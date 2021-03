Von S.Kern, R. Busch und H. Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Wahl ist durch, das Ergebnis steht – und liefert nun die Basis für weitere Verhandlungen zur Regierungsbildung. In der Region geben die Ergebnisse durchaus Grund, noch einmal nachzufassen. Bei den Kandidaten ebenso wie in den Kommunen, in denen etwas anders oder gegen den allgemeinen Trend abgestimmt wurde.

"Mich freut vor allem die Steigerung im Landesbereich", eröffnete Pascal Schejnoha, für die FDP ins Rennen gegangen, im Gespräch mit der RNZ. Auch mit der Verbesserung des Ergebnisses im Neckar-Odenwald-Kreis (+0,94 Prozent) zeigte sich der junge FDP-Mann zufrieden. "Dass es für einen Sitz reichen könnte, hatte ich nicht gedacht. Es ging mir aber darum, mitzuhelfen, für die Partei ein gutes Ergebnis zu erzielen."

Beachtliches von den "Kleinen"

Sehr ordentlich geriet der Einstand der Partei "W2020" im Kreis: Kandidat Ralf Schumacher konnte 3,68 Prozent der im Kreis abgegebenen Stimmen erzielen. "Das ist beachtlich", lautete am Sonntagabend sein erstes Urteil zum eigenem Ergebnis. "Wir sind auf alles gefasst gewesen, uns gibt es schließlich erst seit vier Monaten." Nun wolle man sich auf die Bundestagswahl vorbereiten. "Das war erst der Anfang", ist Schumacher überzeugt. Joachim Förster (ÖDP) ist froh, zumindest die Ein-Prozent-Hürde geknackt zu haben. "Wir haben natürlich nicht die Mittel wie die großen Parteien. Dafür ist das Ergebnis ein Erfolg." Er freue sich über jeden, der der ÖDP seine Stimme gegeben hat. Dafür hat Förster auch persönlich viel Einsatz gezeigt, von Schwarzach bis Hardheim selbst die Wahlplakate angebracht.

Von Null auf 3,99 Prozent schaffte es Stephan Frauenkron für die Freien Wähler. In seiner alten Heimat Walldürn erhielt Frauenkron gar mehr als neun Prozent der abgegebenen Stimmen. "Das ist ein tolles Ergebnis und ein toller Vertrauensbeweis, da kann man sich nur bedanken", sagte Frauenkron. Günter Schmitt-Haber (Klimaliste BW) errang 0,59 % der Stimmen. "Für mich war das ein Versuch, um mehr Druck auf die Grünen auszuüben." Er erhoffe sich nun, dass Tempo in die Klimapolitik komme. "Vielleicht auch in einer anderen Regierungskoalition." Seine Kandidatur sei ein Angebot gewesen, die Entscheidung trafen die Wahlberechtigten. Prof. Dr. Dietrich Emmert (Volt) überzeugte 0,66 Prozent der Wähler von sich und seiner Partei. "Wenn ich ehrlich bin, hätten wir natürlich schon gehofft, uns hinter den etablierten Parteien zu positionieren. Aber wir leben im ländlichen Raum und unsere Partei war wahrscheinlich zu wenig bekannt", so Emmert auf Nachfrage der RNZ am Sonntagabend.

Nur noch eine Stimme für den Kreis

Der Landkreis wird im neuen Landtag von Baden-Württemberg zukünftig nur noch von einem Abgeordneten vertreten – von Direktkandidat Peter Hauk (CDU). Dr. Dorothee Schlegel (SPD) hat ein mögliches Zweitmandat denkbar knapp verpasst. Im Rennen um die aus dem nordbadischen Raum zu besetzenden Plätze hatte sie das Nachsehen, während Kollegen aus Südbaden mit weniger Stimmanteil sich ein Mandat sicherten. "Ich hänge den Kopf aber noch nicht ganz runter", gab sich Schlegel am Montagnachmittag noch kämpferisch. Ihre "zugegeben kleine" Hoffnung ruhte noch auf internen Nachzählungen und möglichen Verschiebungen: Eine Online-Sitzung der SPD am Montagabend wollte die Kandidatin aus dem Neckar-Odenwald-Kreis noch abwarten, dabei den neuesten Stand abfragen. "Manchmal ergibt sich doch noch was", so Dorothee Schlegel. Am späten Abend kam die kurze Nachricht, dass sich eben doch nichts mehr ergeben hat. "Es soll nicht sein mit dem Mandat", übermittelte Dorothee Schlegel.

