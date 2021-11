Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Die Zahl der Impfdurchbrüche nimmt weiter zu, und auch in den Neckar-Odenwald-Kliniken steigt der Anteil der Covid-19-Patienten, die geimpft sind. Wer diese Fakten aber als Argument gegen eine Impfung heranziehen möchte, der liegt daneben. Denn ein genauerer Blick auf die Corona-Statistik des Monats Oktober belegt nämlich gerade die Wirksamkeit der Impfung in Bezug auf einen schweren Verlauf, und er verdeutlicht, dass eine Drittimpfung – vor allem für ältere Menschen – durchaus ratsam sein kann.

Im Oktober hat das Gesundheitsamt insgesamt 609 Infizierte registriert (September: 537). Es gab 177 Impfdurchbrüche (September: 101), das sind 29,1 Prozent aller Infizierten. Gegenüber dem Vormonat (18,8 Prozent) ist der Anteil der Impfdurchbrüche deutlich angestiegen. Ein Impfdurchbruch bedeutet meist, dass jemand, der vollständig geimpft ist und bei dem die Immunisierung nach der letzten Impfung abgeschlossen ist, Symptome zeigt und dann per PCR-Test positiv getestet wird. "In der Regel sind die Krankheitsverläufe nach einem Impfdurchbruch mild", teilte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, auf RNZ-Anfrage mit.

Nach Altersklassen teilen sich die 609 Infizierten wie folgt auf:

> 0 bis 9 Jahre: 57 (September: 69)

> 10 bis 19 Jahre: 100 (109)

> 20 bis 29 Jahre: 72 (87)

> 30 bis 39 Jahre: 92 (90)

> 40 bis 49 Jahre: 82 (88)

> 50 bis 59 Jahre: 65 (42)

> 60 bis 69 Jahre: 55 (25)

> 70 bis 79 Jahre: 39 (22)

> 80 bis 89 Jahre: 34 (3)

> 90 bis 99 Jahre: 13 (2)

> über 100 Jahre: 0 (0)

Auch der Blick auf diese Zahlen lässt den Schluss zu, dass Impfdurchbrüche aktuell eine zunehmende Rolle beim Infektionsgeschehen spielen. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen an den Infizierten hat im Oktober nämlich abgenommen – obwohl in dieser Altersgruppe viele keinen Impfschutz haben. Dagegen gibt es bei den über 50-Jährigen – und hier vor allem bei den über 80-Jährigen – steigende Infektionszahlen, was auf Impfdurchbrüche schließen lässt. Dessen ungeachtet: Der Großteil der Infizierten ist aber weiterhin ungeimpft.

Der Wert der Impfung wird auch beim Blick in die Krankenhäuser deutlich: Zwischen dem 1. August und dem 10. November wurden in den Neckar-Odenwald-Kliniken 109 positiv getestete Patienten behandelt, 68 in Buchen und 41 in Mosbach. 14 Patienten waren oder sind auf der Intensivstation, acht Patienten wurden beatmet.

Das Durchschnittsalter dieser 109 Patienten liegt bei 63,6 Jahren. Zum Vergleich: Im gesamten Zeitraum der Pandemie – von März 2020 bis November 2021 – beträgt das Durchschnittsalter der Klinikpatienten 69,5 Jahre. Die Patienten werden also jünger, was in erster Linie an den Ungeimpften liegt. Von den 109 Patienten, die seit 1. August in den Kliniken behandelt wurden, waren 28 vollständig geimpft (25,7 Prozent). Die übrigen 81 waren nicht geimpft.

Der hohe Anteil an Geimpften überrascht, aber er wird nachvollziehbar, wenn man das Alter der Patienten etwas genauer in den Blick nimmt: Die 28 geimpften Patienten waren alle über 60 und im Durchschnitt sogar 82,4 Jahre alt. "Bei älteren Menschen liegt die Impfung in der Regel schon länger zurück, und sie verfügen über eine schwächere Immunabwehr als jüngere", erklärt Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, Ärztlicher Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken, im Gespräch mit der RNZ. Dass die Wirksamkeit der Impfung im Lauf der Zeit nachlässt, darauf haben Wissenschaftler schon früh hingewiesen. Jetzt wird dies in der Praxis bestätigt, woraus sich auch die Sinnhaftigkeit einer Auffrischungsimpfung, besonders für gefährdete Gruppen, ableiten lässt.

Am meisten gefährdet sind aber weiterhin ungeimpfte Menschen: Das Durchschnittsalter der 81 Patienten, die keinen Impfschutz hatten, liegt bei 56,9 – sie sind also im Schnitt 25 Jahre jünger als die geimpften Patienten.

Wie hilfreich die Impfung ist, zeigt sich auch beim Blick auf die Inzidenz: Bei einem Wert von 350 im Landkreis waren die Kliniken vor knapp einem Jahr an der Belastungsgrenze angekommen, heute nicht. Damals waren es mehr als 50 Patienten, heute 19 (Stand 10. November). Die Botschaft ist klar: Trotz Impfung kann man sich zwar mit Sars-CoV-2 infizieren, "aber der Impfschutz verhindert in der Regel schwere Verläufe", fasst es Dr. Genzwürker zusammen.

"Eine Impfung ist kein Freibrief", mahnt Genzwürker gleichzeitig und verweist auf die Bedeutung der AHAL-Regel, die nach wie vor wichtig sei: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften. Nur so lasse sich die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Denn aktuell stehen wir erst am Anfang der kalten Jahreszeit, und die Fallzahlen sind schon jetzt so hoch wie kurz vor Weihnachten 2020. Mit einer raschen Trendwende ist also leider eher nicht zu rechnen.

Auch deshalb sehen sich die Kliniken aufgrund des starken Anstiegs der Infektionszahlen gezwungen, voraussichtlich ab Samstag die Besuchregeln zu verschärfen. "Wir wissen, wie wichtig Besuch für unsere Patienten ist, deshalb haben wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt Dr. Genzwürker, "aber der Schutz der Patienten genießt oberste Priorität." Über Details der Änderung werden wir noch berichten.