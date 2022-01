Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Eigentlich steht nun die heiße Phase der Fastnacht vor der Tür. Statt jedoch ihre Kostüme zu richten, kämpfen die Narren mit Verunsicherung. Welche Veranstaltungen sind möglich? Welche nicht? Stefan Schulz, der Präsident des Narrenrings Main-Neckar, blickte am Freitag im Gespräch mit der RNZ mit einer "kleinen Hoffnung" auf die heiße Phase: Am Dienstag findet eine weitere Sitzung des Sozialministeriums mit dem Städtetag und den Fastnachtsgesellschaften statt. "Es soll diskutiert werden, ob eventuell kleine Straßenfastnachtsveranstaltungen möglich sein könnten", so Schulz. "Das pauschale Verbot von Zügen war ein Stich ins Narrenherz. Nun soll versucht werden, eventuell kleine Formate zu ermöglichen." Wir haben uns bei den FGs nach dem aktuellen Stand ihrer Pläne erkundigt.

> "Getzemer Narre": "Auch 2022 können wir unsere Kampagne nicht so gestalten, wie wir uns das erhofft haben. Nachdem wir mit einem Warm-Up zuversichtlich gestartet sind, mussten wir uns schweren Herzens dazu entscheiden, alle Trainingsaktivitäten und Veranstaltungsplanungen einzustellen. Nun galt und gilt es, alternative Wege zu finden, um die Kampagne doch noch etwas mit Leben zu füllen. Damit jeder sieht, dass wir mitten in der fünften Jahreszeit sind, haben wir unsere Ortsdurchfahrt fastnachtlich gestaltet. Zudem wird es über die Fastnachtstage einen närrischen Rundweg zur ,Getzemer Faschenoacht‘ geben. Auch für die Kinder werden wir eine Mitmach-Aktion durchführen."

> "Götzianer Heddebör": "Leider lässt die unsichere Situation nicht zu, dass wir unsere Prunksitzung und Kinderprunksitzung durchführen können, nachdem wir nach erfolgreicher Faschnachtseröffnung alle noch die Hoffnung auf eine halbwegs normale Kampagne hatten. Eine Durchführung der Prunksitzung und Kinderprunksitzung in virtueller Form ist aktuell nicht geplant. Es liegen Pläne in der Schublade, wie man den Tanzgruppen, die trainiert haben, eine Plattform bieten kann, um ihre Tänze aufzuführen – eventuell zu einem späteren Zeitpunkt in Verbindung mit einer Veranstaltung eines befreundeten Vereins aus Hettigenbeuern."

Auf große Veranstaltungen müssen die Narren erneut verzichten. Unser Foto zeigt den Walldürner Prinzeneinzug 2018. Foto: Bernd Stieglmeier/Tanja Radan/Helmut Frodl.

> "Hettemer Fregger": "Wir haben leider alle Saalveranstaltungen absagen müssen. Die verschärften Regeln und die Unsicherheit bezüglich der Durchführbarkeit ließen uns keine andere Möglichkeit. Unsere Veranstaltungen unter freiem Himmel, wie unser Narrenbaumstellen am Faschenachtssamstag, planen wir durchzuführen. Der Verkauf unserer "Fregger"-Zeitung soll wieder mit einem Verkauf von Haus zu Haus stattfinden. Ebenso planen wir, verschiedene Beiträge und Aktionen in den sozialen Medien und auf unserer Homepage zu veröffentlichen."

> "Bedemer Hannmertli": "Wir haben uns dem fastnächtlichen Brauchtum verschrieben, was mit den Auflagen nicht zu vereinbaren ist. Die Durchführung von Fastnachtsveranstaltungen unter den derzeitig einzuhaltenden Hygienemaßnahmen ist für uns als Verein schlichtweg nicht machbar. Die Planung und Durchführung von Veranstaltungen beinhalten auch Buchungen von Equipment und Räumlichkeiten, was auch ein wirtschaftliches Risiko darstellt. Das Brauchtum lebt vom gemeinsamen Lachen, Tanzen, Singen und Schunkeln, was derzeit nicht möglich ist. Wir wollen Faschenacht feiern, wie wir es gewohnt sind. Es ist uns nicht leichtgefallen, diese Entscheidung zu treffen, aber die Gesundheit aller steht für uns im Vordergrund."

> "Heeschter Berkediebe": "Es ist eine schwierige Zeit für das Brauchtum. Eine Straßenfastnacht mit Zug wird es nicht geben, und auch die Saalfastnacht fällt aus. Wir können uns keine Fastnacht mit FFP2-Maske vorstellen. Für die Kinder wird jedoch ,Schwarzer Habber’ verteilt, es gibt wieder die Fastnachtstüte, und es ist eine Online-Prunksitzung geplant."

> "Mudemer Wassersucher": "Wir haben folgende Termine geplant oder vorbereitet: Am heutigen Samstag ist um 15.33 Uhr die Bekanntgabe des Prinzenpaars über die Sozialen Medien. Am 5. Februar ist die Überreichung der Orden durch das Prinzenpaar im Freien. Am 12. Februar findet eine Online-Prunksitzung statt. Für die Faschenaachtswoche finden zurzeit Planungen statt, die unsere traditionellen Veranstaltung betreffen. Hier wird noch entschieden, was machbar ist und was nicht. Der Rosenmontagsumzug wurde abgesagt. Wir hoffen auf möglichst viele durchführbare Brauchtumsveranstaltungen unter der Einhaltung der geltenden Corona-Verordnung. Wir wollen den Mitmenschen in Mudi die traditionelle Faschenaachtszeit so humorvoll wie möglich übermitteln."

