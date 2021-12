Buchen/Fahrenbach/Limbach. (rüb) "Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg." Das wusste bereits der chinesische Philosoph Laotse. Ohne einen Wegweiser geht es aber mitunter auch nicht. Die gute Nachricht für Wanderer in Buchen, Fahrenbach und Limbach: Dort gibt es nun eine zielorientierte Wanderwegweisung. Mehr als 750 Schilder wurden in den drei Kommunen aufgehängt. Zum Abschluss des interkommunalen Gemeinschaftsprojekts, das vom Naturpark Neckartal-Odenwald initiiert wurde, fand am Montag im Alten Rathaus in Buchen ein Pressegespräch statt.

"Ich freue mich, dass die zielorientierte Wanderwegweisung voranschreitet", betonte Naturpark-Geschäftsführer Paul Siemes und verwies auf das große Ziel, ein zusammenhängendes Wanderwegenetz im Gebiet des Naturparks zu etablieren. Dazu soll Zug um Zug die gesamte Naturparkfläche mit solchen Wegweisern ausgestattet werden.

Sie freuten sich über die neue Wanderwege-Beschilderung in Buchen, Fahrenbach und Limbach: Projektmitarbeiter Raffael Lutz, Sarah Wörz (Buchen), Naturpark-Geschäftsführer Paul Siemes, Bürgermeister Thorsten Weber, Förster Bernhard Linsler, die Bürgermeister Roland Burger und Jens Wittmann, Förster Wolfgang Kunzmann und Birgit Guckenhan (Limbach). Fotos: Rüdiger Busch

Das vom Naturpark betreute Wanderwegenetz ist insgesamt 4000 Kilometer lang, verdeutlichte Projektmitarbeiter Raffael Lutz. Hinzu kommen Hauptwanderwege des Odenwaldklubs und zertifizierte Wanderwege. Für die Betreuung zeichnen ehrenamtliche Wanderwarte verantwortlich, denen er für ihren Einsatz dankte.

Im Jahr 2012 wurde ein Leitfaden für die zielorientierte Wanderwegweisung erstellt. In 20 Kommunen wurde das Vorhaben inzwischen in die Tat umgesetzt, und in zwölf weiteren läuft aktuell die Planung, informierte Lutz. Für die Beschilderung in Buchen, Fahrenbach und Limbach begann die Planung 2019. Die Gesamtbaukosten liegen bei 163.000 Euro. Davon trägt Buchen 52.000, Limbach und Fahrenbach zusammen 28.000 Euro. Den Rest übernimmt der Naturpark, finanziert unter anderem durch Mittel der Europäischen Union und der Glücksspirale.

Die Umsetzung erfolgte dann im laufenden Jahr: An 281 Standorten auf einem Wegenetz von 331 Kilometern wurden insgesamt 754 Schilder aufgestellt – und zwar an Wanderwegen oder an markanten Straßen und Plätzen. In Buchen sind es 182 Standorte, in Fahrenbach 30 und in Limbach 69. Die ansprechend gestalteten Wegweiser enthalten Informationen zu Nah- und Fernzielen, die Entfernung zum nächsten Ziel, UTM-Koordinaten und die jeweilige Gemarkung.

Die Wegweiser ermöglichten Wanderern, individuelle Touren zu planen, stellte Lutz heraus. Die Wartung der Wegweiser übernimmt die Geschäftsstelle des Naturparks. Dort würden auch Hinweise auf eventuelle Mängel entgegengenommen. Sein Dank galt dem Ingenieurbüro Schwegler und den drei Kommunen.

"Das ist auf jeden Fall ein Qualitätsgewinn", unterstrich Buchens Bürgermeister Roland Burger. Sein Dank galt den Kommunen Fahrenbach und Limbach für die gute Zusammenarbeit, Fachdienstleiterin Sarah Wörz, die das Projekt federführend betreut hat, den Revierleitern und Hermann Fischer und dem Naturpark für die Unterstützung.

Der Urlaub in heimischen Gefilden boome, und dazu passten die neuen Schilder ideal, unterstrich sein Limbacher Amtskollege Thorsten Weber. Die neue Beschilderung sei ein Weihnachtsgeschenk für die Wanderer. Das Gemeinschaftsprojekt sei "ein Musterbeispiel der interkommunalen Zusammenarbeit", lobte Weber und schloss sich den Dankesworten seines Vorredners an. Darüber hinaus dankte er seiner Mitarbeiterin Birgit Guckenhan und Förster Wolfgang Kunzmann.

"Ich war von Anfang an von der Idee begeistert", gestand Fahrenbachs Bürgermeister Jens Wittmann, selbst ein passionierter Wanderer. Alleine hätte eine kleine Gemeinde wie Fahrenbach ein solches Vorhaben nicht so einfach stemmen können. Deshalb galt sein besonderer Dank der Stadt Buchen und Revierförster Wolfgang Kunzmann, der sich mit seinen Ortskenntnissen und seinen Ideen eingebracht habe.