Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Eigentlich ereignete sich am Montagabend in Mosbachs aufgehübschter Mälzerei nichts "Revolutionäres", wie der scheidende Bundestagsabgeordnete Alois Gerig völlig richtig feststellte. Auch nichts Weltbewegendes. Wohl aber etwas von großer Bedeutung für die Region und die Menschen, die dort leben, was auch die Vielzahl und Vielfalt derer, die zum revolutions-unverdächtigen Ereignis gekommen waren, zeigte. Alles, was Funktion, Rang und Namen hat, fand sich zusammen, um der Verpflichtung von Dr. Achim Brötel als Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises den würdigen Rahmen zu verleihen. Der 58-jährige Buchener war Ende Juni vom Kreistag mit überwältigender Mehrheit als Landrat bestätigt worden und geht nun auch offiziell in seine dritte Amtszeit.

Die Musiker von „Café del Mundo“ beschenkten alle im Saal. Foto: schat

Dass er selbige mit der gleichen Leidenschaft und mindestens ebenso großem Engagement ausfüllen wird, daran zweifelte keiner der Rednerinnen und Redner in der Alten Mälzerei. Ehe die ans Pult durften, hatten die beiden Gitarren-Virtuosen von "Café del Mundo" die ebenso große wie illustre Gesellschaft in Mosbachs guter Stube schon mal musikalisch aufgewärmt. Roland Burger erinnerte als 1. stellvertretender Vorsitzender des Kreistags an den "starken Vertrauensbeweis", den die Kreisrätinnen und Kreisräte Brötel mit einem "eindrucksvollen Mehrheitsvotum" bei der Wahl vermittelt hatten. Mit der offiziellen Verpflichtung wolle man nicht nur einfach die Arbeitsroutine unterbrechen, sondern den Start in die dritte Amtszeit von Achim Brötel "ganz bewusst feiern". Dass der die Arbeit als Landrat als seine Lebensaufgabe sieht, helfe, auch schwierige Situationen zu überstehen, so Burger. Buchens Bürgermeister zeigte sich sicher: Mit Landrat Brötel an der Spitze des Kreises werde man auch künftig derlei Herausforderungen gemeinsam meistern.

Diese Einschätzung teilt auch Dr. Norbert Rippberger, der im Namen des Kreistags verdeutlichte, dass man weiter auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit baue. Offenheit, Transparenz und Verlässlichkeit erwarte man nach wie vor, im Gegenzug versprach Mudaus Bürgermeister bestmögliche Unterstützung. Der Kreis habe sich in den vergangenen 16 Jahren sehr gut entwickelt und er werde sich auch in den nächsten acht Jahren weiter positiv entwickeln, prophezeite Rippberger. Da sei es auch hilfreich, dass Brötel in Mails oder Briefen – an Land, Bund oder andere Entscheidungsträger – auch mal sehr deutlich werden könne. "Er wollte ja auch kein Diplomat werden, sondern Landrat", stellte Rippberger klar.

Auf jene deutlichen Botschaften ging auch der eingangs erwähnte Alois Gerig (der für alle Abgeordneten sprach) ein. "Er kann schonungslos zubeißen", skizzierte der Bundestagsabgeordnete schmunzelnd, die politische Ausrichtung oder Rangordnung sei dabei unerheblich. Er bewundere die "phänomenale Ausdauer" des Landrats, die er nicht nur auf 100-Kilometer-Touren mit dem alten 3-Gang-Rad unter Beweis stelle. Für das dritte Drittel der Spielzeit wünschte Gerig seinem Wegbegleiter (1999 starteten beide im Kreistag) viel Kraft und Entschlossenheit – und unterstrich dabei die große Bedeutung der Familie Brötel, die ganz offenbar auch als Kraftquelle diene. Überhaupt gab es vor allem für Gattin Silvia Brötel während der Verpflichtung neben schönen Worten auch Greifbares in Form von Blumen und Präsenten – und wertschätzendem Applaus.

Ein Präsent und viel Lob verteilte auch Ferenc Marton (Komitat Vas). Foto: schat

Den lieferte verbal Dr. Thomas Ludwig als Kreisvorsitzender des Gemeindetags an den just verpflichteten Landrat. Die fruchtbare Zusammenarbeit wolle man fortsetzen, dabei weiter stets die beste Lösung im Blick haben. "Unsere Freundschaft steht auf festen Beinen", erklärte der Gast mit der wohl weitesten Anreise, Ferenc Marton. Der Vizepräsident der Generalversammlung des Komitats Vas, mit dem der Neckar-Odenwald-Kreis seit 1997 kooperiert, würdigte das Engagement Brötels für die Partnerschaft. Er weise seine fachlichen und menschlichen Qualitäten täglich nach, so der Freund aus Ungarn. "Wir wissen, was wir an ihnen haben", verdeutlichte Wilfried Weisbrod (Vorsitzender des Personalrats) in seiner erfrischend anderen Ansprache an Achim Brötel. Zu den Glückwünschen für gab’s dabei auch Wünsche an den Landratsamts-Chef. Und ein klar formulierter, gesundheitserhaltender Ratschlag: "Schlafen Sie länger!"

Die Hauptrolle des Abends fiel Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder zu: Sie erinnerte an zwei Vorgänger in ihrem Amt, die 2005 und 2013 die ersten beiden Verpflichtungen des Landrats Brötel übernehmen durften: "Regierungspräsidenten sind vergänglich – Achim Brötel bleibt." Die neuerliche Verpflichtung sei ein "Vertrag mit der Zukunft", für den sie allerdings die Brücke weit in die Vergangenheit schlug. Wie einst bei Entdecker Magellan seien auch bei Brötel Mut, Vertrauen, Hoffnung und Entschlossenheit ausgeprägte Antriebskräfte. Der innere Kompass werde ihn auch weiter mit klarem Kurs in den Gewässern zwischen den Gewürzinseln des Kreises steuern lassen. "Er hat alles, was es braucht, um den Kreis in die Zukunft zu führen", lenkte Felder den Blick in die Gegenwart und auf den neuen Landrat. Der durfte alsdann noch seine Ernennungsurkunde in Empfang nehmen, persönliche Worte, Dank und Lob (vor allem an die Familie) los werden. Um dann in bester Seefahrer-Manier das Ruder Richtung inoffizieller Teil zu drehen, zu dem die Stadtkapelle Buchen stimmig überleitete.