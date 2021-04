Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Zwar steht das Votum des Kreistags noch aus, doch de facto ist klar, dass Dr. Achim Brötel den Neckar-Odenwald-Kreis auch in den kommenden acht Jahren als Landrat anführen wird. Bei der Wahl am 30. Juni in Schwarzach hat der 57-jährige Buchener nämlich keinen Gegenkandidaten.

Dies gab Buchens Bürgermeister Roland Burger, Vorsitzender des besonderen beschließenden Ausschusses zur Landratswahl, am Mittwochnachmittag in der Sitzung des Gremiums in Buchen bekannt. Nur eine Bewerbung wurde abgegeben, und die stammt vom Amtsinhaber. Auf eine erneute Ausschreibung, die rechtlich möglich wäre, verzichtete das Gremium einstimmig.

Am 24. September 2021 endet die zweite Amtszeit des amtierenden Landrats, der seit 2005 die Geschicke des Landkreises lenkt, sich mit großem Engagement für seine Heimatregion einsetzt und dabei auch keine Debatte mit den Entscheidungsträgern in Bund und Land scheut – wenn er den Eindruck hat, dass der ländliche Raum in Stuttgart oder Berlin nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die er nach Ansicht des Juristen verdient.

Bereits im Herbst hatte Brötel dem Kreistag seine Entscheidung, erneut zu kandidieren, verkündet und damals gesagt: "Ich will offen bekennen, dass ich im Amt des Landrats hier im Neckar-Odenwald-Kreis meine persönliche Lebensaufgabe gefunden habe."