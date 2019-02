Walldürn. (ahn) Ministerpräsident Winfried Kretschmann ließ es sich am Sonntag nicht nehmen, höchstpersönlich nach in die "Affen-Stadt" zu kommen, um dem riesigen Narrenring-Umzug beizuwohnen. Das närrische Spektakel anlässlich des 25. Fränkischen Narrentreffens in Verbindung mit dem 37. Freundschaftstreffen des Bundes Deutscher Karneval (BDK) hat in Walldürnbei strahlendem Sonnenschein mehrere tausend Zuschauer angelockt - und einer davon war eben der Ministerpräsident.

Bevor dieser sich jedoch das bunte Treiben von der Ehrentribüne an der Volksbank aus ansah, wurde er im alten Rathaus feierlich empfangen, wobei er nicht nur eine Grünkernsuppe verköstigte, sondern auch in ein Kostüm der "Dürmer Klohns" schlüpfte.

Fränkisches Narrentreffen in Walldürn - Die Fotogalerie































































































































































































































































Narrenring-Präsident Stefan Schulz begrüßte neben dem "Obernarr", dem Ministerpräsidenten, auch MdB Alois Gerig, Landrat Dr. Achim Brötel sowie die Bürgermeister Markus Günther aus Walldürn und Roland Burger aus Buchen, bevor er der Gattin des Ministerpräsidenten ein Blumen-Gesteck als Präsent überreichte.

Klaus-Ludwig Fess, Präsident des Bunds deutscher Karneval (BDK) freute sich, dass "der Landesvater die Sonne mitgebracht" hätte und überreichte dem Hauptorganisator Falko Günther die Ehrentafel für die Ausrichtung.

Bürgermeister Markus Günther erklärte in witziger Versform die 1225-jährige Geschichte der "Affen-Stadt". Anschließend wurde der Ministerpräsident mit einem schwarz-grünen "Klohn"-Kostüm ausstaffiert und bekam eine gerahmte Karikatur seiner Person überreicht.

Danach verspeiste er eine Schüssel Grünkernsuppe, bevor er sich in das Goldene Buch der Stadt Walldürn eintrug.