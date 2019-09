Diese 18 jungen Menschen haben bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich in Hardheim ihre Ausbildung begonnen. Insgesamt tun sich die Unternehmen in der Region bei der Suche nach Nachwuchs immer schwerer. In Industrie und Handwerk fehlen Bewerber. Foto: zg

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra/rüb) 497 junge Menschen haben in der vergangenen Woche bei den Unternehmen der IHK im Kreis ihre Ausbildung begonnen. Das sind 14 beziehungsweise 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Handwerkskammer meldet zumindest konstante Zahlen. Doch auf dem zweiten Blick zeigt sich, dass die Unternehmen in der Region immer mehr Probleme haben, geeigneten Nachwuchs zu finden - vor allem im Handwerk, aber inzwischen auch in der Industrie.

Im kaufmännischen Bereich vermeldet die IHK für unseren Landkreis ein Plus von 7,1 Prozent auf 242 Ausbildungsstarter. Im gewerblich-technischen Bereich haben 255 junge Menschen ihre Berufslaufbahn begonnen, das sind 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Zum 31. August waren im gesamten IHK-Bezirk noch 1508 Ausbildungsplätze unbesetzt. "Die Unternehmen wollen ausbilden, es fehlt aber an Bewerbern", lautet das Fazit von IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Für die Unternehmen sei der Fachkräftemangel das Top-Thema: 2019 fehlen, so die IHK, im Bezirk 4700 akademisch qualifizierte Fachkräfte und 27.000 beruflich qualifizierte. Im Aufwärtstrend sind dagegen neue und modernisierte Berufe für die digitalisierte Arbeitswelt: Vermehrt gefragt sind IT-Berufe, Kaufleute im E-Commerce, Metall- und Elektroberufe sowie Berufe im Bereich Mechatronik.

Die Situation im Handwerk ist dagegen richtig besorgniserregend, wie im Gespräch mit Claudia Orth, Geschäftsbereichsleiterin Berufsbildung bei der Handwerkskammer, schnell deutlich wird. "Wir haben Betriebe, die händeringend Nachwuchs suchen." Auch bei beliebten Ausbildungsberufen wie Kfz-Mechatroniker gebe es in diesem Jahr noch freie Stellen. Ganz eklatant sei die Situation im Bereich Nahrung, bei den Bäckern und Fleischern, aber auch bei Frisören und Elektrikern.

"Viele junge Menschen entscheiden sich leider für den vermeintlich einfacheren Weg und gehen auf eine weiterführende Schule, weil sie einfach nicht wissen, was sie später einmal werden möchten", so Orth. Doch noch ist Zeit, eine solche Entscheidung zu korrigieren: "Wir haben auch für Kurzentschlossene noch eine große Auswahl freier Stellen. Sie könnten sofort ihre Ausbildung beginnen!"

So sieht es bei verschiedenen Arbeitgebern im Altkreis Buchen aus

> Hieke Sonderwerkzeuge (Buchen): Bei Hieke hat zum 1. September ein Azubi seine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker begonnen. Auch 2018 wurde ein Lehrling ausgebildet. Damit sind bei Hieke Sonderwerkzeuge alle Ausbildungsstellen besetzt. Die Rekrutierung von Auszubildenden ist für das Unternehmen nicht immer einfach: "Einige Bewerber beschäftigen sich gut mit dem Thema ihrer Berufsausbildung, informieren sich und bereiten sich auf das Kommende vor, andere zeigen leider nur wenig Interesse und Neugierde", fasst Geschäftsführer Wolfdieter Hieke zusammen.

> Maschinenfabrik Gustav Eirich (Hardheim): 18 junge Menschen haben beim weltweit tätigen Mischerexperten ihre Berufslaufbahn begonnen, darunter fünf Industriemechaniker, drei Industriekauffrauen/-männer, je zwei Mechatroniker und Elektroniker und drei Studenten an der Dualen Hochschule. Die Zahl bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres, allerdings werde es "zunehmend schwieriger, junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen. Die Anzahl der Bewerbungen ist seit Jahren rückläufig und die Qualität der Bewerbungen sinkt", erklärt Katharina Stetter aus der Abteilung Personalmanagement. Deshalb konnten auch nicht alle Stellen besetzt werden: "In den Ausbildungsberufen Fachkraft für Lagerlogistik und Zerspanungsmechaniker haben wir keine Auszubildenden rekrutieren können."

> WLC Würth-Logistik (Adelsheim): Zwar konnten laut Ausbildungsleiterin Tamara Beckmann alle sieben Stellen besetzt werden, doch liegt die Zahl unter der des Vorjahres. Sie teilt sich auf in vier Fachkräfte für Lagerlogistik, zwei Kauffrauen/-männer im Groß- und Außenhandel sowie ein duales Studium Dienstleistungsmanagement. Die Suche nach Nachwuchs sei schwieriger geworden, vor allem für den Ausbildungsberuf Fachkraft für Lagerlogistik. "Die meisten möchten Abitur machen und dann studieren", sagt Tamara Beckmann.

