Buchen. (RNZ/ppf) Die Bewerbungsfrist für das Amt der Landrätin oder des Landrats des Neckar-Odenwald-Kreises ist am Mittwoch, 7. April, um Mitternacht abgelaufen, darüber informiert das Landratsamt in eine Pressemitteilung vom Donnerstagmorgen. Außer der Bewerbung des derzeit amtierenden Landrats Dr. Achim Brötel gingen keine weiteren Bewerbungen beim Landratsamt ein.

Der besondere beschließende Ausschuss zur Vorbereitung der Landratswahl hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 14. April, in Buchen beschlossen, dass auf die Benennung weiterer Bewerber und auf eine erneute Ausschreibung verzichtet wird. Er hat dem Innenministerium Baden-Württemberg vorgeschlagen, Dr. Achim Brötel als einzigen Bewerber zur Wahl zuzulassen.

Die Landratswahl findet in der öffentlichen Sitzung des Kreistags am Mittwoch, 30. Juni, in Schwarzach statt.