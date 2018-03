Von Tanja Radan

Götzingen. Das Gasthaus "Zum Schwanen", das für viele Götzinger ein beliebter Treffpunkt war, gibt es nicht mehr. Am späten Samstagabend brannte das Gebäude in der Thingstraße bis auf die Grundmauern nieder. Zum komplett zerstörten Gebäudekomplex gehörten auch ein Wohnhaus sowie Scheunen. Den beim Brand entstandenen Sachschaden schätzt das Polizeipräsidium Heilbronn auf rund 300.000 Euro. Die beiden Bewohner des Gebäudes blieben zum Glück unverletzt. Einer war zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus, der zweite Bewohner konnte das Gebäude selbstständig verlassen.

Das Feuer wurde gegen 22.30 Uhr von einem Anwohner entdeckt, der sofort per Notruf die Polizei informierte. Die Freiwilligen Feuerwehren, die nur Minuten später in der Thingstraße eintrafen, konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude trotz des gefährlichen, starken Funkenflugs verhindern. Die brennenden Gebäude konnten jedoch nicht gerettet werden.

"Das Feuer breitete sich rasant aus. Ein Augenzeuge berichtete, dass innerhalb weniger Minuten alles in Flammen stand", erläuterte Abteilungskommandant Andreas Hollerbach von der Abteilung Stadt der Freiwilligen Feuerwehr Buchen. Der Gebäudekomplex, in dem der "Schwanen" untergebracht war, war mehrere Hundert Jahre alt und bestand aus Holz, Lehm und Stroh.

Die Feuerwehr brachte zunächst die Flammen im Gebäude-Hauptteil, der sich im Vollbrand befand, unter Kontrolle, später das Feuer im rückwärtigen Anbau. Die Löscharbeiten waren eine Herausforderung: "Die verwinkelte Bauweise und unterschiedliche Gebäudeebenen machten das Löschen schwierig", sagte Andreas Hollerbach der - wie etliche Wehrleute - am Sonntag nach einer anstrengenden Nacht immer noch vor Ort war. Die Löscharbeiten, die sich durch die gesamte Nacht hinzogen, dauerten auch am späten Sonntagvormittag noch an.

Eine weitere Schwierigkeit war, dass der Gebäudekomplex nur von einer Seite gut erreicht werden konnte. An den Löscharbeiten waren neben der Abteilung Buchen-Stadt auch die Abteilungen Götzingen, Hettingen, Rinschheim, Walldürn-Stadt und Altheim mit insgesamt 10 Fahrzeugen und rund 90 Einsatzkräften beteiligt. Auch das DRK war im Einsatz.

Zur Brandursache kann das Polizeipräsidium Heilbronn bislang keine Angaben machen. Die Brandermittlungen wurden aufgenommen. In der Nacht machten sich auch Bürgermeister Roland Burger und der Götzinger Ortsvorsteher Egbert Fischer ein Bild von der Lage am Brandort.

Am Samstagabend fand in der Halle, die nur wenige Meter vom Brandort entfernt ist, eine große Fastnachtsfeier statt. "Es wurde gemeinsam mit der Polizei entschieden, die Feier nicht abzubrechen, um die Feiernden möglichst in der Festhalle zu halten", sagte Fischer. So sollte verhindert werden, dass sich auf der Straße Schaulustige sammeln.

Leider ging dieses Konzept nicht wie gewünscht auf: Viele versammelten sich rund um den Brandort und zückten auch ihre Smartphones, um zu filmen und zu fotografieren. Die große Treppe, die gegenüber des niedergebrannten Hauses liegt, glich zeitweise einer Tribüne. Die Anweisungen der Polizei wurden von den Schaulustigen nicht beachtet.

"Was wir auf Autobahnen und in Großstädten erleben, hatten wir nun auch in Götzingen", sagte Ortsvorsteher Fischer. Was ihn besonders betrübt ist, dass sich sogar auf dem Friedhof Schaulustige versammelten, da man von dort die beste Sicht auf den Brand hatte. "Das ist sehr makaber", brachte es Egbert Fischer auf den Punkt. Die Bildung von Rettungsgassen sei von den Gaffern jedoch nicht behindert worden.

Den Verlust des "Schwanen" bedauert er sehr. "Dort kamen Götzinger zusammen, um Neuigkeiten aus dem Dorf auszutauschen und zum Beispiel nach der Probe des Gesangvereins noch zusammenzusitzen. Dieser wichtige Treffpunkt fällt nun weg."

Verloren ist nicht nur ein Treffpunkt, sondern auch das Wohnhaus von zwei Götzingern. Was geschieht mit ihnen? Sie werden nicht allein gelassen: "Wir haben ihnen angeboten, vorerst im Rathaus unterzukommen", so der Götzinger Ortsvorsteher. Schon am heutigen Montag will sich die Stadt Buchen um eine Unterkunft kümmern.