Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Ein vorweihnachtliches Geschenk hatte Minister Peter Hauk am gestrigen Freitag dabei: Das Land Baden-Württemberg unterstützt die kommunalen Schulträger bei ihren Schulbau- und Schulsanierungsprojekten im Jahr 2021 mit insgesamt 206 Millionen Euro. "Eine stattliche Summe von 8,2 Millionen Euro fließt davon auch in Sanierungs- und Neubauprojekte im Neckar-Odenwald-Kreis", berichtete Hauk in Mosbach. Davon gehen rund 2,5 Millionen Euro nach Osterburken für den Neubau des Ganztagsgymnasiums (GTO).

"Wir unterstützen die Schulträger dabei, ihre Schulgebäude für die Zukunft fit zu machen – auch hinsichtlich Digitalisierung und Ganztagsangebot. Von der Förderung profitieren unsere Kinder und Kindeskinder. Wohl kaum gibt es ein nachhaltigeres Weihnachtsgeschenk als einen Förderzuschuss von Bildungsgebäuden", freute sich Hauk.

Mit den Fördermitteln für den Schulhausbau werden neben fertiggestellten auch Baumaßnahmen gefördert, die sich derzeit im Bau befinden oder innerhalb des nächsten Jahres begonnen werden. Die Auswahl der geförderten Baumaßnahmen erfolgte unter Mitwirkung eines Beirats aus Vertretern der Kommunalen Landesverbände und der jeweils zuständigen Regierungspräsidien.

Im Schulbauprogramm werden schulische Um-, Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen gefördert, die unter längerfristigen Gesichtspunkten erforderlich sind. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Schülerzahlen gestiegen sind oder Schulräume nicht mehr den Anforderungen entsprechen und für diese Ersatzbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen. "Von ähnlichem Bedarf konnte ich mich bereits mehrfach im Neckar-Odenwald-Kreis erkundigen. Umso mehr freut es mich, dass nun drei für den Landkreis enorm bedeutende Projekte Mittel zugedacht bekommen", so Hauk.

Ein Zuschuss über 2.560.000 Euro soll den Neubau des GTO im nächsten Jahr anstoßen. Ein ähnlicher Betrag über 2.318.000 Euro fließt in den bereits laufenden Erweiterungsbau und Umbau am Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB). Auch Limbach kann sich über 784.000 Euro für die Erweiterung der Schule am Schlossplatz freuen.

Außerdem fließen Sanierungsmittel an zwei Mosbacher Schulen. Zum einen an die Pestalozzi-Realschule (1.738.000 Euro) und zum anderen an das Auguste-Pattberg-Gymnasium (809.000 Euro).

"Mit diesen positiven Nachrichten sind wir weiter auf gutem Kurs, unsere Bildungslandschaft im Landkreis zukunftsorientiert auszurichten. Ich beglückwünsche alle, die diese Projekte in schulischer, kommunalpolitischer oder bauausführender Stelle angestoßen haben. Damit gestalten wir unmittelbar Zukunft und eröffnen Perspektive", so Peter Hauk abschließend.