Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "Zum Glück sind viele Menschen schon geimpft – sonst wäre die Lage in den Kliniken um ein Vielfaches schlimmer", betonte der Ärztliche Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken, Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, am gestrigen Freitag im Gespräch mit der RNZ.

Wie der Blick auf die Corona-Monatsstatistik des Landkreises und der Kliniken zeigt, steigt zwar der Anteil der geimpften Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern, aber die Impfung schützt in den allermeisten Fällen vor einem schweren Verlauf: Auf den Intensivstationen in Buchen und Mosbach wurden in den letzten vier Monaten 27 Menschen wegen einer Corona-Infektion behandelt. Davon waren nur zwei geimpft, 25 waren ungeimpft (92,6 Prozent).

Im November hat das Gesundheitsamt insgesamt 2516 Infizierte registriert (Oktober: 609). Nach Altersklassen teilen sich die 2516 Infizierten wie folgt auf:

0 bis 2 Jahre: 31

3 bis 5 Jahre: 72

6 bis 11 Jahre: 300

12 bis 17 Jahre: 195

18 bis 24 Jahre: 188

25 bis 34 Jahre: 343

35 bis 44 Jahre: 414

45 bis 54 Jahre: 347

55 bis 64 Jahre: 299

65 bis 74 Jahre: 159

75 und älter: 168

Gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung ist aktuell die Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen am stärksten betroffen. Im November hat sich im Landkreis jeder 25. (!) in dieser Altersgruppe mit Sars-CoV-2 infiziert. Bei den 35- bis 44-Jährigen war es jeder 40., bei den 65- bis 74-Jährigen jeder 100.

Insgesamt gab es bislang mehr als 10.500 nachweislich Infizierte im Kreis. In den Krankenhäusern in Buchen und Mosbach wurden seit Beginn der Pandemie 724 Patienten mit Sars-CoV-2 behandelt. Das Durchschnittsalter dieser Patienten: 70,0 Jahre. Betrachtet man nur den Zeitraum ab 1. August und damit die vierte Welle, dann liegt der Altersdurchschnitt der 171 seither behandelten Patienten bei 66,0 Jahren. Von diesen 171 Patienten waren 63 geimpft und 108 nicht geimpft. Während das Durchschnittsalter der geimpften Patienten 79,3 Jahre beträgt, war der nichtgeimpfte Patient im Durchschnitt nur 58,2 Jahre jung.

Wer nicht geimpft ist, hat ein deutlich höheres Risiko, dass ihn eine Infektion so schwer trifft, dass er ins Krankenhaus muss. Immer wieder landen auch jüngere, nicht vorerkrankte Patienten auf der Intensivstation. Wer dagegen geimpft ist, hat nach wie vor einen hohen Schutz vor einem schweren Verlauf.

Wie hilfreich die Impfung ist, zeigt sich auch beim Blick auf die Inzidenz: Bei einem Wert von 350 im Landkreis waren die Kliniken vor knapp einem Jahr an der Belastungsgrenze angekommen, heute ist die Inzidenz deutlich höher, ohne dass in den Krankenhäusern Notstand herrscht. Damals waren es mehr als 50 Patienten in Buchen und Mosbach – heute 21 (Stand: 3. Dezember, 12 Uhr). Die Botschaft ist klar: Trotz Impfung kann man sich zwar mit Sars-CoV-2 infizieren, "aber der Impfschutz verhindert in der Regel schwere Verläufe", fasst es Dr. Genzwürker zusammen.