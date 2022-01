Als Projektleiter schaffte es Adrian Fleck (r.) mit dem „Dirt-Torpedo“ bis ins Finale des Tunnelbohr-Wettbewerbs von Multimilliardär Elon Musk. In Las Vegas platze zwar der „American Dream“, aber auch ohne Sieg soll an der Maschine nun weitergearbeitet werden. Foto: Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Adrian Fleck hat der DHBW Mosbach im vergangen Jahr zu viel Aufmerksamkeit verholfen. Mit seinem elfköpfigem Team entwickelte und baute der 23-Jährige eine Tunnelbohrmaschine und schaffte es mit dem "Dirt-Torpedo" sogar bis ins Finale von Elon Musks Wettbewerb in Las Vegas. Nun hat der Maschinenbaustudent, der unter einer ausgeprägten Lese-Rechtschreibschwäche leidet, seinen Abschluss in Mosbach gemacht – und längst die nächsten Projekte im Visier, am liebsten immer mindestens zwei parallel. "Ich halte Ruhe nicht aus. Ich will denken und machen", sagt er.

Fleck will sich gerade zum Interview hinsetzen, als sein Handy klingelt. Ein Bekannter kommt mit digitalen Datenpunkten nicht weiter und sucht seine Hilfe. Fleck braucht nicht lange, um den Kern des Problems zu erkennen, und entwirft prompt eine strategische Anpassung des Algorithmus. Nach vier Minuten ist das Telefonat auch schon wieder zu Ende. "Ich habe ein Gefühl für Probleme. Ich will zwar nicht alles selbst bis in Einzelne ausarbeiten, kann aber schnell mit Lösungsansätzen kommen", erklärt Fleck. Es komme oft vor, dass Freunde und Bekannte ihn anrufen, wenn sie mit ihren Programmierungen, ihren Konstruktionen nicht weiterkommen. Sie wissen, mit welchem Ausnahmetalent sie am anderen Ende der Leitung rechnen können.

Mit seinen erst 23 Jahren kann Fleck schon auf zahlreichen Entwicklungen zurückblicken. Selbst die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte bereits seine Forschung. Schon als Kind suchte sich Fleck Projekte – und dann immer gleich das nächste: Er baute Dinge mit Fischer-Technik und Lego-Technik, Raketen mit Schwarzpulver aus Silvesterböllern, ein eigenes Baumhaus und den passenden Aufzug gleich dazu. Er schrieb Schummel-Programme für seine Computerspiele, und in den Camping-Urlaub nahm er Millimeterpapier mit, um stundenlang Schaltkreise zu skizzieren, die er dann zu Hause testete.

Im Alter von 17 Jahren nahm Adrian Fleck gemeinsam mit seiner jüngern Schwester Anna am Bundeswettbewerb "Jugend forscht" teil. "Sie hatte die Idee, Gelenk- und Knochenschützer aus einer speziellen Flüssigkeit herzustellen, zum Beispiel für Geländeradfahrer. Die Protektoren sind weich und behindern nicht, werden aber bei schnellem Druck, wie etwa Stürzen, blitzschnell hart." Anna bat ihren Bruder um Unterstützung. Der war natürlich sofort begeistert und konstruierte gleich eine Maschine, die die Protektoren herstellt.

Per Radlader verfrachtet Adrian Fleck ein Segment des Tunnelbohrers in die Garage seines Elternhauses. Foto: Florian Albinger

Mit Erfolg: Idee und Umsetzung kamen bei der Jury gut an. Die Geschwister gewannen nicht nur den Wettbewerb, sondern obendrein auch den Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Idee, konnten bei einem 15-minütigen Gespräch gar persönlich mit Angela Merkel sprechen. "Sie hat kluge Fragen gestellt, nicht so das Standard-Repertoire", erinnert sich Fleck.

Danach riefen Merkel und die zwei Geschwister auch noch Raumfahrer Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS an. Adrian Fleck fragte ihn, wie er damit zurechtkomme, dass er dort oben so viele Projekte gleichzeitig am Laufen hat. Zwei Ausnahmeforscher unter sich ...

Doch wo andere zu Büchern greifen, um neues Wissen zu erwerben oder schnell einmal etwas nachzuschlagen, ist Fleck fast ausschließlich auf Beobachtungen, Ohren und Gedächtnis angewiesen. Denn er kann kaum lesen. Fleck hat Legasthenie, eine ausgeprägte Lese-Rechtschreibschwäche. "Nur mit höchster Konzentration schaffe ich es, eine Viertelstunde etwas zu lesen. Aber ich bin sehr langsam und danach todmüde", erzählt der 23-Jährige offen. Er lerne hauptsächlich durch Ausprobieren und Überlegen, höre Hörbücher oder bitte andere um Hilfe. Die Prüfungsfragen für seinen Segelflugschein (den er parallel zum studienbegleitenden Tunnelbohr-Projekt gemacht und außerdem passend dazu gleich eine neue Windentrommel für Segelflugzeuge konstruiert hat) las ihm während einer Autofahrt seine Frau vor, und er merkte sich alles.

Das Handicap hat seinen Entwicklergeist bisher nicht aufgehalten, nur manchmal ist Fleck frustriert. "Wenn ich eine halbe Stunde brauche, um eine halbwegs verständliche, kurze Mail zu verfassen, dann schränkt mich das in meiner Zeit ein." Im Programmieren hingegen ist er ein Ass, auch wenn er fürs Tippen der Programmzeilen etwas länger braucht. "Aber schauen Sie ja nicht meinen Code an – den Buchstabensalat versteht niemand", sagt er und lacht.

Sein Arbeitgeber kennt seine Schwäche, schätzt seine Stärken aber umso mehr. Auch nach seinem Abschluss an der DHBW Mosbach arbeitet Fleck weiter in seinem Ausbildungsbetrieb, der FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG in Fulda. "Ich bin in der Sensorentwicklung tätig und beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz", berichtet er.

Mit dem Tunnelbohrer-Projekt soll es ebenfalls weitergehen: Am Wochenende kam die Maschine wieder in Deutschland an, steht aktuell in der Garage neben Adrian Flecks Elternhaus. Nicht mehr alle Studenten sind Teil des Teams, der harte Kern will aber weitermachen. "Wir haben jetzt einen Thinktank gegründet und überlegen, wo wir mit dem ,Dirt-Torpedo’ hinwollen", erzählt der Projektleiter. Stillstand kann Fleck nicht leiden.

Im Dezember hat er geheiratet – eher ungewöhnlich für einen 23-Jährigen heutzutage. "Ich weiß, es klingt in diesem Zusammenhang blöd, aber es mir immer wichtig, vorwärtszukommen", sagt er. Schon seit ihrer Schulzeit sind die Frischvermählten ein Paar.

Das nächste gemeinsame Projekt: Ein eigenes Haus bauen. "Ich mache Tempo. Mit 30 will ich das Wichtigste erreicht haben, auch beruflich", macht Fleck deutlich. "Denn bis dahin planen wir Kinder, und für die will ich mir viel Zeit nehmen. Ich werde sie mit Lego-Technik überhäufen." Auch seine eigene Liebe dazu ist noch heiß. "Ich baue bis heute gern. Meine Frau hat mich so kennengelernt. Als wir am Anfang viel telefonierten, hörte sie immer die Lego-Kiste rascheln." Fleck hatte sich während der Unterhaltung die passenden Teile für sein nächstes Bauprojekt rausgefischt. Immer zwei Sachen gleichzeitig eben ...