Hardheim. (zeg) Großes Lob des Nabu-Ortsvereins gab es bei der Jahreshauptversammlung für das Bemühen von Mitglied Karl Schneeweis (Höpfingen) um den Erhalt der Mehlschwalben. Mit seiner Initiative in Form eines von ihm erstellten Schwalbenbaums unter Einsatz von viel Zeit und Geld eröffnete er etwa 14 Mehlschwalbenpaaren Brutmöglichkeiten.

Dies wurde am Freitag als besonders anerkennenswert bezeichnet, weil viele Brutplätze aus verschiedensten Gründen heraus verschwunden seien. Heß ließ wissen, dass selbst der Bundesverband des Nabu das Projekt als attraktiv einstufte und an den Plänen Interesse bekundete. Heß wünschte sich in jeder Ortschaft wie in Höpfingen einen Schwalbenbaum.

In Anerkennung dieses vorbildlichen Wirkens sprach der Vorstand des Nabu-Ortsverbands Karl Schneeweis den zum 19. Mal vergebenen Umweltpreis zu. Den überreichte Bernhard Heß im Gasthaus "Badischer Hof" zusammen mit Simone Richter, doch ließ es sich der Geehrte nicht nehmen, den damit verbundenen Geldpreis dem örtlichen Nabu als Spende wieder zugut kommen zu lassen.

Die Nabu-Ortsgruppe Hardheim benötigt im Bemühen um die Beibehaltung ihrer vielfältigen Tätigkeit unbedingt die Unterstützung von weiteren Aktiven. Daher appelliert der engagierte Vorstand um Bernhard Heß, Jürgen Lesch und Wolf-Rüdiger Heß an die 160 Mitglieder um aktive Unterstützung.

Vorsitzender Bernhard Heß freute sich, dass er sich nach fast vierjähriger Abstinenz und nach seiner Wiederwahl wieder aktiv einbringen könne. Jürgen Lesch ließ die Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres Revue passieren. Dabei erwähnte er die Amphibienbetreuung und die Tätigkeit beim Obstbaumschnitt. Dabei wurden bis zu 150 Bäume bearbeitet.

Bernhard Heß berichtete dann über die Einsammlung einer gewaltigen Zahl von Feuersalamandern und trug dann den dem vom Ehepaar Rückert aus Buchen erstellten Bericht zu den Beobachtungen im Naturschutzgebiet Lappen vor. Zahlen zu den betreuten Amphibienstrecken in Rippberg und Hardheim mit Bücholdssee und Breitenau und zu deren Betreuern wie den Pfadfindern Walldürn und Christian Hammer mit Team aus Walldürn und Umgebung folgten.

Heß ließ den Hinweis folgen, dass die Betreuung in der Breitenau in den nächsten Jahren altersbedingt und mangels Nachfolgern aufgegeben werden müsse. Dies wurde den zuständigen Behörden mitgeteilt. Heß erhofft sich, dass bis dahin eine Nachrüstung der Schutzanlage erfolgen kann. Eine Machbarkeitsstudie solle in diesem Jahr vom Regierungspräsidium in Auftrag gegeben werden. Jährlich würden dort rund 100.000 Jungamphibie und bis zu 5000 rückwandernden Alttier die Straße überqueren.

Erfreut zeigte er sich darüber, dass in der vor vielen Jahren gepflanzten Hecke von Karl Schäffer nach Einführung einer neuen Pflegepraxis bereits zwei Jahre hintereinander über 30 Vogelnester gefunden wurden. Schließlich hielt er die Unterstützung der Aktion "Blühende Gärten" für zielführend.

Nach dem aufschlussreichen Kassenbericht von Wolf-Rüdiger Heß verlas Marco Killian den von den Kassenprüfern Johannes Sitterberg und Hermann Rossmann erstellten Prüfbericht mit Bestätigung der einwandfrei geführten Kassengeschäfte.

Bürgermeisterstellvertreterin Simone Richter dankte namens der Gemeinde für das Bemühen um den Erhalt der Umwelt. Sie erhoffte sich weitere aktive Mitglieder und gab gute Wünsche auf weiteres gutes Gelingen mit auf den Weg.