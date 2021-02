Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Seit 100 Tagen dürfen die Restaurants und Kneipen in Baden-Württemberg keine Gäste mehr empfangen. Darüber und vor allem über die Perspektiven seiner Branche haben wir uns mit dem Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Paul Berberich (Foto: rüb) aus Reinhardsachsen, unterhalten.

Haben Sie Verständnis dafür, dass die Gaststätten schließen mussten – und noch dazu so lange?

Wir müssen die Entscheidungen akzeptieren. Wir wissen aber auch, dass wir – selbst wenn wir jetzt öffnen dürften – keinen Ansturm zu erwarten hätten, weil die Menschen noch vorsichtig sind.

Paul Berberich ist der Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Foto: rüb

Wann sollten die Betriebe wieder öffnen dürfen?

Eins vorweg: Ich stehe voll und ganz hinter dem Forderungskatalog unseres Landesverbandes. Das heißt, dass ich Ausnahmeregelungen ablehne. Wir sitzen alle in einem Boot, von daher sollten wir auch alle gemeinsam öffnen dürfen – ein Flickenteppich wäre fatal. Natürlich lechzen wir nach der Öffnung und würden am liebsten gleich morgen wieder loslegen. Aber im Zweifel sollten wir lieber zwei Wochen später öffnen, aber dann dauerhaft. Wir dürfen nicht Gefahr laufen, dass wir nach der Öffnung gleich wieder zumachen müssen. Ein dritter Lockdown würde uns in der Gastronomie nämlich das Genick brechen.

Was für ein Zeitpunkt wäre denn realistisch?

Ich bin kein Prophet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass am Mittwoch unsere Öffnung verkündet wird. Zunächst kommen Schulen und Kindergärten dran, was ich auch für richtig halte. Aber allerspätestens an Ostern müssen wir wieder geöffnet haben.

Wie ist die Situation Ihrer Kollegen im Kreis?

Noch vor 14 Tagen habe ich einige Hilferufe zu hören bekommen, aber inzwischen sind die versprochenen Hilfen für den November und der Abschlag für Dezember wohl ausbezahlt worden – wenn auch mit deutlicher Zeitverzögerung.

Wird es zu einem Kahlschlag in der Branche kommen?

Das lässt sich jetzt und auch direkt nach der Wiedereröffnung noch gar nicht sagen. Entscheidend wird sein, wie stark die Betriebe dann frequentiert sind. Das bereitet uns Sorge: Denn nach der Öffnung fallen die Hilfen weg, die Rücklagen sind aufgebracht, und es sind gute Umsätze nötig. Die Probleme sind also nicht automatisch gelöst, nur weil wieder aufgemacht werden darf.

Aber die Menschen haben doch großen Nachholbedarf.

Dennoch glaube ich nicht daran, dass sie in Massen strömen werden. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden bei vielen Familien dafür sorgen, dass weniger Geld für Urlaub und Restaurantbesuche zur Verfügung steht. Wir können deshalb nicht davon ausgehen, dass alles so sein wird wie vor Corona. Aber klar ist auch: Die Leute sind hungrig darauf, wieder auszugehen, Essen zu gehen, Familienfeiern auszurichten. Das gibt uns Hoffnung und Rückenwind. Zumal durch die Impfungen ein kleines Licht am Ende des Tunnels erkennbar wird. Aber klar zu erkennen ist noch nicht, wann genau der Tunnel endet ... Wir hoffen auf den Frühling, auf steigende Temperaturen, auf den Start der Außenbewirtschaftung: Dann sind viele Probleme gelöst.

Ist es für Sie vorstellbar, dass Restaurants nur Geimpfte reinlassen?

Diese Idee ist für mich einfach nur Schwachsinn, erst recht, solange nicht alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben. Eines solche Zwei-Klassen-Gesellschaft darf es nicht geben.