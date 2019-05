Clara Linke aus Buchen scheinen die Kleinen ans Herz gewachsen zu sein. Und das ist auch gut so, denn sie möchte eine Ausbildung als Erzieherin beginnen. Zur Zeit macht sie ihr FSJ und sammelt so wertvolle Erfahrungen für später. Foto: Andreas Hanel

Von Alisa Götzinger

Buchen. Nach dem Abitur steht jungen Menschen heutzutage eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten offen: Manche wollen zunächst einmal reisen und die Welt entdecken, andere entscheiden sich für eine Berufsausbildung und wieder andere für ein Studium an einer Universität oder Hochschule.

Für viele frischgebackene Abiturienten steht nach der langen Schulzeit aber auch der Wunsch, praxisorientiert und gemeinsam mit und für andere Menschen zu arbeiten sowie gleichzeitig wichtige Erfahrungen für das spätere (Berufs)Leben zu sammeln.

Diese Möglichkeit bietet ihnen das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), welches bei den unterschiedlichsten Trägerverbänden absolviert werden kann. Für Sportbegeisterte ist dabei insbesondere das FSJ bei der Baden-Württembergischen Sportjugend (BWSJ) interessant, das jeweils in Kooperation mit einem regionalen Sportverein durchgeführt wird.

Der TSV Buchen bietet seit 2011 FSJ-Stellen in den unterschiedlichsten Bereichen an, die seit Beginn des Projekts sehr gut frequentiert werden. Die Nachfrage ist sogar so hoch, dass seit 2017 dauerhaft drei Stellen angeboten werden, die auch im sozialen Jahr 2018/19 wieder gleich besetzt werden konnten.

Neben Clara Linke absolvieren Dominik Linsler und Kai Dosch ihr FSJ beim TSV. Foto: Hanel

Die drei FSJler Clara Linke, Dominik Linsler und Kai Dosch packen seit September in den unterschiedlichsten sportlichsten Bereichen des TSV Buchen mit an und unterstützen Trainer, aber auch Lehrer und Erzieher an den städtischen Schulen und Kindergärten. Auf die FSJ- Stellen sei sie durch ihre eigene Tätigkeit im heimischen Sportverein aufmerksam geworden, erzählt Clara: "Ich war schon lange vor meinem FSJ in meiner Freizeit beim TSV aktiv, habe Leichtathletik gemacht und Fußball gespielt. Dadurch kannte ich auch viele meiner Vorgänger und habe von ihnen viel Positives über die FSJ-Stelle beim TSV gehört."

Zudem biete das FSJ eine gute Gelegenheit, neue Kontakte mit anderen Freiwilligen zu knüpfen und seine eigenen Fähigkeiten auszutesten. Das sieht auch Dominik Linsler so: "Nach dem Abitur war ich mir nicht so sicher, was ich genau studieren möchte. Da mir Sport schon immer viel Spaß gemacht hat und ich durch meine Tätigkeiten im Verein auch schon vorher ein paar Erfahrungen als Trainer gesammelt habe, war für mich klar, dass ich mein FSJ beim TSV absolvieren möchte."

Besonders gut hat ihnen von Anfang an das abwechslungsreiche Profil des FSJ beim TSV Buchen gefallen, das auch vom Trägerverband der BWSJ gestützt wird. Das "FSJ Sport und Schule" ist eine gemeinsame Initiative des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und der BWSJ.

Das Projekt ist speziell darauf ausgerichtet, Bewegung und Sport in Grundschulen, aber auch Kindergärten und damit die Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen auszubauen. Gerade durch diese Kooperation sei die tägliche Arbeit facettenreich, berichtet Dominik: "Unsere Arbeit ist sehr unterschiedlich und geht vom Kinderturnen im Kindergarten über AGs in den verschiedenen Grundschulen bis zum Jugendtraining im Basketball und den Schwimmkursen im TSV.

Unsere Einsatzbereiche im Vereinstraining richten sich dabei natürlich auch nach unseren individuellen sportlichen Stärken." Er selbst ist daher in erster Linie in den Bereichen Basketball und Turnen aktiv, wohingegen sich Claras Aufgaben verstärkt auf die Sparten Leichtathletik und Fußball konzentrieren.

Für Handballbegeisterte hält der TSV noch ein ganz besonderes Schmankerl bereit: Eine FSJ-Stelle, die in der Vereinsarbeit nur auf die Sparte Handball ausgerichtet ist. Im sozialen Jahr 2018/19 ist Kai Dosch der "Handball-FSJler" und von den sportlichen Aufgaben sehr angetan: "Da ich Vollbluthandballer bin, wollte ich auf jeden Fall die Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen in verschiedenen Schulen oder Kindergärten mit meiner Leidenschaft Handball kombinieren. Ich mache daher neben Sportstunden am Burghardt-Gymnasium in erster Linie Handballtraining in der D-Jugend sowie freiwillige Ball-AGs. Besonders ist dabei, dass ich es mit ganz unterschiedlichen Altersklassen zu tun habe. Das geht von den ganz Kleinen im Kindergarten bis zum Gymnasium, was einiges an Abwechslung mit sich bringt."

Doch gerade das kann im sportlichen Alltag auch schon einmal zur Herausforderung werden, das haben die FSJ’er schnell gemerkt: "Es gibt natürlich immer einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Manchmal habe ich eine Stunde Zuhause genau geplant und dann merke ich, dass es so gar nicht funktioniert. Da muss man dann flexibel sein und schnell umdisponieren können", erzählt Clara.

Zudem sei es manchmal herausfordernd, den schmalen Grat zwischen einer Autoritätsperson und einem Ansprechpartner beizubehalten, sagt Kai: "Natürlich sollen die Kids Spaß haben, das wollen wir ja auch, aber sie müssen eben auch in der Lage sein, unsere Anweisungen zu befolgen", und fügt hinzu: "Gerade mit pubertierenden Jugendlichen ist das manchmal etwas anstrengend, da versteht man seine früheren Lehrer echt besser."

Dennoch zeige gerade das ehrliche Verhalten der Kinder, wie gut man seine Arbeit mache - und das positive Feedback ist der beste Ansporn: "Es ist immer schön, wenn man sieht, dass die Kinder sich auf den wöchentlichen Besuch freuen. Manchmal winken sie schon von Weitem, wenn man sie in der Stadt sieht, da merkt man dann, dass sie einen als Freund ins Herz geschlossen haben und das freut mich natürlich auch", sagt Kai, und Dominik ergänzt: "Ich finde es toll, wenn man die Kinder zu etwas ermutigen kann, das sie sich vorher nicht getraut haben. Wenn sie es dann doch schaffen, dann ist das für alle ein guter Moment."

Die Erfahrungen im FSJ, die Arbeit mit Kindern, das alles hat auch zu den Berufswünschen der FSJler beim TSV beigetragen: Clara wird nach dem FSJ eine Ausbildung als Erzieherin beginnen, Dominik ein Grundschullehramtsstudium. Das FSJ, da sind sich Vorsitzender Kurt Bonaszewski und die drei FSJler einig, ist daher für alle eine runde Sache: Für den Verein, die Sparten, die unterstützten Trainer, Schulen, Kindergärten und schließlich auch für die FSJler, die in diesem Jahr eine ganze Menge gelernt haben.