Abschiedsabstimmung: Mit dem Ausscheiden des Mosbachers Georg Nelius aus dem Landtag endet das SPD-Mandat aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Foto: Rüdiger Busch / Heiko Schattauer

Nach 37 Jahren nicht mehr dabei

Damit hat der Kreis nach 37 Jahren keinen SPD-Abgeordneten mehr im Landtag. Seit 1984 hatte der NOK einen SPD-Vertreter in Stuttgart, auf Gerd Teßmer (bis 2006) waren Karl-Heinz Joseph und Georg Nelius als Mitglieder des Landtags gefolgt.

Insgesamt ist der einst so "schwarze" Landkreis aber ein wenig bunter geworden. Noch vor 15 Jahren durfte sich Peter Hauk über die absolute Mehrheit freuen. Ein Vorsprung von 20 und mehr Prozent auf den Mitbewerber – damals immer aus den Reihen der SPD kommend – war an der Tagesordnung. Nun liegt die CDU mit 31,6 Prozent nur noch knapp acht Prozent vor den Grünen – eine Zeitenwende.

Mit dem Blick auf das Landesergebnis seiner Partei (24,1 %) hat der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz aber durchaus noch ein respektables Ergebnis erzielt – das viertbeste CDU-Resultat im ganzen Land. Besser als Peter Hauk schnitten nur CDU-Generalsekretär Manuel Hagel in Ehingen (35,9 %), Thomas Dörflinger in Biberach (34,1 %) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in Balingen (32,6 %) ab.

Auf der Suche nach Erklärungen

Spitzen sind ja in der Nachbetrachtung einer Wahl immer interessant: Mit 20,2 Prozent war die SPD in Binau so stark wie nirgendwo anders im Neckar-Odenwald-Kreis. "Die SPD war in Binau schon immer stark, das mag auch daran liegen, dass wir einen ehemaligen Landtagsabgeordneten als Vorsitzenden des Ortsvereins haben, der sehr aktiv ist und auch noch viel Einfluss hat", schätzt Bürgermeister Rene Friedrich.

Den Spitzenwert der Grünen findet man an einem der äußeren Zipfel des Kreises. In Zwingenberg entfielen 34,5 Prozent der abgegebenen Stimmen auf die Grünen – die SPD hat fast sechs Prozent verloren. "Man kann eine Tendenz erkennen", sagt Bürgermeister Norman Link. Bei den Wahlen 2011 und 2016 haben die Grünen auch schon gut abgeschnitten – nun haben sie alle anderen Parteien in Zwingenberg überholt. "Ich würde fast vermuten, dass die Verluste der SPD den Grünen zugute kamen. Das könnte das Wechselspiel in Zwingenberg gewesen sein."

In Hüffenhardt hat sich das starke Ergebnis der AfD aus dem Jahr 2016 verstetigt: 21,4 Prozent der Stimmen entfielen auf den AfD-Kandidaten aus Walldürn. "Ich habe keine Erklärung dafür, dass diese Partei bei uns so stark ist", meint Bürgermeister Walter Neff. Generell habe es aber (bis auf die Verluste der CDU) wenige Veränderungen gegenüber 2016 gegeben. Übrigens ist Hüffenhardt in diesem Zusammenhang doppelt gebucht, denn auch die FDP erzielte ihr Top-Ergebnis im Kreis in der Gemeinde an der Kreisgrenze. Bei Dr. Norbert Rippberger, Mudaus Bürgermeister, führt das starke Ergebnis der CDU in seiner Gemeinde (41,1 Prozent) nicht zu Verwunderung. "Mudau ist schon seit Jahrzehnten eine Hochburg der CDU. Ich glaube, wir haben relativ gute Kontakte zur und eine gute Kommunikation mit der CDU."