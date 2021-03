Neckar-Odenwald-Kreis (RNZ) Auf dem Gebiet der Gemeinde Mudau ist am Montag erneut ein Wolf von einer Videokamera erfasst worden. Die Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) werten den Film als eindeutigen Wolfsnachweis (sogenannter C1-Nachweis). Vermutlich handelt es sich bei diesem Tier um den bereits mehrmals in der Region nachgewiesenen Rüden GW 1832m – eine sichere Zuordnung ist aufgrund dieser Videoaufnahmen aber nicht möglich. Ausführliche Informationen zum Herdenschutz, Daten zu Wolfssichtungen im Land sowie Verhaltenshinweise beim Zusammentreffen von Mensch und Wolf findet man auf der Internetseite des Landesumweltministeriums unter www.um.baden-wuerttemberg.de

Update: Mittwoch, 17. März 2021, 17.25 Uhr

Landratsamt veröffentlicht neues Fotofallenbild vom Mudauer Wolf

Mudau. (pm) Mit Hilfe einer Wildkamera konnte am 19. Januar ein weiterer sicherer Wolfsnachweis im badischen Odenwald bestätigt werden. Jetzt hat das Landratsamt auch die Aufnahme des Wolfs veröffentlicht, der auf Gemarkung Mudau von einer Wildtierkamera aufgenommen worden war. Um welches Tier es sich dabei handelt, ist weiterhin ungewiss. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es der Wolfsrüde GW1832m ist, der bereits im vergangenen Jahr in der Region nachgewiesen wurde.

Der Wolf scheint sich nun schon seit einigen Monaten im Dreiländereck von Baden-Württemberg, Bayern und Hessen wohlzufühlen. Um jedoch offiziell zur "Förderkulisse Wolfsprävention" ernannt zu werden, was finanzielle Vorteile für Landwirte und Nutztierhalter bedeuten würde, bedarf es eines weiteren genetischen Nachweises des Individuums. Hierzu sind der Wildtierbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises und die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg auf Meldungen der Bevölkerung angewiesen. Aufgrund der heimlichen Lebensweise der Wölfe erfolgen Nachweise überwiegend anhand von Spuren oder Zufallssichtungen. Genetische Proben können zum Beispiel über aufgefunden Kot, Speichelproben an gerissenen Tieren oder auch Haare des Wolfes getätigt werden.

"Jegliche Hinweise sind für uns eine unverzichtbare Hilfe. Mehrere Einzelmeldungen können ein Gesamtbild ergeben. In den letzten Wochen haben wir glücklicherweise, vermutlich auch witterungsbedingt durch den Schnee, viele Meldungen zu unserem Wolf erhalten. Dafür sind wir auch sehr dankbar", so der Wildtierbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises, Tobias Kuhlmann. Ein aktueller genetischer Nachweis konnte aber unter diesen Meldungen noch nicht geführt werden.

Info: Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf und dienliche Hinweise sollten umgehend dem zuständigen Wildtierbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises per Telefon 06261/84-1735 oder per E-Mail an tobias.kuhlmann@neckar-odenwald-kreis.de gemeldet werden.