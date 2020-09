Von Tabea Laier

Reisenbach. Am Dienstag stand Milchkuh Grety noch gewaschen und frisiert neben zwei weiteren herausgeputzten Kühen im Stall in Reisenbach auf dem Hof Rechner. Heute ist sie schon in Windegg am Bodensee. Auf dem dortigen Hof Schönenberger herrscht seit Ende Juli Katastrophenstimmung. Die Milchkühe der Familie sind an Botulismus erkrankt, eine seltene Vergiftung, die durch das Bakterium Clostridium botulinum hervorgerufen wird. 29 der 80 Kühe sind bereits verendet. Nach einem Spendenaufruf von Berufskollegen hat Familie Rechner die Milchkuh Grety gespendet.

Vor fünf Wochen erreichte Matthias Rechner die Nachricht von dem Unglück durch den Zuchtverein Neckar-Odenwald. An einem Abend Ende Juli hatte sein Windegger Berufskollege Hubert Schönenberger bemerkt, dass mit zwei seiner Kühe etwas nicht in Ordnung war. Das Bild am nächsten Morgen war verheerend: Die Krankheit hatte sich in der gesamten Herde ausgebreitet. "Viele Tiere konnten nicht mehr alleine aufstehen oder trinken", weiß Rechner. Am Tag darauf wurde das Futter untersucht. Der Befund wies Botulinumtoxin nach, das durch einen Katzenkadaver, der mit in die Silage geraten war, entstanden war.

Etliche Tiere wurden daraufhin in die Tierklinik gebracht. Um die anderen Kühe kämpfte Familie Schönenberger gemeinsam mit vielen Helfern aus benachbarten Höfen wochenlang. Da die Kühe nicht mehr alleine trinken konnten, mussten die Landwirte jedes einzelne Tier per Hand drenchen. Dabei wird Flüssigkeit mit einem Schlauch direkt in den Pansen geleitet. Trotz der schnellen Reaktion haben 29 Kühe die Vergiftung nicht überlebt. "Dabei sind auch sehr wertvolle Tiere verendet", berichtete Rechner. Hubert Schönenberger blieb nichts anderes übrig als die Milchproduktion vorerst einzustellen und das gesamte Futter zu entsorgen. Seitdem konnte sich der Betrieb nicht mehr normalisieren.

Als erfahrener Milchbauer ließ Matthias Rechner das Schicksal der Familie Schönenberger nicht mehr los. Beim Mittagessen erzählte er dann seiner Familie von der Idee, dem schwer getroffenen Hof am Bodensee zu helfen. "Mir ist das Unglück so im Kopf rumgegangen", erinnerte sich der Landwirt. Rechner kennt den betroffenen Hubert Schönenberger schon länger. Als aktiver Züchter und Preisrichter bei vielen Viehschauen ist Schönenberger in Züchterkreisen durchaus bekannt.

"Wir sollten ihm eine Kuh schenken", schlug Rechner seiner Familie deshalb noch am selben Tag vor. Ehefrau und Kinder waren sofort einverstanden und stimmten zu. "Wir sorgen uns sehr ums Tierwohl", erläuterte Rechner. Natürlich ist das Leben als Milchbauer auch in Reisenbach nicht immer leicht, aber Familie Rechner sieht sich in Anbetracht des Schicksals des Hofs Schönenberger glücklich: "Wir müssen zwar auch Futter zukaufen, aber wir sind gesund, und die Herde ist gesund. Da wollen wir einfach mal was zurückgeben."

In den ersten Wochen nach dem Unglück durfte der Hof aus Quarantänegründen jedoch gar nichts annehmen. Inzwischen können die Landwirte aber wieder Tiere einstallen und Milch produzieren.

Deshalb wurde am Mittwoch der Transport von Grety durchgeführt. Sie ist eine 24 Monate alte Jungkuh, die zur Rasse Fleckvieh gehört. "Grety ist für uns eine Durchschnittskuh, wir wollten schon was Ordentliches übergeben", erklärte Matthias Rechner. Dass ausgerechnet Grety an den Bodensee kommt, hat einen praktischen Grund: Als Ersatzkuh von zwei Auktionskühen, die am Mittwoch in Ilshofen verkauft wurden, war Grety bereits untersucht. Gemeinsam mit den zwei anderen wurde sie dann nach Ilshofen gebracht. Von dort aus übernahm ein Viehhändler aus der Bodenseeregion den Transport und brachte Grety auf den Hof der Familie Schönenberger.

Andere Landwirte, die eine Kuh geschenkt haben, kennt Rechner nicht. Momentan seien aber einige darum bemüht, eine Geldsammelaktion in den Zuchtvereinen zu starten. "Aber ob das klappt, steht noch in den Sternen", meinte Rechner. Er und seine Familie hoffen fürs Erste, Familie Schönenberger mit der Schenkung von Grety ein wenig weitergeholfen zu haben.