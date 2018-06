Mit Unterstützung der Buchener Schülerfirma Namaste Nepal sAG werden Schulen in den von Erdbeben geplagten Orten Gati und Sotang in Nepal gebaut. Sie verkaufen eigens gerösteten Kaffee aus Nepal. Das Engagement der Schüler begeistert auch Kanzlerin Angela Merkel, die sich mit einem persönlichen Brief an die Schüler wendete. Foto: privat

Buchen. (RNZ) Ein Brief aus dem Bundeskanzleramt sorgte in der Abt-Bessel-Realschule Buchen bei den Schülern der Namaste Nepal sAG für große Begeisterung. Völlig überrascht hielten die Kinder einen persönlichen Brief von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Händen. Mit Respekt und Anerkennung bedankte sie sich bei den Schülern für ihren Einsatz in Nepal.

Die Namaste Nepal sAG Buchen engagiert sich in einem losen Schülernetzwerk, gemeinsam mit dem Freiberger Geschwister Scholl Gymnasium (Sachsen) und Schulen aus Delft, Clausthal-Zellerfeld und Dortmund, mit dem Ziel, acht erdbebensichere Schulen in Nepal zu bauen und deren Finanzierung nachhaltig zu sichern.

Dies erreichen sie neben Spendenaktionen, durch den Import von hochwertigem Rohkaffee aus Nepal, der in Miltenberg von der Kaffeerösterei Mika und in Chemnitz geröstet und über die Schülerfirmen verkauft wird.

Einmal im Jahr fliegen Schüler der Abt-Bessel Realschule selbst auf eigene Kosten nach Nepal, um vor Ort an ihrem Projekt mit den Menschen zu arbeiten. So können sie auch persönlich garantieren, dass jeder gespendete Euro da ankommt, wo er gebraucht wird.

Bei einem Treffen mit Staatsminister Michael Roth im vergangenen Jahr übergaben die Schüler ihm mehrere Päckchen ihres Kaffees, mit der Bitte, auch eines an Angela Merkel weiterzureichen. Der Kaffee muss der Kanzlerin geschmeckt haben, denn sie informierte sich über die Buchener Schülerfirma und zeigte sich beeindruckt.

In einem zweiseitigen persönlichen und handsignierten Brief bedankt sie sich für den nepalesischen Kaffee und findet lobende Worte für die Schüler: "Euer Netzwerk ist ein gutes Beispiel, wie man mit Energie und Einsatzbereitschaft viel bewegen und verändern kann." Sie betont, wie wichtig Bildung ist, "denn durch Bildung können Lebenssituationen verbessert werden", so Merkel.

Auch die Bundesregierung hat nach dem Erdbeben 2015 den Aufbau von Schulen in abgelegenen Regionen finanziert. "Vor diesem Hintergrund verdient Eure Schülerfirma großen Respekt und besondere Anerkennung. Ich wünsche Eurem Projekt weiterhin ganz viel Erfolg und Euch persönlich alles erdenklich Gute", schreibt die Kanzlerin.

Am 29. Juni besteht die Gelegenheit, die Schüler bei ihrem Projekt zu unterstützen. Im Rahmen der Buchener Aktivnacht organisieren die Realschüler gemeinsam mit der Stadt Buchen, der Aktivgemeinschaft und Bürgermeister Roland Burger als Schirmherr, einen Sponsorenlauf, um den Bau der Grundschule in ihrem Partnerdorf Sotang zu finanzieren (die RNZ berichtete).

Nähere Informationen hierzu und Sponsorenverträge sind in der Buchhandlung Volk in Buchen oder online unter www.realschule-buchen.de erhältlich.

Info: Informationen zum Namaste Nepal Schülernetzwerk unter: www.realschule-buchen.de/nepal-ag, www.facebook.com/nepalag, www.nepalfreiberg.de. Kontakt: Abt-Bessel Realschule Buchen, Daniel Schäfer, Benjamin Grimm, Dr. Fritz Schmitt Ring 1, 74722 Buchen, Tel. 01775654241, E-Mail: nepal@realschule-buchen.de