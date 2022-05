> "Jazz ’n’ more", Buchen: Live-Musik vom Allerfeinsten, jazzige Rhythmen und gute Stimmung gibt es am Freitag ab 20 Uhr in der Buchener Innenstadt. Das beliebte Musik- und Kneipenfestival, früher bekannt als Jazz-Night, bietet für jeden Geschmack etwas. Im "Schwanen", im "Reichsadler", im "Brunnencafé", im "Milchhäusle", im "Prinz Carl", im "Waldeck" sowie in der "Schüttelbar spielen sieben Bands Jazz, Latin, Soul und Funk. Karten gibt es an der Abendkasse bei allen beteiligten Gaststätten für 6 Euro.

> Goldener Mai, Buchen: Ein vielfältiges Angebot kann man am Wochenende bei einem Bummel durch die idyllische Altstadt genießen. Das Einkaufsfest wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Los geht’s am Samstag um 10.30 Uhr mit der Eröffnung. Danach präsentieren 25 Marktstände ihr breites Spektrum, außerdem stellen die Buchener Autohäuser ihre neuesten Modelle aus, und die Fachgeschäfte haben am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem findet auf dem Oberen Marktplatz ein Flohmarkt für jedermann statt. Und auf der Show-Bühne vor dem Alten Rathaus gibt es großartige Unterhaltung.

> Frühlingsfest, Mosbach: "Den Frühling genießen – Mit Herz und Seele" – unter diesem Motto lockt das Frühlingsfest am Wochenende zum Besuch in der Mosbacher Innenstadt rund um den Marktplatz. Live-Musik in der Innenstadt, Fahrgeschäfte für die ganz Kleinen und eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken laden zum Treffen in geselliger Runde ein. Los geht’s am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich. Am Sonntag kann außerdem von 13 bis 18 Uhr in den Fachgeschäften nach Herzenslust geshoppt werden.

> Mittelaltermarkt, Möckmühl: Die Vergangenheit wird wieder lebendig: Die Stadt Möckmühl lädt zum Mittelalterfest in der malerischen Fachwerkaltstadt und entlang der Jagstauen ein. Die Blütezeit von Rittertum und Minnesang um 1250 bildet den thematischen Schwerpunkt. Freuen darf man sich auf ein buntes Spektakel mit Spielleuten, Gauklern und Handwerkern in der Stadt sowie hochmittelalterlichen Lagergruppen und Ritterturnieren auf den Jagstwiesen. Das Leben der Ritter kann am Samstag von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr bestaunt werden. Besucherparkplätze sind ausgeschildert und ausreichend vorhanden.

> Bauernmarkt, Königshofen: Lust auf frische, regionale Lebensmittel? Dann ist der Königshöfer Bauernmarkt genau das richtige. Immer am ersten Samstag im Monat kann man sich auf dem Verkehrsübungsplatz in Königshofen von 10 bis 16 Uhr bei regionalen Direkterzeugern mit leckeren Spezialitäten eindecken. Das Angebot umfasst erntefrisches Obst und Gemüse, herzhafte Käsespezialitäten, edle Weine, Brände und Spirituosen, Brote aus bewährter Familienrezeptur, fangfrische Forellen, Fleisch und Wurst, Honig aus dem Taubertal sowie vieles mehr. Aber auch gegrillte und geräucherte Spezialitäten vom Grill können vor Ort geschlemmt werden.

> Lange Kunstnacht, Bad Wimpfen: Die ganze Vielfalt der Kunst zeigt die Lange Kunstnacht in Bad Wimpfen am Samstag von 19 bis 24 Uhr. Gemälde, Fotografien, Skulpturen und Zeichnungen von Aquarell über Öl bis Bleistift, darüber hinaus Lesungen, Rock- und Jazzkonzerte oder Renaissance-Tänze und vieles mehr lassen die Herzen großer und kleiner Kunstliebhaber höherschlagen. Der Eintritt ist frei.