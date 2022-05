Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Für Aufsehen sorgte in der vergangenen Woche die von der RNZ vermeldete Nachricht, dass der Odenwälder Wolf höchstwahrscheinlich tot ist (Ausgabe vom 6. Mai). Dies wurde am Rande eines Pressetermins des Stuttgarter Umweltministeriums bekannt. Der Rüde mit der Kennung GW1832m gilt offiziell seit dem 1. Mai als "abwesend". Der Odenwald ist aber deshalb keine wolfsfreie Zone: Wie die RNZ erfuhr, gab es erst Mitte April im Raum Walldürn-Altheim einen eindeutigen Fotonachweis. Dies bestätigte das Landratsamt uns auf Nachfrage.

"Im Rahmen des Wolfsmonitorings im Neckar-Odenwald-Kreis erhielt das Kreisjagdamt ein Foto einer Wildkamera aus der Gemarkung Walldürn. Das Bild wurde am 15. April aufgenommen und inzwischen vom Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg als sicherer Wolfsnachweis (,C1‘) bewertet", schreibt Pressesprecher Jan Egenberger in seiner Antwort.

Nachdem der Odenwaldwolf GW 1832m, der mehrfach genetisch nachgewiesen wurde, schon ein Dreivierteljahr von der Bildfläche verschwunden ist, gehe das Kreisjagdamt in diesem Fall von einem anderen Tier aus. Dass der Wolf "GW 1832m" noch lebt, gilt nicht als sehr wahrscheinlich.

"Weitere Hinweise auf den Wolf sind aus dem Neckar-Odenwald-Kreis seit dem Foto vom 15. April nicht eingegangen", fährt Egenberger fort. Jedoch habe es eine Sichtung am 16. April bei Neudenau im Landkreis Heilbronn gegeben und am 26. April eine Sichtung in der Gemeinde Zuzenhausen im Rhein-Neckar-Kreis, dort auch in Kombination mit einer Fährtenbegutachtung. "Ob diese Ereignisse zusammenhängen, kann jedoch nicht sicher beurteilt werden. Dass Wölfe durch den Odenwald und die Region ziehen, ist jedoch inzwischen nicht mehr ungewöhnlich."

Ist der Wolf nur durch den Odenwald gezogen, oder ist Isegrim weiterhin hier heimisch? Diese Frage ist aktuell offen. Fest steht nur, dass der Rüde mit der Kennung GW1832m seit dem 1. Mai offiziell als "abwesend" gilt. "Wo er ist, wissen auch die Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt FVA nicht", so die Auskunft. "Er kann weitergezogen oder auch tot sein."

Die Fachleute halten es aber für wahrscheinlicher, dass das Tier nicht mehr lebt. "Wenn Wölfe sechs Monate lang in einem Gebiet nachgewiesen wurden, verlassen sie dieses nicht mehr aus eigenem Antrieb", so Micha Herdtfelder vom Wildinstitut der FVA.

Genetisch nachgewiesen worden war das Tier erstmals am 17. September 2020 bei einem Nutztierriss in Mudau. Seitdem gab es vier weitere genetische Nachweise in der Region, zuletzt allerdings vor einem Jahr, am 27. April 2021. Ein Angriff auf eine Schafherde in Limbach einen Tag zuvor wurde dem Tier ebenfalls zugeschrieben. Seitdem gibt es keine Spur mehr von GW1832m.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hatte den "Naturraum Odenwald" im März 2021 als neues Fördergebiet Wolfsprävention ausgewiesen. Das Fördergebiet umfasst etwa 94 Städte und Gemeinden. Von Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) im Westen bis Boxberg (Main-Tauber-Kreis) im Osten. Von Wertheim (Main-Tauber-Kreis) im Norden bis Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) im Süden. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 2630 Quadratkilometern. Im Zentrum liegt der Neckar-Odenwald-Kreis, genauer gesagt der Raum Buchen-Mosbach.

Daran ändert auch durch den mutmaßlichen Tod des Rüden nichts: Da der Odenwald weiter als Wolfsterritorium in Frage kommt, bleibt das Fördergebiet bestehen. Eine weise Entscheidung, wie der jüngste Fotonachweis belegt.