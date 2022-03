Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/ahn/jam) Der enorme Anstieg der Spritpreise treibt nicht nur die Bürger, die ihr privates Auto betanken, sondern vor allem auch Unternehmen um. Besonders stark betrifft der Preisanstieg natürlich Unternehmer, die in der Taxi- oder Logistikbranche tätig sind. Wir haben bei betroffenen Firmen in der Region nachgefragt, wie sich die Preissteigerungen auswirken

Für Renate Westerberg von Taxi Westerberg aus Buchen ist die Spritpreiserhöhung eine "Bombe, die Unternehmen sprengt und in ihrer Existenz platzen lässt". Sie unterstreicht: "Viele Unternehmen haben Corona mit einem blauen Auge überstanden. Das ist nun der nächste Schock. Will man in diesem Land eigentlich noch selbstständig sein?" Jeder Unternehmer, der mit Autos, Lkws, Bussen oder Taxis seinen Lebensunterhalt bestreitet, leide unter der Preissteigerung. Bei einer Tankfüllung von 70 Litern sind das momentan bei jedem 70 Euro mehr. "Da Deutschland ein Land der Verträge und Ausschreibungen ist, sind viele Preise und Vergaben zudem über Jahre festgelegt", sagt Westerberg. Preisanpassungen seien also nicht ohne Weiteres möglich. Von der Politik ist sie enttäuscht: Finanzminister Lindner verspreche erst 40 Cent, dann 20 Cent, dann 14 Cent und von einer Mehrwertsteuerkürzung wolle er nichts wissen, oder er kündige eine Steuererleichterung zum Jahresende an. Dieses Jahresende sei bei den Unternehmen jedoch frühstens im April, Mai oder Juni 2023. "So lange soll diese Misere die Bankkonten der Unternehmen schlucken", kritisiert Renate Westerberg. Bei dieser Entwicklung könnten Bauern bald nicht mehr ernten, Lkws keine Discounter mehr beliefern, Baustellen würden stillstehen und Taxis könnten auch keine Fahrgäste mehr befördern. "Aber wenn Herr Gauck sagt, dass wir für die Freiheit etwas frieren können, dann können wir wohl auch etwas hungern und Stillstand akzeptieren", macht sie sich Luft.

Das Speditionsunternehmen Rüdinger stuft die Preise als existenzbedrohend ein. Foto: privat

> Zu den Unternehmen, die massiv betroffen sind, gehören natürlich auch die Fahrschulen. "Die hohen Spritpreise sind nicht gerechtfertigt", unterstreicht Hanne Fuhry von der Buchener Fahrschule Fuhry. Sie hofft, dass sich die Preise wieder einpendeln. "Die Politik müsste aktiv werden", so Fuhry. Die Fahrschule wird zunächst noch abwarten, ob sich die Preise wieder regulieren. Wenn sie so hoch bleiben, müssten jedoch die Preise für die Fahrstunden erhöht werden. Besonders bei Lkw-Fahrstunden sei die Spritpreiserhöhung ein großes Problem und nicht tragbar. Der Fahrschule Münkel aus Buchen geht es ebenso. Man denkt darüber nach, die Preise für die Fahrstunde anzupassen. "Wenn man für 50 Euro tankt, ist der Tank nur noch halb voll", bringt es Klaus Münkel auf den Punkt. "Das ist eine Belastung für alle, die fahren müssen." Vor der Preiserhöhung gab die Fahrschule im Schnitt 2500 Euro für das Tanken aus, nun sind es rund 4000. "Gerade bei Lkws läuft da einiges durch", sagt Münkel. "Den Reibach machen dabei die Konzerne", kritisiert er.

> Die Preisexplosion an den Tankstellen beutelt aber nicht nur Taxiunternehmen und Fahrschulen, sondern auch Logistikunternehmen wie Baumann Kurierdienste aus Walldürn. Denn der mittelständische Betrieb von Geschäftsführer Peter Baumann kann die steigenden Kraftstoffpreise nicht in vollem Umfang an seine Auftraggeber weiterreichen. "Wir erheben zwar einen Treibstoffzuschlag, aber das geht sich nie eins zu eins aus. Aktuell bleiben wir auf den Mehrkosten sitzen", sagt Baumann. Er kritisiert, dass sich Staat und Ölkonzerne aktuell gleichermaßen die Taschen füllen. Von den Plänen, nur die Mehrwertsteuer zu senken, um Verbraucher zu entlasten, hält der Walldürner Unternehmer allerdings nichts: "Man sollte die Mineralölsteuer kappen. Das wäre eine echte Entlastung."

> Auch beim Speditionsunternehmen Rüdinger aus Krautheim blickt man mit wenig positiven Blicken auf die Zahlen an der Zapfsäule. Geschäftsführer Roland Rüdinger bringt es deutlich auf den Punkt: "Die Dieselpreiserhöhung im Umfeld der Ukraine-Krise ist existenzbedrohend." Denn wenn der Dieselpreis um 75 Prozent steige, betrage bei 20 Prozent Kostenanteil die Gesamtkostensteigerung 15 Prozent. "Da in unserer Branche die Gewinnmarge deutlich niedriger ist, können wir diese Kostensteigerung nicht selbst tragen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einen zeitlich befristeten Dieselkostenzuschlag in dieser Höhe an unsere Kunden zu berechnen", so der Unternehmer. Die Alternative wäre, die Transporte einzustellen. Das könne jeder Kunde selbst entscheiden. "Bis jetzt hat noch kein Transportkunde die Aufträge abgesagt", betont Rüdinger.

Eine andere Alternative wäre das Einsparen des Dieselverbrauchs. Damit beschäftige man sich beim Speditionsunternehmen schon seit 20 Jahren intensiv. "Im Besonderen machen wir ständige Weiterbildung der Lkw-Fahrer in wirtschaftlicher Fahrweise. Dazu haben wir zwei Fahrertrainer", erklärt der Geschäftsführer. Ein weiteres Instrument für das Einsparen von Sprit sind die Lang-Lkw, die das Unternehme einsetzt. "Auf den zugelassenen Strecken sparen wir 30 Prozent Diesel, weil wir mit dem längeren Lkw 50 Prozent mehr Ware aufladen können", verdeutlicht Rüdinger und fügt kritisch hinzu: "Wenn der Baden-Württembergische Verkehrsminister mehr Strecken dafür zulassen würde, könnten wir hier massiv sparen. Das ist nur eine Frage von politischem Willen. Ansonsten müssen wir eben den teuren Diesel kaufen, weil ohne fahren die Lkw leider nicht."