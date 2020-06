Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Dass es in der Corona-Krise nicht nur "wirtschaftliche" Verlierer gibt, sondern manche Geschäftsbereiche sogar von der Pandemie profitieren, zeigt die Entwicklung in der Fahrradbranche. Während die Gastronomie gar mit Existenznöten oder die Automobilindustrie mit massiven Umsatzeinbrüchen zu kämpfen haben, erleben die Fahrradhändler einen regelrechten Kundenboom. Eigentlich eine positive Geschichte für die Fahrradgeschäfte in der Region. Doch die hohe Nachfrage hat auch eine enorme Belastung für die Mitarbeiter und längere Wartezeiten für die Kunden zur Folge.

Insbesondere E-Bikes sind extrem gefragt. "Die E-Mobilität nimmt richtig Fahrt auf. Wir haben in den vergangenen Wochen fast doppelt so viele E-Bikes verkauft, wie in normalen Zeiten. Das ist vom Aufwand her fast nicht zu schaffen", sagt beispielsweise Benno Löffler von Löffler-Bikes in Waldstetten. Aufgrund der hohen Nachfrage stiegen auch die Wartezeiten für die Kunden. "Das betrifft vor allem Ersatzteile oder Zubehör im Bereich der E-Bikes wie z.B. Schlösser, Trinkflaschen oder Kabelsets", so Löffler. Er glaubt, dass der E-Bike-Markt weiter wachsen wird, da die elektronisch unterstützten Zweiräder eben auch etwas für eigentliche Sportverweigerer seien. Doch die Entwicklung könne so nicht weitergehen, denn das Aufkommen an Aufträgen sei bereits jetzt so groß, dass Hersteller und Händler das auf Dauer nicht mehr bewältigen könnten.

Räder jeglicher Art sind seit dem Corona-bedingten Shutdown stark nachgefragt. Manche Kunden leisten sich ein neues Fahrrad, weil sie auf den Urlaub verzichten müssen. Foto: Janek Mayer

Mit einer deutlichen Mehrbelastung haben auch die Mitarbeiter vom Geschäft 2-Rad-Dosch in Buchen zu kämpfen. "Meine Leute machen alle Überstunden", erzählt Marco Dosch im Gespräch mit der RNZ. Reparaturen, die normalerweise in 24 Stunden oder oft auch 48 Stunden erledigt seien, dauerten jetzt drei Tage. Zudem käme es insbesondere bei größeren Bestellungen zu Verzögerungen, da auch die Zulieferer Probleme hätten. "Das macht es für uns auch nicht einfach." Und trotzdem habe Dosch auch Bestellungen von Kunden außerhalb der Region, vor Kurzem beispielsweise aus Frankfurt, "weil wir das gewünschte Fahrrad immer noch am schnellsten beschaffen konnten und das nächstgelegene Geschäft waren". Um das hohe Aufkommen bewältigen zu können, hat Dosch neue Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis eingestellt. "Sie stecken Fahrräder zusammen oder räumen Regale auf."

Großer Andrang herrscht ebenso bei Zweirad Kreis in Walldürn, wie das Geschäft auf Anfrage der RNZ mitteilt: "Wir haben sehr viel zu tun." Der Bedarf an Ersatzteilen, Zubehör und Reparaturen habe zugenommen und die Nachfrage für E-Bikes sei groß: "Jung wie Alt steigen um". Aber auch viele ältere Fahrräder würden in Coronazeiten wieder herausgekramt und zur Reparatur gebracht. Die Wartezeiten für Kunden seien insbesondere bei den Reparaturen länger als sonst. Im Bereich Zubehör und Ersatzteile sei man gut aufgestellt und die Verzögerungen hielten sich noch in Grenzen. Man habe mehrere Lieferanten, zum Teil auch die Hersteller selbst, die sich sehr kooperativ zeigten. "Der Nachschub rollt."

Bei all der Belastung für die Fahrradgeschäfte bleibt doch der positive Eindruck, dass die Menschen wieder mehr Fahrrad fahren. Und der Umwelt wird es sicher nicht schaden. "Wahrscheinlich ist diese Entwicklung darauf zurückzuführen, dass es durch die Coronakrise weniger Alternativen für Freizeitaktivitäten gibt", meint Andreas Größler, Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). In der Tat: Schwimmbäder haben noch nicht geöffnet, viele Vereinsaktivitäten sind nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Ob der Trend hin zu mehr Fahrradfahren auch nachhaltig bestehen bleibt? "Das ist schwierig zu beantworten", findet Andreas Größler. Wünschenswert sei auf jeden Fall, dass mehr Menschen dauerhaft das Fahrradfahren für sich entdeckten.

Um das auch attraktiver zu gestalten, hält Größler es für sinnvoll, dass der Neckar-Odenwald-Kreis mehr Werbung betreibt. Etwa, indem man neue Broschüren herausgibt, in denen Radtouren vorgestellt werden. "Wir leben in einer so schönen Gegend. Es lohnt sich, sie mit dem Fahrrad zu erkunden." Doch Größler sieht gerade im Bereich der Wegbeschaffenheit großen Nachholbedarf beim Landkreis: "Viele Wegebeläge, vor allem Waldwege, sind in einem schlechten Zustand." Als Beispiel gibt er auch die Wanderbahn (Radweg zwischen Mudau und Mosbach) an, die nur zu Teilen geteert ist.

Größler sieht großes Potenzial, das Radfahren im Neckar-Odenwald-Kreis attraktiver zu gestalten. Und es gäbe momentan die Möglichkeit, Zuschüsse im Rahmen des Radförderprogramms zu bekommen. Doch diese kämen bei den Kommunen nicht an. Seiner Meinung nach fehle seitens des Landkreises leider das Bewusstsein für dieses Potenzial.