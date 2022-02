Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Seit Anfang Februar leitet Polizeihauptkommissar Carsten Diemer aus Obrigheim die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn. Mit seinen sieben Mitarbeitern kümmert sich der 43-Jährige um sämtliche Presseanfragen, die Medienbetreuung bei größeren polizeilichen Einsätzen, die Betreuung der Social-Media-Kanäle sowie um die interne und externe Kommunikation des Polizeipräsidiums. Wir haben mit Carsten Diemer über die Arbeit in der Pressestelle gesprochen und erfahren, wie er dabei von seinen Erfahrungen als Leistungssportler profitiert.

Während sich Ihre Kollegen eher um Ganoven kümmern, haben Sie es zumeist mit Journalisten zu tun. Mal Hand aufs Herz: Wer ist im Umgang unkomplizierter?

Beides kann sehr anspruchsvoll sein. Die Zusammenarbeit mit Journalistinnen und Journalisten ist aber in den allermeisten Fällen von Fairness und Respekt für die Arbeit des Gegenübers geprägt. Bei den Ganoven ist das eher seltener der Fall, da ja auch unterschiedliche Interessen bestehen.

Polizeihauptkommissar Carsten Diemer leitet seit 1. Februar die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn. Foto: privat

Fehlt Ihnen die reguläre Polizeiarbeit?

Manchmal schon. Der Reiz an der Arbeit in der Pressestelle ist aber, dass man in alle besonderen Fälle meist sehr früh involviert und deshalb oft "mittendrin" ist. Ich habe dann sogar die Möglichkeit, die Einsätze oder Fälle aus anderen Perspektiven und nicht nur aus der Sicht eines Ermittlers oder unmittelbaren Problemlösers betrachten zu können.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit in der Pressestelle besonders?

Der besondere Reiz ist, dass man vorher eigentlich nie weiß, wie der Arbeitstag abläuft. Schwere Straftaten, größere Unglücke oder tragische und spektakuläre Unfälle sind nicht vorhersehbar und stellen einen dann immer wieder vor neue Herausforderungen. Dann gilt es, dem Informationsbedürfnis der Medien gerecht zu werden und dabei eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Gerade wenn jemand bei einem Unglück gestorben ist oder Opfer einer Straftat geworden ist, steigt einerseits das Interesse, für uns aber auch der Druck, die Bedürfnisse der Angehörigen und Beteiligten zu berücksichtigen. Oft werden wir aber auch um Meinung gebeten, wenn sich Fälle außerhalb unseres Bereiches ereignet haben, die sehr stark medial oder auch politisch diskutiert werden. Ein aktuelles Beispiel waren z. B. Medienanfragen, wie wir im Präsidium mit den Ereignissen in Rheinland-Pfalz umgehen. Dazu kommt, dass wir als Pressestelle ja nicht nur Öffentlichkeitsarbeit nach außen machen, sondern in direkter Absprache mit dem Polizeipräsidenten Hans Becker auch für die interne Kommunikation unserer Dienststelle mit fast 1700 Beschäftigten verantwortlich sind.

Hintergrund > Carsten Diemer ist 43 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in seiner Heimatgemeinde Obrigheim. > Bei der Polizei arbeitet er seit 1999. Er studierte von 2003 bis 2006 an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, wodurch er in den gehobenen Dienst aufstieg. Zwischen 2006 und 2017 folgten verschiedene Tätigkeiten und auch Führungsfunktionen, u. a. bei den Revieren Mosbach und Buchen sowie im Rahmen einer sechsmonatigen Abordnung bei der Polizeidirektion Rastatt/Baden-Baden (Vorbereitungsstab Nato-Gipfel 2009). Zur Pressestelle wechselte der Polizeihauptkommissar im Mai 2017. Dort war er zunächst stellvertretender Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn. Seit 1. Februar ist er deren Leiter. > Erfolgreicher Sportler: Von 1989 bis 2012 war Carsten Diemer als Gewichtheber aktiv. Er bestritt 94 Bundesligawettkämpfe. Seine Bestleistungen: 165 Kilogramm im Reißen und 200 Kilogramm im Stoßen. Er wurde mehrfach deutscher Meister in der Jugend, bei den Junioren und bei den Aktiven mit der Bundesligamannschaft des SV Obrigheim. Auch international war er im Einsatz: Er wurde 1998 Vize-Europameister und holte 1997 bei der Junioren-EM Bronze. Seit 2012 ist er Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber (BVDG) und Vizepräsident Jugend des BVDG.

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie und Ihre Kollegen, welche Vorkommnisse es in den täglichen Pressebericht des Präsidiums schaffen?

