützen. Es bleibe jedoch abzuwarten, wie die Differenz zwischen dem Hoheitsrecht von Beamten und den eingeschränkten Möglichkeiten eines privaten Sicherheitsdienstleisters weiterhin geregelt werde.

"Es ist nicht möglich, kurzfristige Bedarfe mit Personen ohne entsprechende Qualifikation abzudecken", erklärt Eidelloth. Zwar habe er einige Mitarbeiter, die die IHK-Sachkundeprüfung bereits abgelegt hätten, er versuche nun aber, alle dazu zu motivieren, um möglichst flexibel für eingehende Aufträge zu sein.

Und noch etwas hat sich verändert: "Bei den Mitarbeitern sehe ich einen starken Zuwachs von Personen, die vor Corona im Sicherheitsbereich als Nebenberuf tätig waren und jetzt, teilweise auch durch Verlust des Arbeitsplatzes, auf eine Vollanstellung wechseln wollen", erzählt Marco Eidelloth. Er ist sich sicher: "Diese intensive Zeit wird uns noch vor eine größere Aufgabe stellen, damit die Aufträge mit qualifizierten Mitarbeitern abgedeckt werden können."

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm sagte, dass man die Einhaltung der aufgelisteten Vorgaben durch den Kreis natürlich kontrolliere. "Das erfolgt entweder stichprobenartig, oder meine Mitarbeiter gehen gemeldeten Vergehen ganz gezielt nach." Die zwei bis drei Mitarbeiter der Stadt Osterburken, die hier im Einsatz sind, erachtete Galm als momentan durchaus ausreichend. "Wir sehen derzeit keine Notwendigkeit, zusätzliche private Dienste zu beauftragen." Dies belegten auch die bisher gemachten Erfahrungen vor Ort. So laufe beispielsweise die Einhaltung der 23-Uhr-Sperrfrist für Gastwirtschaften total problemlos. Viele Gastwirtschaften würden momentan eh schon um diese Zeit schließen. Keine Probleme sieht Galm in Osterburken auch bei der Einhaltung der Maskenpflicht an neuralgischen und belebten Versammlungspunkten. "Da sind wir in Osterburken in einer relativ guten Lage. Wir haben keine Plätze mit größeren Menschenansammlungen, keine Engstellen im Stadtgebiet und auch keinen regelmäßigen Wochenmarkt. Und bei unseren großen Einkaufsmärkten, die immer guten Zulauf haben, ist ja die Maskenpflicht eh gegeben und wird auch von den Marktbetreibern überprüft!" Und am normalerweise recht umtriebigen Osterburkener Bahnhof sei die Bundespolizei mit Einsatzkräften präsent.