> "Höpfemer Schnapsbrenner": "Unser Ziel ist es, die Kampagne nicht ,stillschweigend‘ vorübergehen zu lassen. Wir haben am 11.11. die Kampagne traditionell gestartet und ein Prinzenpaar vorgestellt. Wir planen einen Mix aus Online- und Vor-Ort-Events – mit dem Ziel, die Faschnacht und gute Laune in Höpfingen zu verbreiten. Einige unserer Garden hatten ihr Training wieder aufgenommen und Tänze einstudiert, hier möchten wir eine Bühne bieten. Konkret planen wir wieder den Ortsfunk, der 2021 sehr gut angenommen wurde. Außerdem wird es eine Online-Prunksitzung am Fastnachtssamstag geben. Letztlich hoffen wir ebenfalls, dass wir den Rathaussturm, der im Freien stattfindet, unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Verordnung durchführen können. Durch die Ungewissheit ist die Planung allerdings schwierig und muss flexibel gehalten werden. Alle Veranstaltungen, die aufgrund der Situation nicht erlaubt oder auch nicht tragbar sind, fallen aus, so beispielsweise die Apres-Ski-Party. Des weiteren fallen alle Sitzungen und auch der Rosenmontag mit Umzug und After-Umzugs-Party aus. Auch vereinsinterne Veranstaltungen, wie z. B. das Ordensfest, werden ausfallen bzw. müssen online durchgeführt werden."

> "Aaldemer Dunder": "Die Prunksitzung sowie den Kindernachmittag müssen wir leider absagen. Die aktuelle Corona-Verordnung lässt eine Gestaltung der beiden Veranstaltungen mit tänzerischen und gesanglichen Einlagen nicht zu. Im Frühjahr oder Frühsommer ist ein "Bunter Abend" geplant. Damit wollen wir den Tanz-, Gesangsgruppen und eventuell Büttenrednern aus unseren eigenen Reihen eine nachträgliche Showbühne bieten. Am Sonntag, 30. Januar, und Montag, 31. Januar, wird die Ortsdurchfahrt mit unseren "Dunder"-Figuren und dem Sauermilchessen-Schild geziert. Es würde uns freuen, wenn die Bevölkerung ihre Häuser, Grundstücke etc. auch fastnachtlich gestallten. Ab dem 12. Februar ist wieder "S’ närrd Kirnaublätte" erhältlich. Das Sauermilchessen am Fastnachtssonntag wird aktuell zumindest in kleiner Runde geplant, da dieses im Freien stattfindet, sollte eine Durchführung möglich sein."

> "Höhgöiker" Glashofen: "Wir haben alle Veranstaltungen abgesagt, da unter den aktuellen Vorgaben keine sinnhafte Umsetzung möglich ist. Die Stimmung ist mit der Besucherzahl maßgeblich verknüpft, was bei den aktuellen Einschränkungen ein wichtiger Aspekt ist. Der wirtschaftliche Nutzen bei eingeschränkter Besucherzahl ist ein weiterer Aspekt, der gegen Veranstaltungen spricht. Die erhöhten Aufwendungen für Einhaltung der Vorschriften bringen mehr Kosten, und gleichzeitig bringen weniger Zuschauer geringere Veranstaltungserlöse. Wir bedauern sehr, dass bereits die zweite Kampagne in Folge ausfällt, besonders für die aktiven Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Tanzgruppen. Sie hatten bereits im Sommer ihr Training aufgenommen und können nun zum wiederholten Mal ihre Leistungen nicht präsentieren. Das ganze Vereinsleben leidet unter der Situation. Wir hoffen auf eine deutliche Verbesserung für die nächste Kampagne."

> Kolping Walldürn: "Da bereits die Umzüge abgesagt sind, wird es wohl auch kein Strohbärentreiben geben können. Das gilt wohl auch für die Saalveranstaltungen. Wir machen uns jetzt Gedanken, was wir digital oder in Geschäften tun werden. Es ist wieder mal schwierig, das ,Nichtstun können‘ wird hoffentlich nicht zu einem neuen Trend."

> "Fideler Aff"Walldürn: "Wie der Stand der Planungen für die Fastnacht in Walldürn ist? Dafür findet FG-Präsident Falko Günter ,nur Worte, die sich nicht in der Zeitung abdrucken lassen‘. Ihm zufolge sind weder Prunksitzungen noch Umzüge angedacht."

> "Seggemer Schlotfeger": "Wir hatten alles vorbereitet. So haben wir das Motto definiert, Tänze und Beiträge wurden einstudiert, sogar neue Kostüme und Pins angeschafft. Aufgrund der hohen Auflagen sehen wir uns aber außerstande, eine Fastnachtsveranstaltung durchzuführen. Daher haben wir die Kampagne 2022 schweren Herzens abgesagt. Auch wenn Lockerungen kommen sollten, ist uns das Risiko zu hoch und die verbleibende Vorbereitungszeit wäre zu knapp."

> "Rouschebercher Milchsäuli": "Der Ferkel- und der Säuliball sind abgesagt, ob eine Rathausstürmung stattfindet, ist noch nicht klar."

> "Merchemer Brogge": "Nachdem wir lange abgewartet haben, um die Entwicklung der Pandemie zu verfolgen, müssen wir schweren Herzens bekannt geben, dass Prunksitzung, Umzug und den Kinderfasching abgesagt werden."

> Elferrat der Stadt Osterburken: "Mit großer Motivation hatten wir die Kampagne geplant. Dabei war die Hoffnung groß. Jetzt schauen wir wieder in die Röhre. Aber alles Jammern und Trübsal bringen uns nicht weiter. Die Kampagne wird wie letztes Jahr (siehe Foto links) größtenteils online ablaufen. Im Online-Format sind die Eröffnungsparty, die Kindersitzung, die Rathausstürmung, die Prunksitzung und ein Live-Format geplant."