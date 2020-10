Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Wut, Entsetzen und Enttäuschung – so lassen sich die Reaktionen der Wirte in unseren Breiten zusammenfassen, bei denen die RNZ am Donnerstag stichprobenartig nachfragte, wie sie den "Lockdown Light" empfinden, der gestern über Deutschland verhängt wurde. Fazit: Hauptleidtragende sind (erneut) die Veranstaltungs- und die Gastronomiebranche, obwohl diese nachweislich keinen Infektions-Hotspot darstellen.

Entsprechend massiv meldeten sich am Donnerstag mehrere Verbände zu Wort, die im Schulterschluss ihrem Unmut Luft machten und eine Protestnote an Kanzlerin Merkel und die Regierung verfassten. In dem offenen Brief von "Transgourmet" Deutschland, dem Großhandelsverband "Foodservice" und weitereren Partnern von Hotels und Gaststätten heißt es unter anderem: "Wir beziehen ganz klar Position: Die Gastronomie darf nicht schließen! Der Lockdown Light betrifft nahezu ausschließlich die Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Wir, das sind Gastronomen und ihre Partner der kompletten Wertschöpfungskette, befürchten, dass die Schließung der Gastronomie dazu führen wird, dass soziale Kontakte in Privaträume verlagert werden ... Aber: Gerade private Haushalte sind die größte Quelle von Infektionen, wo hingegen die Gastronomie kein Infektionstreiber ist. Im Gegenteil: Gastronomen setzen nicht nur Regeln wie Höchstzahl an Kontakten, Nachvollziehbarkeit und Abstände durch – viele von ihnen haben in den vergangenen Wochen trotz schwacher Wirtschaftslage in Außenbereiche und den Innenraum investiert, um den Ansteckungsschutz weiter zu erhöhen ... Mit der Entscheidung zum Lockdown nehmen Sie den vielen selbstständigen Unternehmern und ihren Mitarbeitern jegliche Perspektive – und stellen sie vor die Scherben ihrer Existenz!"

Hier nun die Einschätzung der Wirte:

> Hotel, Restaurant "Reichsadler" Buchen: Christian und Peter Reinhardt können die Entscheidung des Lockdowns nicht nachvollziehen. "Gastwirtschaften werden dichtgemacht, obwohl hier die Infektionen gar nicht in größerem Maße entstanden sind. Das ist schon enttäuschend! Wir haben in unserem Restaurant maßgebliche Investitionen in ein Hygienekonzept getätigt. Wir denken, dass wir hier gut aufgestellt sind und einen guten Schutz bieten können. Unsere Gäste haben das auch ausdrücklich gelobt. Durch den Lockdown werden jetzt mit Sicherheit viele Lokale in ihrer Existenz bedroht, denn allein durch Außer-Haus-Verkäufe kann man den starken Umsatzrückgang nicht auffangen. Die finanziellen Verluste werden auch für uns – über den ganzen Monat gesehen – ein erhebliches Ausmaß haben."

> Bistro "Waldeck" Buchen: "Ich sehe den erneuten Lockdown sehr kritisch", sagt Christian Ullmer. Die Gastronomie sei kein Pandemietreiber, was daran liege, dass die Gastronomen die Hygienekonzepte und Abstandsregeln erfolgreich umsetzten. "Ich habe zudem ein Außenbewirtungskonzept entwickelt und Heizpilze aufgestellt, sodass die Gäste weiterhin draußen sitzen konnten. Das wurde auch gut angenommen. Nun ist alles wieder hinfällig." Ullmer befürchtet, dass der Lockdown zu einer "Renaissance der Partykeller" führen könnte. Und dort gebe es dann keine Wirte, die die Kontaktdaten der Gäste aufnehmen. "Es wird für die Gastronomie immer schwieriger, die Pandemie wirtschaftlich zu überstehen", unterstreicht der Wirt des "Waldecks". Auf das Dezember-Geschäft blickt er verhalten: "Viele Weihnachtsfeiern werden wohl wegbrechen."

