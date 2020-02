Buchen. (mb) Musik zum Mitklatschen, Mitsingen und am Ende auch zum Mittanzen bekamen am Freitagabend mehr als 300 Besucher in der Buchener Stadthalle geboten. Die Show "Die Nacht der Musicals" machte in Buchen Station.

Vier herausragende Gesangssolisten, acht Tänzerinnen und Tänzer, aufwendige Kostüme und ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept machten den Abend für die Besucher zu einem besonderen Erlebnis. Die Musik selbst wurde eingespielt. Die "ASA Event GmbH" hatte für die Musicalliebhaber in der Stadthalle ein abwechslungs- und temporeiches Programm zusammengestellt. Mit nahezu nahtlosem Übergängen sorgten die Akteure mit ihren Musical- und Popsongs für Stimmung.

Den Anfang machte das Ensemble mit einem Medley aus dem Musical "The Greates Showman" mit den Titeln "A Million Dreams Reprise", "The Greatest Show", "Never Enough", "A Million Dreams" und "This Is Me". Gefühlvoll und dramatisch ging es weiter mit "Phantom der Oper" und dem Duett "Think Of Me" sowie "Phantom of the Opera". Es folgte "Jesus Christ" aus "Jesus Christ Superstar". Der gleichnamige Song aus "Tanz der Vampire" führte in die "Totale Finsternis".

Aus "Grease" präsentierte das Ensemble "Shaking At The High School Hop", "You`re The One That I Want", "Hopeless Devoted to you" und "We Go Together". Mit dem weltbekannten Song "Memory" aus "Cats" ging es weiter, bevor ein Udo-Lindenberg-Double die Bühne rockte mit einem Medley aus "Hinterm Horizont". Der erste Teil des Konzerts endete mit Freddie Mercury und Montserrat Caballé und dem Song "Barcelona" sowie mit einem Mix aus "Mamma Mia!". "The Rocky Horror Show" sorgte direkt nach der Pause für Amusement im Publikum. Mit Stöckelschuhen und rotlackierter Kleidung machte er beziehungsweise der Transvestit Besuchern Avancen, bevor er seine mächtigen Stimme erschallen ließ.

Dann ein Gegensatz: Aus "Frozen" setzte die Schneekönigin mit "Let It Go" einen emotionalen Kontrapunkt. Es folgten "Er lebt in Dir" und "Schattenland" aus "König der Löwen" sowie "Rocky" mit den Songs "Eye Of The Tiger", "Wahres Glück", "Fight From The Heart" und "Gonna Fly Now".

Mit der österreichischen Kaiserin "Elisabeth", bekannt als Sissi, ging es weiter. Aus dem gleichnamigen Musical erklangen "Ich gehöre nur mir" und "Wenn ich tanzen will". Mit dem "Queen Musical" bog die Aufführung in die Zielgerade ein. Das Publikum stand und klatschte mit, als "Somebody To Love", "We Are The Champions" und "We Will Rock You" erklangen. Nach "Perfect" und "Ed Sheeran" setzte das Ensemble mit "Ich war noch niemals in New York", einem Mix aus Udo-Jürgens-Songs, einen glanzvollen Schlusspunkt.

> Mitwirkende Solisten: Istvan Csiszar, Mareike Heyen, Jan Grossfled und Katrin Mayer.