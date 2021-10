Zehn Corona-Patienten wurden in den zurückliegenden beiden Monaten auf den Intensivstationen (Foto) der Neckar-Odenwald-Kliniken behandelt. Was auffällt: Der Altersdurchschnitt der Patienten sinkt. Foto: Rüdiger Busch

Buchen/Mosbach. (rüb) Eine Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, und die Corona-Patienten in den Krankenhäusern werden immer jünger: Diese beiden zentralen Erkenntnisse lassen sich aus den aktuellen Zahlen aus dem Gesundheitsamt und aus den Kliniken für den Monat September ziehen. Und nicht nur die Patienten werden jünger, auch die Infizierten: Die aktuell am stärksten betroffene Altersgruppe ist die der Zehn- bis 19-Jährigen.

Im September hat das Gesundheitsamt insgesamt 537 Infizierte registriert (August: 209). Es gab 101 Impfdurchbrüche (August: 33), das sind 18,8 Prozent aller Infizierten. Damit war der Anteil der Impfdurchbrüche im September noch höher als im August. 19 davon standen in direktem epidemiologischem Zusammenhang (eine Reisegruppe). Ein Impfdurchbruch bedeutet in der Regel, dass jemand, der vollständig geimpft ist und bei dem die Immunisierung nach der letzten Impfung abgeschlossen ist, Symptome zeigt und dann per PCR-Test positiv getestet wird.

Nach Altersklassen teilen sich die 537 Infizierten wie folgt auf:

> 0 bis 9 Jahre: 69

> 10 bis 19 Jahre: 109

> 20 bis 29 Jahre: 87

> 30 bis 39 Jahre: 90

> 40 bis 49 Jahre: 88

> 50 bis 59 Jahre: 42

> 60 bis 69 Jahre: 25

> 70 bis 79 Jahre: 22

> 80 bis 89 Jahre: 3

> 90 bis 99 Jahre: 2

> über 100 Jahre: 0

Die Impfsituation im Kreis gestaltet sich aktuell wie folgt: Komplett geimpft sind (Stand: 3. Oktober) 61,4 Prozent, das sind 88.232 Menschen. Einmal geimpft sind 62,6 Prozent oder 90.044 Bürger. Bei den vollständig Immunisierten liegt der Landkreis knapp über dem Landesdurchschnitt von 60,8 Prozent.

Sehr aufschlussreich ist auch der Blick in die Krankenhäuser: Zwischen dem 1. August und dem 8. Oktober wurden in den Neckar-Odenwald-Kliniken 50 positiv getestete Patienten behandelt, 28 in Buchen und 22 in Mosbach. Zehn Patienten waren oder sind auf der Intensivstation, sieben Patienten wurden beatmetet. Das Durchschnittsalter dieser 50 Patienten liegt bei 52 Jahren. Zum Vergleich: Im gesamten Zeitraum der Pandemie – von März 2020 bis Oktober 2021 – beträgt das Durchschnittsalter der Klinikpatienten über 70 Jahre. Die Patienten werden also deutlich jünger. Erst kürzlich wurde in den Neckar-Odenwald-Kliniken ein Corona-Patient beatmetet, der jünger als 40 Jahre war – und ungeimpft.

Von den 50 Patienten, die seit 1. August in den Kliniken behandelt wurden, waren nur zwei vollständig geimpft. Dabei handelte es sich um zwei ältere Patienten, deren Impfung schon länger zurücklag, und bei denen eine Auffrischungsimpfung ratsam gewesen wäre, so Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, Ärztlicher Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken. Umgekehrt betrachtet waren 48 Patienten – also 96 Prozent – ungeimpft, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung deutlich geringer ist als der der Geimpften. Die Botschaft ist klar: Trotz Impfung kann man sich zwar mit Sars-CoV-2 infizieren, "aber Impfen verhindert schwere Verläufe", fasst es Dr. Genzwürker zusammen.

Dafür spricht auch, dass die 109 Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bislang an den Kliniken aufgetreten sind, alle länger zurückliegen. In den letzten beiden Monaten, in denen die Mehrheit der Bürger einen vollständigen Impfschutz besitzt, gab es keinen weiteren Todesfall in den Kliniken.

Dennoch appelliert das Gesundheitsamt an die Bürger, weiterhin die üblichen Hygienemaßnahmen zu berücksichtigen. Auch Dr. Genzwürker mahnt zur Vorsicht: Während es im letzten Spätsommer/Herbst erst am 1. Oktober den ersten Corona-Patienten in den Kliniken gab, gibt es heuer durchgehend positive Patienten – und seit Anfang September bewegt sich diese Zahl konstant auf einem recht hohen Niveau.

Der Mediziner hofft, dass die Zahlen nicht weiter steigen – und die Bürger die Impfangebote wie beispielsweise morgen beim Buchener Autosonntag nutzen. Denn die Zahlen lügen nicht: Impfen hilft!