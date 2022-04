Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Fast überall ist die Maskenpflicht gefallen. Von ihrem Hausrecht, sie weiterhin von ihren Kunden einzufordern, machen die wenigsten Geschäfte Gebrauch. Dennoch überwiegt vor allem im Einzelhandel in der Region noch die Vorsicht: Zahlreiche Kunden tragen weiterhin einen Mundnasenschutz. Die Umstellung scheint einigen noch nicht geheuer – schließlich gehörte der verpflichtende Mundnasenschutz nach rund zwei Jahren Pandemie wie selbstverständlich zum Alltag. Etwas prägnanter wirkt sich der Wegfall der Maskenpflicht in der Gastronomie und den Schulen aus, wie eine Stichprobe der Rhein-Neckar-Zeitung offenbart.

> Schuh-Berberich (Hardheim): "Wir wollen uns selbst und die Kunden schützen", sagt Inhaberin Christiane Göth. Deshalb tragen sie und ihre Mitarbeiterinnen im Hardheimer Schuhgeschäft weiterhin eine Maske. "Die Zahlen sind einfach noch zu hoch, und wir können es uns nicht leisten, uns allesamt anzustecken. Wenn wir deshalb zumachen müssten, wäre das verheerend", ergänzt Göth. Ihre Mitarbeiterinnen bei Schuh-Berberich tragen dieses Vorgehen mit: "Gerade wenn man schulpflichtige Kinder oder Kindergartenkinder zuhause hat, will man ja nicht ausfallen", sagt Karina Uglanow. Das sieht wohl auch das Gros der Kunden so. "Die meisten kommen direkt mit Maske rein", berichtet Uglanow. Dennoch ist der Mundnasenschutz bei Schuh-Berberich – darauf weist ein Schild am Eingang hin – freiwillig. "Wenn jemand ohne Maske zu uns kommt, wird er natürlich trotzdem bedient", betont Chefin Christiane Göth.

Bei Schuh-Berberich in Hardheim tragen die Mitarbeiterinnen und Inhaberin Christiane Göth (r.) weiterhin eine Maske, um sich selbst und andere zu schützen. Das handhabt ein Großteil der Kunden ebenso, bedient wird aber natürlich jeder – ob mit oder ohne Maske. Foto: Janek Mayer

> Wohnfitz (Walldürn): "Am Anfang der Wochen trugen noch sehr viele Kunden eine Maske", berichtet Jutta Zugelder für das Walldürner Möbelhaus Wohnfitz. Der Anteil sei aber zum Ende der Woche hin deutlich geschrumpft. Die Verkäufer bei Wohnfitz beobachten, dass vor allem Ältere weiterhin einen Mundnasenschutz verwenden. "Für Kunden mit Maske oder solche, die diesen Wunsch äußern, setzen unsere Verkäufer natürlich ebenfalls gerne einen Mundnasenschutz auf", erklärt Jutta Zugelder. Ansonsten sehe es das Team aber als Erleichterung an, nicht mehr permanent Maske tragen zu müssen. Um die Sicherheit von Kunden und Personal zu gewährleisten, lasse sich im Walldürner Einrichtungshaus laut Zugelder der nötige Abstand sehr gut wahren.

> Hotel-Restaurant "Prinz Carl" (Buchen): "Wir haben die Maskenpflicht komplett wegfallen lassen und haben deswegen auch kein schlechtes Gewissen, weil man bei uns sehr gut Abstand halten kann", sagt Wirtin Karin Jaegle. Sie macht jedoch die Erfahrung, dass sehr viele Gäste weiterhin eine Maske tragen. Die Gäste, die Maske tragen, und die, die keine tragen, gingen entspannt miteinander um. "Niemand schaut, ob jemand mit oder ohne Maske reinkommt", berichtet Karin Jaegle.

> Gasthaus "Zum Löwen" (Buchen): "Wir haben unsere Hinweisschilder abmontiert und überlassen es unseren Gästen, ob sie eine Maske tragen oder nicht", berichtet "Löwen"-Wirt Lukas Gauer. Dennoch würden, so Gauer, rund 70 Prozent der Gäste weiterhin einen Mundnasenschutz tragen. Im Gasthaus gibt es nun keinerlei Einschränkungen mehr, auch große Feiern sind möglich. "Eine Erleichterung ist auch, dass die 3G-Kontrollen weggefallen sind. Das spart viel Zeit", sagt Gauer.

> Konrad-von-Dürn-Realschule (Walldürn): "Es ist das gute Recht eines jeden Einzelnen, die Maske weiterhin zu tragen oder eben nicht", fasst Rektor Patrick Schmid zusammen. Vor dem Wegfall der Maskenpflicht an seiner Schule hatte Schmid nach eigenen Angaben "Bauchweh, dass Kinder mit Maske gehänselt werden". Die Erfahrungen der ersten Woche haben allerdings gezeigt, dass seine Sorge unbegründet war. "Jeder darf und muss das für sich selbst entscheiden", betont der Rektor im Gespräch mit der RNZ. Allerdings nimmt er eine Art Gruppenzwang unter Schülern wahr: "Gefühlt war die Verteilung am Montag noch halb-halb – dann hat mit jedem Tag die Zahl derer, die noch Maske tragen, weiter abgenommen." Als möglichen Grund für manche Schüler, weiterhin konsequent auf den Mundnasenschutz zu setzen, sieht der Schulleiter die unterschiedlichen familiären Situationen. "Ein Schüler mit einem vorerkrankten Opa im Haushalt ist bestimmt noch etwas vorsichtiger."

> Realschule Osterburken: "Viele Schülerinnen und Schüler nutzen die Möglichkeit, sich wieder ohne Maske in der Schule bewegen zu können", berichtet Schulleiter Tobias Majer. Daneben gebe es allerdings viele Kinder, die die Maske aufgrund der noch immer sehr hohen Inzidenz freiwillig tragen. Dies praktizierten auch eine große Anzahl seiner Kolleginnen und Kollegen, so Majer. Auf den Wegfall der Maskenpflicht hat man sich an der Realschule Osterburken gut vorbereitet: "Die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler wurden darüber bereits vor dem letzten Wochenende informiert", teilt der Schulleiter mit, der noch einen Ausblick in die Zukunft gibt: "Wir hoffen alle, dass die Inzidenzen bald so stark zurückgehen, dass auch ein freiwilliges Tragen der Maske nicht mehr notwendig sein wird." Denn schließlich lebten der Unterricht und die persönliche Kommunikation "sehr davon, die Mimik des Gesprächspartners in Gänze wahrnehmen zu können".

Und was hält der Schulleiter selbst davon, dass Masken nicht mehr verpflichtend getragen werden müssen? "Persönliche finde ich es wichtig, nach den letzten zwei Jahren im Ausnahmezustand so viel Normalität und Verlässlichkeit wie möglich in den Schulalltag zurückzubringen", meint Majer. Dies sei für die Schüler bezüglich einer guten Lernatmosphäre wichtig. "Ich kann aber auch jeden verstehen, der bei einer Inzidenz von über 1000 im Neckar-Odenwald lieber noch für eine gewisse Zeit die Maske aufbehält", so Tobias Majer abschließend.