> Gasthaus "Zum Löwen" Buchen: Lukas Gauer blickt optimistischer auf den Lockdown. "Wir wünschen uns alle das normale Leben zurück, aber um dahin zu kommen, muss die Pandemie unter Kontrolle gebracht werden", so der Wirt. Er hofft, dass die Infektionszahlen durch den Lockdown so weit sinken, dass die Gastronomen im Dezember mit gutem Gefühl weitermachen können. Der Lockdown sorge zudem für eine gewisse Planungssicherheit: "Wir können nun bis Montag unsere Frischwaren abverkaufen und dann unser "Essen to go" vorbereiten", meint Gauer. Hätte es Alternativen zum kompletten Lockdown der Gastronomie gegeben? "Wenn aufgrund von Kontaktbeschränkungen irgendwann nur noch zwei Leute an jedem Tisch sitzen, wäre das für uns auch nicht wirtschaftlich", berichtet Gauer und hofft darauf, im Dezember wieder durchstarten zu können.

> Gasthaus "Zum Schwanen" Buchen: Inhaber Simon Schäfer zeigte sich resigniert über den "Teil-Lockdown": "Es ist im Prinzip egal, wie ich zu den Maßnahmen stehe, ich darf nicht aufmachen. Das ist halt so. Ich weiß, dass sich meine Gäste an unsere Hygienemaßnahmen gehalten haben. Darüber gab es überhaupt keine Diskussionen. Bei uns gab es auch keine Vorfälle, dass sich jemand infiziert hätte." Ein bisschen Humor fand Simon Schäfer dann doch: "Ich habe jetzt praktisch frei, bin nicht schuld – das ist auch ganz nett. Es hieß ja, dass Unterstützung kommt, jetzt müssen wir abwarten. Wie es danach weitergeht, dazu kann ich noch nichts sagen."

> "Beuchertsmühle" Walldürn: Als "Rolle rückwärts" bezeichnet der "Beuchertsmühle"-Wirt Norbert Kilian die neuen Auflagen. "Das Geschäft lief jetzt gerade wieder relativ rund", berichtet er und bedauert, dass er nun zahlreiche Weihnachtsfeiern, Geburtstage und sogar eine Hochzeit für November absagen muss. Um die Zukunft seines Traditionsrestaurants im Marsbachtal ist Kilian aber nicht bange: "Wenn man das so lange macht wie ich, muss man etwas auf die hohe Kante gelegt haben." Sorgen macht er sich vor allem um sein Personal – und um eine Verlängerung des Shutdowns. "Ich habe das Gefühl, das geht länger als vier Wochen." Ärgerlich ist für ihn, dass die "große Politik" nicht zwischen Restaurants und Bars unterscheide. "Wir hatten Tausende Gäste da und es war nie etwas", sagt er und ergänzt: "Wir haben die Regeln eingehalten. Mehr können wir nicht machen."

> Waldhotel, Restaurant "Wohlfahrtsmühle" Hardheim: Inhaber und Küchenchef Armin Münster sieht den Lockdown als "Schlag ins Gesicht für die Gastronomie". Die Schließung aller gastronomischen Betriebe sei nicht der richtige Weg: "Wir haben alles dafür getan, dass unsere Gäste sich sicher und wohl fühlen." Man habe die strengen Hygienevorschriften umgesetzt, Abstände und Maskenpflicht seien stets eingehalten und die Gäste vom Personal darauf hingewiesen worden. Der Lockdown sei nicht nachvollziehbar begründet, denn: "Nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Infektionen ist in der Gastronomie aufgetreten." Er glaubt auch nicht, dass man mit der Schließung von Hotels, Kneipen und Restaurants die Infektionszahlen in den Griff bekomme.

Das Hotelgeschäft sei gerade in den letzten Wochen wieder gut gelaufen, für das kommende Wochenende seien die Zimmer eigentlich ausgebucht gewesen. "Doch jetzt wurde fast alles storniert." Finanziell tue der Ausfall des Monats November besonders weh, da viele Weihnachtsfeiern und Gänseessen angestanden wären. "Normalerweise wird im November und Dezember die Grundlage für die Wintermonate geschaffen, die auch aufgrund der Heizkosten sehr kostenintensiv sind", erklärt Münster. In der Phase des Lockdowns soll von Freitag bis Sonntag wie bereits im Frühjahr Essen zum Abholen angeboten werden.