Buchen. (ahn) "Es war schon immer mein Baby", meint Katja Steimer über ihre Cocktailbar, das "barhamas" in Buchen. Doch jetzt kommt bei ihr ein weiteres Baby dazu, und zwar aus Fleisch und Blut. Deshalb wird sie sich, wenn auch schweren Herzens, von ihrem "barhamas"-Baby trennen - und das nach achteinhalb Jahren.

"Ich hätte gern die zehn Jahre vollgemacht", sagt die rührige Geschäftsfrau. Doch mit ihrem kleinen Jungen, den sie Ende Januar erwartet, möchte sie nicht mehr auch am Wochenende arbeiten.

Seit 10. Juni 2011 gibt es die Cocktailbar, die durch ihre Einrichtung mit Palmen ein Stück weit Urlaubsstimmung aufkommen lässt. Doch Urlaubsstimmung fühlte Katja Steimer besonders im ersten Vierteljahr nicht. "Wir haben da schon sehr viel Gegenwind am Anfang bekommen. Und ich bin stolz darauf, dass wir so lange durchgehalten haben."

Dem anfänglichen Gegenwind folgte alsbald der Erfolg - zum Beispiel bei der ersten Fastnacht. "Wir hatten damals einen Durchlauf von circa 600 bis 800 Leuten. Das war schon beeindruckend", berichtet Steimer.

In der Folgezeit gab es noch einige Höhepunkte, an die sie sich gerne zurückerinnert. Vor allem, wenn mal wieder die Band "Prime Session" in ihrer Bar spielte. "Das waren schöne Erfahrungen, vor allem weil das Publikum und die Atmosphäre so toll waren. Obwohl es auch komisch war, wenn ein David Hanselmann oder die Jungs von ,Glasperlenspiel‘ sich im Backstagebereich, also in unserer kleinen Küche, aufhielten."

Mit Stolz erfüllt sie auch, dass man sich so gut in Buchen etabliert habe - etwa bei der Aktivnacht. "Da werden wir auf jeden Fall weitermachen", verrät Katja Steimer. Ebenso wollen sie und ihr Team zusammen mit "Blackout-Eventmanagement" und der Stadt Buchen auch in diesem Jahr wieder am Weihnachtsmarkt eine Schlittschuhbahn aufbauen. Und die mobile "barhamas"-Bar wird es auch weiterhin geben.

Um dies alles unter einen Hut zu bringen, gehört nicht nur Leidenschaft, sondern auch eine Portion harter Arbeit dazu. Doch das ist Katja Steimer gewohnt, wie sie berichtet: "Ich bin in einer Gastro-Familie aufgewachsen. Da ist es kein Problem, dass man viel und auch am Wochenende arbeitet."

Unterstützung erfährt sie dabei von ihren Mitarbeitern, um deren Wichtigkeit sie weiß: "Ein guter Laden steht und fällt mit dem Personal. Deshalb möchte ich auch allen meinen Mitarbeitern für ihre gute Arbeit in den letzten Jahren danken." Ihr Dank gilt auch den Gästen, die sie immer unterstützt hätten.

Und für die gibt es noch einmal Gelegenheit, sich vom "barhamas" zu verabschieden, bevor es seine Pforten schließt: Am Donnerstag, 31. Oktober, werden fünf DJs für gute Stimmung sorgen. "Jeder von ihnen legt ungefähr eine halbe Stunde auf. Sogar unser DJ ,Eisbär‘ kommt extra aus Mallorca." Als letzter Höhepunkt wird dann am Samstag, 2. November, ab 21 Uhr noch einmal "Prime Session" spielen.

Dann ist das Kapitel "barhamas" zu Ende, doch ein neues wird aufgeschlagen. In die Räumlichkeiten wird voraussichtlich eine neue Cocktailbar, die "Schüttelbar", kommen. Die offizielle Eröffnung ist für Freitag, 30. November, geplant, wie auf der Internetseite zu lesen ist.

Und für Katja Steimer wird mit ihrem Nachwuchs ebenfalls ein neues Kapitel beginnen, weshalb sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge vom "barhamas", ihrem anderen Baby, Abschied nimmt.