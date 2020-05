Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Kontaktbeschränkungen, Sicherheitsabstand, keine Treffen mit Freunden und Bekannten – diese notwendigen und sinnvollen Vorgaben einzuhalten, dürfte wohl keinem leicht fallen. Aber man praktiziert es, da letztendlich die Vernunft und die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen siegt. Doch einigen fällt es wohl besonders schwer, sich an die Vorgaben zu halten. Was bisweilen dazu führt, dass diese auch mal missachtet werden. Wie man meinen könnte, geschieht dies vor allem bei jungen Menschen, die vom jugendlichen Leichtsinn getrieben sind. Doch stimmt das? Wir haben beim Polizeipräsidium in Heilbronn nachgefragt.

Die Beamten der Polizeistreifen, die die Einhaltung der Coronaverordnungen kontrollieren, erleben auf ihren Kontrollen auch schon einmal kuriose Vorfälle. "Zwei Beamte wollten sich in einer Metzgerei etwas zu Essen holen und warteten – wie vorgeschrieben – vor der Eingangstür, da sich in der Metzgerei bereits mehrere Personen befanden. Eine ältere Dame interpretierte dies falsch und bedankte sich bei den Beamten dafür, dass diese die Metzgerei bewachen würden", berichtet Yannick Zimmermann von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium.

Doch dann gibt es auch die weniger erfreulichen Fälle. Bis jetzt wurden im Neckar-Odenwald-Kreis 192 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Hierbei handelte es sich um 187 Ordnungsdwidrigkeiten und fünf Straftaten.

Dass diese Verstöße nur von Jugendlichen begangen wurden, können die Zahlen nicht belegen. Zimmermann teilt dazu mit: "Eine genaue Auswertung gestaltet sich bei den Ordnungswidrigkeiten schwierig. Der generelle Eindruck ist, dass sich die Verstöße über alle Altersgruppen verteilen."

Bei mehr als der Hälfte, nämlich bei 131, handele es sich um Verstöße gegen das Verbot der Zusammenkunft von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum.

Die verstärkten Präsenzstreifen dienten in erster Linie dazu, die derzeit bestehenden Kontaktbeschränkungen und sonstigen Verbote der Corona-Verordung zu überwachen und gegebenenfalls zu beanstanden, erklärt Zimmermann. "In relativ wenigen Fällen wurden hierbei auch andere Delikte wie zum Beispiel Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz oder das Betäubungsmittelgesetz festgestellt."

Die Verstöße gegen die Corona-Verordnung sind zumindest für den Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Buchen erfreulicherweise eher die Ausnahmen, wie dessen Leiter Werner Broßmann informiert: "Insgesamt betrachtet lässt sich für den Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Buchen feststellen, dass sich die Bevölkerung bis auf wenige Ausnahmen sehr vernünftig verhält."

Kommt es doch zu Verstößen, setzt man auf Deeskalation und gutes Zureden – und das trägt Früchte. "Im Rahmen der Streifentätigkeit suchen die Kolleginnen und Kollegen immer wieder das Gespräch mit den Bürgern, um auf die Gefahren hinzuweisen. Gerade bei diesen Gesprächen zeigen sich die Bürger zumeist sehr einsichtig und haben auch Verständnis für unsere Maßnahmen", so Broßmann weiter.

Um die Einhaltung der Corona-Verordnungen möglichst gut kontrollieren zu können, wurden die Präsenzstreifen in den Revierbereichen entsprechend ausgeweitet. Dies bringt vor allem auch organisatorische Schwierigkeiten mit sich, wie Broßmann erläutert: "Die Corona-Krise stellt auch die Polizei intern vor noch nie da gewesene Herausforderungen. So musste nahezu der komplette Dienstbetrieb – mit Anzeigenaufnahme, geänderten Arbeitszeitmodellen, Schichtwechseln, der strikten Einhaltung von Hygienevorschriften etc. – umgestellt werden, um das Infektionsrisiko unter den Kolleginnen und Kollegen soweit wie möglich zu minimieren."

Bezüglich des Infektionsrisikos sieht es allerdings draußen im Streifendienst für die Polizeibeamten ganz anders aus. "Die Polizeibeamtinnen und -beamten sind bei ihrer täglichen Arbeit gerade in der jetzigen Zeit einem erhöhten Risiko ausgesetzt.

Bei vielen Einsätzen kann der geforderte Mindestabstand nicht eingehalten werden, und bei Festnahmen und Widerständen ist ein Körperkontakt unvermeidlich", so Broßmann.

Das ist keine leichte Situation für die Beamten, denn so stelle sich nach jedem Einsatz die Frage, ob man sich möglicherweise infiziert hat", erklärt der Revierleiter. "Schließlich möchte man nach Feierabend nicht noch die eigene Familie mit Corona anstecken."