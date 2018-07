Auf diesem Grundstück an der B27 könnte ein Lebensmittelmarkt gebaut werden: Die Gemeine Höpfingen hat dafür jetzt auch den hinteren Bereich des Areals (Richtung Ortsmitte) erworben, um das Heft des Handelns in der Hand zu halten. Foto: Rüdiger Busch

Höpfingen. (rüb) Die Gemeinde Höpfingen hat ihre Bemühungen, einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln, intensiviert: Wie Bürgermeister Adalbert Hauck der Rhein-Neckar-Zeitung am Mittwoch bestätigte, hat die Gemeinde dafür vor kurzem ein Grundstück an der B27 erworben. Damit ist nun die komplette Fläche des möglichen Standorts für einen Markt im Gemeindebesitz.

Es ist der Wunsch vieler Höpfinger, einen eigenen Lebensmittelmarkt zu haben. Die Nahversorgung der Einwohner sicherzustellen, steht auch bei den Verantwortlichen im Rathaus und im Gemeinderat seit Jahren ganz oben auf der Agenda.

Als geeigneter Standort wurde schon vor geraumer Zeit eine Fläche an der B27 (zwischen Gaststätte "Beim Hannes" und der Firma Popp-PC) identifiziert. Auch im Einzelhandelskonzept des Gemeindeverwaltungsverbandes, das im vergangenen Herbst vorgestellt worden ist, wurde dieser Standort als geeignet bezeichnet.

Der östliche Teil des Areals (Richtung Hardheim) war bereits im Besitz der Gemeinde. Neu erworben wurde die Fläche zwischen der Gaststätte "Beim Hannes" und dem Fußweg zum Sportplatz. "Somit ist es uns nun möglich, einem möglichen Interessenten eine Fläche kurzfristig anzubieten, die man größenmäßig nach heutigen Vorstellungen für einen Lebensmittelmarkt benötigt", sagte Bürgermeister Hauck.

Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage an der vielbefahrenen B27 handle es sich bei dieser Fläche um ein Filetstück, so dass die Aussichten für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes an dieser Stelle nicht schlecht seien, was der Gemeinde auch von unabhängiger Seite bereits mehrfach bestätigt worden sei.

"Es sind im Augenblick intensive Bestrebungen und Bemühungen im Gange, einen geeigneten Projektierer beziehungsweise Betreiber für einen Lebensmittelmarkt zu finden", erklärte Hauck, "die Gespräche laufen vielfach, aber positive Ergebnisse sind leider noch nicht zu vermelden."

Die Gedanken kreisen um einen großflächigen Markt mit 1000 oder mehr Quadratmetern Verkaufsfläche. Dafür sei aber auch eine Änderung des Flächennutzungsplans und eine Ausweisung der Fläche als "Sondergebiet Einzelhandel" nötig.