Wir haben eine Liste mit Sachverhalten erstellt, zu denen es in der Regel eine Pressemitteilung gibt. Dazu gehören schwere Unfälle, bedeutende Straftaten oder auch polizeiliche Einsätze, die Außenwirkung hatten. Entscheidend sind aber letztendlich zahlreiche weitere Kriterien. Dies können beispielsweise auch Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen sein, ermittlungstaktische Gründe und sonstige Besonderheiten. Wenn sich beispielsweise bereits mehrere Unfälle mit Personenschaden ereignet haben, schafft es ein Unfall mit Blechschaden eher nicht mehr in den Pressebericht. Bei konkreten Anfragen von Journalisten geben wir aber so gut wie immer Auskunft.

Sie sind als waschechter Obrigheimer ja nun die Stimme des Neckar-Odenwald-Kreises im großen Polizeipräsidium Heilbronn. Wie oft müssen Sie den Kollegen erklären, wo welche Gemeinde und welcher Ortsteil liegen?

Ich war Dienstgruppenleiter bei den Polizeirevieren in Mosbach und Buchen und kenne mich im Neckar-Odenwald-Kreis ganz gut aus. Dennoch gibt es dort, in den drei anderen Landkreisen und im Stadtkreis Heilbronn auch Orte, die ich auf der Karten nachschlagen muss. Unser Zuständigkeitsbereich ist mit 4400 Quadratkilometern riesig, und wir sind das flächenmäßig größte Polizeipräsidium in Baden-Württemberg, deshalb darf das auch mal sein. Herausfordernd wird es bei Orten, die es zweimal gibt, wie Hochhausen im Neckar-Odenwald-Kreis und im Main-Tauber-Kreis oder wenn uns Anfragen ohne Ortsangabe erreichen. Wir bei der Pressestelle wissen zwar viel über die polizeilichen Ereignisse, aber nicht immer, was wo in den insgesamt 108 Städten und Gemeinden los ist.

Ein Thema, das immer wieder zu Diskussionen führt, ist die Herkunft von Straftätern. In welchen Fällen meldet die Polizei die Nationalität?

Grundsätzlich berichten wir neutral und objektiv. Dazu kann auch die Nennung der Staatsangehörigkeit von Tatverdächtigen gehören, sofern im Einzelfall ein sachlich begründetes öffentliches Interesse hieran besteht. Auch auf Nachfrage der Medien geben wir die Staatsangehörigkeit bekannt. Eine Nennung durch uns unterbleibt aber, wenn sie für das Verständnis des Sachverhalts nicht relevant ist. Das ist beispielsweise bei einfacher Kriminalität oder Verkehrsdelikten der Fall.

Welcher Fall hat bei Ihnen bislang das größte Medienecho ausgelöst?

Auf ein Ereignis bezogen habe ich persönlich die meisten Anfragen im Zusammenhang mit dem Hubschrauberabsturz im Oktober bei Buchen beantwortet. Es sind aber nicht immer nur die spektakulären oder besonders tragischen Dinge, die ein großes Medienecho beziehungsweise Anfragen bei uns auslösen, sondern Ereignisse, die auch bei uns in der Pressestelle eigentlich unspektakulär erscheinen. Letzten Sommer haben wir bei Facebook über einen Hund berichtet, dessen Leben wohl durch das beherzte Eingreifen unserer Kolleginnen der Autobahnpolizei gerettet wurde. Der kleine Welpe "Tucker" ging viral, der Beitrag wurde von mehr als 4,3 Millionen Menschen weltweit gesehen und hat dann mehrere Anfragen von Medienvertretern aus aller Welt ausgelöst.

Sie waren ja selbst Leistungssportler, kennen den Umgang mit Drucksituationen. Hilft diese Erfahrung in Ihrem Job?

In zweierlei Hinsicht sogar. Die Sportart Gewichtheben bringt Situationen mit sich, in denen man kurzzeitig auf sich alleine gestellt ist und auf die Sekunde richtig reagieren muss. Insbesondere bei Statements vor der Kamera oder am Mikrofon ist das ähnlich. Außerdem hatte ich früher schon oft Kontakt mit Journalisten und kannte deshalb schon vor meiner Zeit in der Pressestelle Momente, in denen wichtige Infos kurz und prägnant formuliert werden müssen.

Welche Medienanfragen bleiben besonders in Erinnerung?

Interessant finde ich es, welche Themen immer wieder von Interesse sind und woher die Anfragen kommen. Zu "Tucker" kamen Anfragen aus Asien, aus Skandinavien gab es jüngst Anfragen zur Unterschlagung hochwertiger Weine, und aus New York wurde nach Informationen zu älteren Tötungsdelikten gefragt.