> Magna Powertrain (Rosenberg): Die Zahl der Auszubildenden ist mit elf - darunter drei Frauen - im Vergleich zu den Vorjahren konstant. Die Ausbildungsberufe: neun Industriemechaniker und zwei Elektroniker für Betriebstechnik. Zwar konnten alle Ausbildungsplätze besetzt werden. Aber Ausbildungsverantwortlicher Gerhard Schmitt gibt zu bedenken: " Die Situation wird sich in den nächsten Jahren weiter verschlechtern, die Anzahl der Bewerbungen für die Ausbildungsplätze 2020 sind im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig!"

> Hand in Hand (Buchen): Der Pflegedienst hat fünf neue Azubis: vier Altenpflegerinnen und eine Kauffrau für Bürokommunikation.

"Durch das enorme Wachstum müssen wir uns verstärkt um Nachwuchskräfte kümmern", teilt Geschäftsführer Mazlum Oktay mit. "Wir haben in der Pflege sogar einen Azubi mehr aufgenommen als angedacht. Wir konnten uns dieses Jahr aufgrund zahlreicher Bewerbungen nicht entscheiden. Das war ein Ausnahmejahr im Vergleich zu den Vorjahren." Die Stelle für ein Duales Studium konnte Hand in Hand nicht besetzen. "Die Suche nach Auszubildenden hat sich dramatisch verändert. Für uns ist es wichtig, auf die Menschen zuzugehen. Die guten Bewerber haben heutzutage die Wahl zwischen fünf Zusagen." Er unterstreicht: "Geld allein ist nicht ausschlaggebend, sondern geregelter Dienst und die Work-Life-Balance. Die Herausforderungen werden weiter steigen, es stürmen ja mehr als 50 Prozent aller Absolventen auf höhere Schularten oder an die Universitäten. Hier müssen wir eine Trendwende hinbekommen."

> Wohnfitz (Walldürn): "Es wird immer schwieriger, junge Leute zu gewinnen", weiß Geschäftsführer Wolfram Fitz. Ein Schreiner und eine Einzelhandelskauffrau haben ihre Ausbildung begonnen. Vor allem im handwerklichen Bereich hätte er gerne weitere Auszubildende eingestellt - doch es gab keine weiteren Bewerber. Dafür hat das Möbelhaus vor Kurzem fünf junge Schreiner eingestellt, die ihre Ausbildung gerade abgeschlossen hatten und über persönliche Empfehlungen gekommen sind. "Es wird immer wichtiger, den Mitarbeitern ein ansprechendes Arbeitsumfeld anzubieten", weiß Fitz. Dazu zähle neben einem guten Betriebsklima auch eine angemessene Bezahlung. Was die negative Entwicklung im Handwerk angeht, hofft Wolfram Fitz auf eine Trendwende: "Das Handwerk wird wieder attraktiver, und die Löhne werden steigen!"

Bei Hoffmann und Krippner in Buchen haben diese acht Auszubildenden den Start ins Berufsleben gewagt. Foto: zg

> Hoffmann und Krippner (Buchen): Bei Hoffmann und Krippner starteten acht Azubis ins Berufsleben. Um den Einstieg etwas zu erleichtern, veranstalte das Unternehmen einen Azubi-Kennenlerntag. Die Geschäftsleitung Frank Wahlandt und Erhard Münch sowie der Personalchef Roland Hollerbach und die Ausbildungsverantwortliche Kathrin Gremminger hießen die Nachwuchskräfte willkommen. Bei der Firmenpräsentation, vorgetragen durch den BA-Stunden Fachbereich Mechatronik im zweiten Ausbildungsjahr, erhielten die Azubis Einblicke in die Historie der Firma. Danach durften die Azubis aktiv werden. Bei einer Schnitzeljagd über das Gelände kämpften sie sich in zwei Teams durch Rätsel. So konnten erste Kontakte zu den Kollegen hergestellt und Einblicke in die Abteilungen gewährt werden. Highlight war die eigenhändige Erstellung eines Covers, in dem eine Folientastatur integriert wurde.

> Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises: Der Neckar-Odenwald-Kreis bildet in verschiedenen Bereichen aus. Es starteten 18 junge Menschen ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei der Landkreisverwaltung. Neben Verwaltungsberufen wie Verwaltungsfachangestellte, Beamte im mittleren und gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst bietet der Kreis auch Straßenwärtern, Vermessungstechnikern, Forstwirten und Studenten im Studiengang Bachelor of Arts im Bereich Sozialwesen eine Ausbildungsmöglichkeit.

Bei der Begrüßung betonten die Ausbildungsleiterinnen Stephanie Richter und Lena Kaufmann, dass mit dem Start ins Berufsleben für die Auszubildenden und Studenten ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Um den Einstieg zu erleichtern, werden in den ersten Wochen Gespräche und Schulungen stattfinden. Ebenso wurden die Azubis vom Personalratsvorsitzenden Wilfried Weisbrod und der Jugend- und Auszubildendenvertretung willkommen geheißen. Für das kommende Ausbildungsjahr nimmt das Landratsamt noch bis zum 1. Oktober Bewerbungen entgegen.