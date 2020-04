An den Neckar-Odenwald-Kliniken liegt man in Corona-Zeiten mit dem März-Ergebnis nicht mehr ganz im Plan, die Klinikleitung sieht sich aber durchaus noch auf Kurs. Foto: Rüdiger Busch

Von Alexander Rechner

Buchen/Mosbach. Die erste Phase im Kampf gegen das Coronavirus ist vorbei: Doch es gibt ein nagendes Unbehagen, das sich in der Krankenhaus-Welt ausbreitet, ein Unbehagen wegen des Fehlens einer ausreichenden Finanzierung. "Die staatlichen Hilfen werden Stand heute voraussichtlich nicht genügen, um die wesentlichen Mehrkosten der Krankenhäuser zu decken", erläutert Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken, dazu.

Die kreiseigenen Kliniken, die sich intensiv auf die Corona-Krise vorbereitet haben, stellt die Pandemie vor große Herausforderungen. Die normalen Einnahmen durch elektive Operationen (sprich: Wahleingriffe, die nicht dringlich, sondern aufschiebbar sind) brechen weg. "Die wirtschaftlich schwierige Situation wird durch die Absage und Verschiebung von geplanten Eingriffen zusätzlich erschwert", erklärt Hehn. Gleichzeitig machten auch die steigenden Aufwendungen für u. a. Schutzkleidung und Entsorgung im Zuge der Corona-Pandemie die Lage nicht einfacher.

In wirtschaftlicher Hinsicht haben die Neckar-Odenwald-Kliniken den Monat März mit einem Verlust von knapp 926.000 Euro abgeschlossen, wie Frank Hehn auf Anfrage der RNZ bekannt gibt. "Damit wird die interne Zielmarke zwar deutlich verfehlt. Angesichts der extrem schwierigen Rahmenbedingungen ist das aber doch ein noch mehr als beachtliches Ergebnis", befindet er. Mit Blick auf die Zielerreichung 2020 (also maximal 7,7 Millionen Euro Verlust) liegen die Kliniken dem Geschäftsführer zufolge damit zwar nicht mehr ganz im Plan, aber durchaus noch auf Kurs.

Der Geschäftsbetrieb der Kliniken läuft zurzeit im Krisenmodus. Pandemie- und Notfallpläne seien erarbeitet worden und befänden sich in der Umsetzung. "Durch den hervorragenden Einsatz unserer Mitarbeiter ist eine sehr gute Betreuung der Patienten möglich. Die Kliniken können ihren Auftrag vollumfänglich erfüllen", versichert Hehn. Zu keiner Zeit sei die Versorgungssicherheit in irgendeiner Weise gefährdet gewesen. Es hätte zwar kurzfristig Zeiten gegeben, in denen Intensivkapazitäten voll belegt waren. "Notfallmäßige Erweiterungsmöglichkeiten, die vorgeplant waren, wurden aber nicht benötigt", sagt er.

Die Herausforderung für die Krankenhäuser in Mosbach und Buchen fängt schon bei den Materialien für die eigenen Mitarbeiter an. Trotz schwieriger Beschaffungslage steht laut Hehn aber genügend Schutzausrüstung zur Verfügung. Doch der Preis für medizinische Schutzausrüstung sei seit Beginn der Corona-Pandemie in die Höhe geschnellt. "Wir erleben nahezu unberechenbare Preissprünge", erläutert der Geschäftsführer. Die Kliniken erhalten zwar einen Materialzuschlag von 50 Euro für jeden Patienten zwischen dem 1. April und dem 30. Juni. Aber dieser Betrag könne "bei Weitem die Kostensteigerungen in diesem Bereich nicht abfangen", verdeutlicht Frank Hehn.

Was bei der Schutzausrüstung, die bei der Behandlung mit dem Coronavirus Infizierter erforderlich ist, beginnt, setzt sich bei den Intensivbetten fort. Auch die Neckar-Odenwald-Kliniken haben alle ihnen zur Verfügung stehenden Intensivbetten als Vorsorge für die Pandemie freigeräumt. "Die bisherigen jeweils sechs Plätze – davon je drei Beatmungsplätze – in Buchen und Mosbach wurden auf jeweils acht Plätze – davon je vier Beatmungsplätze – erweitert", erklärt Hehn. Notfallpläne zu einer darüber hinaus gehenden Erhöhung von Intensivplätzen bzw. Beatmungsmöglichkeiten seien vorbereitet. Die Intensivbetten seien derzeit nur zu 50 Prozent belegt, führt der Geschäftsführer aus.

Was medizinisch ein Glück ist, hat allerdings zur Folge, dass man nicht so stark ausgelastet ist wie sonst. Laut Hehn liege die Patientenauslastung derzeit bei etwas unter 50 Prozent. Und damit fehlten eben auch Erlöse. Der Bund habe im Krankenhausentlastungsgesetz zwar zugesagt, 50.000 Euro für jeden zusätzlichen Beatmungsplatz zu überweisen. Aber: "Die Umsetzung ist derzeit noch auf Landesebene in Klärung", so Hehn.

Derzeit suchten weniger Patienten die Kliniken auf, wie der Geschäftsführer erläutert. "Wichtig ist dabei, dass nach wie vor jeder Notfallpatient aufgenommen und behandelt wird", betont Hehn, der ebenfalls erklärt: "Die bisher eingeplanten Freihaltepauschalen von 560 Euro pro Bett sind deutlich zu gering angesetzt." In den meisten deutschen Krankenhäusern stünden derzeit Intensivbetten ebenfalls leer. Und die Absage sämtlicher elektiver Eingriffe habe zu einem großen Erlösrückgang geführt. "Überlegungen, den Regelbetrieb in Krankenhäusern schrittweise wieder einzuführen, begrüßen wir daher ausdrücklich – selbstverständlich immer unter Berücksichtigung von Infektionsschutz und Patientensicherheit", so Hehn.

Auch die Neckar-Odenwald-Kliniken bereiten sich indes darauf vor, ab dem 4. Mai schrittweise wieder in den Klinikalltag zurückzukehren. Das betreffe insbesondere planbare Operationen und Eingriffe. Allerdings könne es nur eine Rückkehr in kleinen und vor allem verantwortbaren Schritten sein. Dieser Kurs wird auch vom Aufsichtsrat ausdrücklich so mitgetragen.