Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Auch in diesem Jahr nimmt der Neckar-Odenwald-Kreis als angehender Fairtrade-Landkreis im Rahmen der Kampagne "Fair und Regional" an der "Fairen Woche" vom 10. bis 24. September teil. Es finden verschiedene Aktionen im gesamten Kreis statt. Als Abschluss der "Fairen Woche" wird der Neckar-Odenwald-Kreis am 24. September im Rahmen einer Zertifizierungs- und Anerkennungsfeier als Fairtrade-Landkreis ausgezeichnet. Landrat Dr. Achim Brötel freut sich über die erneute Teilnahme an der Aktion: "Ich bin sehr stolz darauf, welchen Einsatz viele Bürgerinnen und Bürger für einen fairen und regionalen Handel und einen nachhaltigen Konsum zeigen. Für dieses Engagement möchte ich mich von Herzen bedanken. Aktionen wie die ,Faire Woche’ fördern das erstrebenswerte Umdenken für ein bewussteres, gerechteres und besseres Wirtschaften."

Die diesjährige "Faire Woche" steht unter dem Thema: "Zukunft fair gestalten – fair handeln für Menschenrechte weltweit". Damit wird auf prekäre Arbeitsverhältnisse, Kinderarbeit und moderne Sklaverei im globalen Süden und Europa aufmerksam gemacht. Die Corona-Pandemie führt vor Augen, dass auch in Deutschland Jobs bei Paketzustellungsdiensten, Schlachthöfen und im sozialen Bereich oftmals keine fairen Arbeitsbedingungen aufweisen. "Alle Menschen auf diesem Planeten sollen die Möglichkeit auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen mit angemessener Bezahlung haben", so Kreisentwicklerin Lisa-Marie Bundschuh. Nicht nur ungleiche Machtverhältnisse in internationalen Lieferketten, Armut und die vermeintliche Rechtlosigkeit vieler Migranten sind oft Auslöser für die Ungleichheiten, sondern auch das preisorientierte Konsumverhalten von Verbrauchern in Deutschland und weltweit.

Die "Faire Woche" lebt von Aktionen, die lokale Gruppen und Organisationen wie Weltläden, Fairtrade-Towns, kirchliche Gruppen und Fairtrade-Schools durchführen. Mit einer zweiten kreisweiten Mitmachaktion weisen verschiedene Initiativen auf den Beitrag des fairen Handels für menschenwürdige Arbeitsbedingungen hin. "Wir haben tolle Kooperationspartner, die uns mit verschiedensten Aktionen unterstützen. Auch in diesem Jahr ist es unser größtes Anliegen, Bürgerinnen und Bürger für einen nachhaltigen Konsum und nachhaltiges Wirtschaften zu sensibilisieren", so Bundschuh, die für die Organisation der "Fairen Woche" im Kreis verantwortlich zeichnet.

Die Bürger werden in der "Fairen Woche" dazu aufgerufen, sich selbst zu fragen: Wie möchte ich in Zukunft arbeiten? Was gehört für mich zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen dazu? Welche Möglichkeiten habe ich, darauf Einfluss zu nehmen? Durch Veranstaltungen wie das "Faire Quiz" können die Bürger mehr über den fairen Handel von Kakao, Bananen und Kaffee lernen. Auch über die daraus resultierenden Vorteile wie höhere Erlöse für Produzenten, sichere Arbeitsbedingungen und Geschlechtergerechtigkeit wird informiert.

Info: Für weitere Auskünfte steht Kreisentwicklerin Lisa-Marie Bundschuh (Telefon 06261/841014, E-Mail: lisa-marie.bundschuh@neckar-odenwald-kreis.de) zur Verfügung. Informationen gibt es auch auf der Website des Landkreises unter www.neckar-odenwald-kreis.de/fair.html

> Die Veranstaltungen in der "Fairen Woche" im Altkreis Buchen:

> Altheim: Samstag, 11. September, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Valentin Gottesdienst zur "Fairen Woche" "Zukunft fair gestalten" (Veranstalter: Katholische Kirchengemeinde Walldürn, unter Mitwirkung des Perukreises)

> Buchen: 10. bis 24. September faire Schaufenster-Rallye als Gewinnspiel für Kinder, Suche eines Lösungsworts mithilfe von Plakaten, die Schüler zum Thema "Fairtrade und Kinderarbeit" entwickelt haben (Veranstalter: Burghardt-Gymnasium Buchen und Fairtrade-Town Buchen); Mittwoch, 15. September, "Genieß‘ dei Buche fair" auf dem Wochenmarkt, Infostand mit fairen und regionalen Produkten und "fairem Quiz" (Veranstalter: Fairtrade-Town Buchen und Weltladen Buchen); 10. bis 24. September, "faires Quiz" (Veranstalter: Abt-Bessel-Realschule Buchen mit der Nepal-AG)

> Osterburken: Samstag, 11. September, faires Frühstück im Weltladen (Veranstalter: Weltladen Osterburken); 10. bis 24. September während der Schulzeiten Infostände und fairer Kaffee, fairer Orangensaft und faire Süßigkeiten für Schüler und Lehrkräfte (Veranstalter: Schule am Limes Osterburken); 10. bis 24. September "faires Quiz" im Rathaus und im Weltladen (Veranstalter: Fairtrade-Town Osterburken und Weltladen Osterburken)

> Buchen/Mosbach: Mittwoch, 15., und Donnerstag, 16. September, von 9 bis 12 Uhr "faires Quiz" mit fairer Kaffeepause für Mitarbeiter des Landratsamts (Veranstalter: Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis)

> Walldürn: Donnerstag, 23. September, um 19.30 Uhr Vortrag "Laudato si – über die Sorge für das gemeinsame Haus" von Pater Irenäus Wojtko über "Zukunft fair gestalten – welche Impulse gibt uns dazu die Enzyklika von Papst Franziskus?" (Veranstalter: Katholische Kirchengemeinde Walldürn); Sonntag, 3. Oktober, "Wandern für die andern", weitere Infos unter: www.missionsarbeit-wallduern.de (Veranstalter: Katholische Kirchengemeinde Walldürn)

> Hardheim, Mudau, Osterburken, Mosbach: Freitag, 24. September, während der Öffnungszeiten "Fair und Regional"-Stand (Veranstalter: ZG Raiffeisen-Märkte in Hardheim, Mudau, Osterburken und Mosbach)

> Buchen, Mosbach, Osterburken, Walldürn: 10. bis 24. September "faires Quiz", "faires Frühstück" und Kochen für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter sowie im Fachbereich Sozialpsychiatrie, mit Awo-Kaffee und Awo-Tee. Gemeinsam nachhaltig genießen mit dem "GenussN"-Kochbüchle des Landes (Veranstalter: Awo Neckar-Odenwald)

> Hardheim, Seckach, Eberbach: 26. September um 11 Uhr Führungen in Kombination mit den Vespertouren vom Naturpark Neckartal-Odenwald (teilnehmende Betriebe: Matthias und Lukas Berberich GbR, Rütschdorf; Bio-Bäckerei Fritze-Beck, Seckach; Leon Scholl Direktvermarktung, Schloßau).