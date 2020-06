Walldürn. (jasch) Das Coronavirus macht nicht nur der Wallfahrt einen Strich durch die Rechnung, auch das große Sommerferienprogramm musste abgesagt werden. Doch die Stadt und der Stadtmarketingverein "Walldürn gemeinsam" haben Alternativen gesucht und gefunden: Am Dienstag stellten Bürgermeister Markus Günther, Marianne Stäudinger, Stefan Ullmer und Susanne Leiblein zwei einfallsreiche Initiativen vor.

Die alljährliche Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" in Walldürn musste erstmals in ihrer Geschichte abgesagt werden. Um die Zwangspause der beliebten Pilgerreise erträglicher zu gestalten, brachte "Walldürn gemeinsam" das "Walldürner Wallfahrtspaket" auf den Weg.

Darin enthalten sind eine Wallfahrts-Mottokerze für 2020, ein Gebet von Pater Josef, ein Fläschchen Weihwasser, eine Nachbildung des Blutkorporales als Wallfahrtsandenken, eine Postkarte von Walldürn sowie ein kleines Überraschungsgeschenk der Tourist- und Freizeitinformation. Auch an Wohltuendes für den Gaumen wurde gedacht mit Magenbrot der Bäckerei Günter und "Schießerli" der Bäckereien Leiblein und Müssig. Das Walldürner Wallfahrtspaket kann ab sofort online unter www.kaafsinduern.de bestellt werden und ist außerdem bei der Tourist- und Freizeitinformation in Walldürn erhältlich.

Die Initiatoren der Aktion „Walldürner Wallfahrtspaket“ des Stadtmarketings: (v. l.) Susanne Leiblein, Marianne Stäudinger, Markus Günther und Stefan Ullmer. Foto: Jana Schnetz.

Die Idee zum Paket hatte Vereinsmitglied Stefan Ullmer. Es sei als kleiner Ersatz für diejenigen gedacht, die aufgrund von Corona nicht persönlich an der Wallfahrt teilnehmen können, aber trotzdem nicht auf ein kleines Andenken zur Wallfahrt verzichten wollen. Walldürns Bürgermeister Günther betonte, dass das Paket nur für die vier Wochen der Hauptwallfahrtszeit, vom 7. Juni bis 5. Juli, erhältlich ist. Man sammle nun Erfahrungswerte und beobachte die Resonanz. Eine Wiederauflage hänge davon ab, wie stark es nachgefragt wird. Bisher versendete das Stadtmarketing 30 Pakete, die teilweise nicht nur von den Pilgern selbst, sondern auch von Familienmitgliedern für ihre Mutter oder Vater bestellt würden.

Auch an die kleinen Einwohner Walldürns hat die Stadt gedacht und trotz der ungewissen Planung für das Sommerferienprogramm die alternative Aktion "2020 – Corona-Tagebuch" entwickelt. Im Heft können die Kinder ihre Tage dokumentieren. Es gibt aber auch Bilder zum Ausmalen, Rezeptideen und Rätselseiten. Unter dem Motto "Jeder Tag ein Feiertag" gibt das Heft Anregungen, wie die Kinder ihre Sommertage gestalten können. "Ich würde mir aber wünschen, dass die Kinder ihr eigenes Tagebuch daraus machen. Sie müssen sich gar nicht an die Anregungen im Heft halten", meint Marianne Stäudinger von der Tourist- und Freizeitinformation.

Sie sammelt die abgegebenen Tagebücher am Endes des Sommers ein und kürt am Ende die schönste Version. Auf Instagram können Eltern die Tagebücher veröffentlichen oder den Verlauf der Aktion verfolgen. An Schulen in Altheim und Rippberg wurde das Heft bereits verteilt.

"Die letzten Jahre war das Ferienprogramm sehr erfolgreich. Jetzt haben wir veränderte Bedingungen. Das ist sehr mühsam, es ändert sich immer etwas. Wir haben uns aber frühzeitig mit den Vereinen und Institutionen besprochen. Wenn sich positive Entwicklungen ergeben, versuchen wir, diese ins Ferienprogramm zu integrieren", informierte Günther. Kurzfristige Programmpunkte kämen dann als Beilage ins Heft. "Wir haben die Hoffnung, dass ein kleines Programm stattfinden kann", zeigte sich Günther positiv eingestellt. Stäudinger bestätigte: "Wir schauen, was möglich ist."