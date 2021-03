Buchen. (tra) Seit einem Jahr gab es in Buchen so gut wie keine Live-Musik mehr, und viele wünschen sich, endlich wieder einer Band zuhören zu dürfen, Musik zu genießen und zu feiern. "Eigentlich würde in ein paar Wochen die Jazz-Night anstehen, die aufgrund der Situation jedoch wieder nicht stattfinden kann. Die Stadt Buchen hat sich nun ein digitales Veranstaltungsformat überlegt, um Musik zu den Menschen nach Hause zu bringen", berichtet Sarah Wörz vom Fachbereich Kultur und Stadtentwicklung im Gespräch mit der RNZ.

Das Format heißt "#musikmitgenuss" und wird am Freitag, 19. März, ab 19 Uhr live auf dem Youtube-Kanal der Stadt Buchen gestreamt. "Es soll ein Event von Buchenern für Buchen sein: Buchener Bands bekommen eine Plattform, um sich online präsentieren zu können, und zugleich soll auch die Buchener Gastronomie in dieser schwierigen Zeit unterstützt werden", sagt Wörz.

Das Konzept des Online-Events wurde federführend von Teresa Dittrich erstellt: Die Zuhörer können sich vorab über den Buchener Online-Shop (www.ilovebuchen.de) eine Essensbox bestellen. Neben einem dreigängigen Menü eines Gastronomen oder einer Cocktailbox erhält man eine Goodiebox. Darin befindet sich auch ein Quiz, das im Laufe des Events gelöst werden soll.

Die vier Buchener Bands "Aktion Sägewerk", "Café del Mundo", "Acoustic Open" und "Prime Session" werden jeweils 20 bis 25 Minuten live spielen. "Die Bands sind eng mit Buchen verbunden und den Zuhörern daheim wird ein bunter Mix aus Punk, Pop, Akustik und Flamenco geboten", erzählt Sara Wörz. "In den Umbauphasen werden die Zuhörer kurzweilig vom Moderatorenteam, bestehend aus Klemens Gramlich und Christof Kieser, gekonnt durchs Programm geführt", berichtet Teresa Dittrich. Zudem werden auch Interviews mit Bands und Gastronomen live gestreamt.

Dabei gibt es interessante Informationen über Buchen, die Gastronomie und die Bands, mit deren Hilfe das Quiz aus der Box gelöst werden kann. "Das Lösungswort des Quiz kann über die Homepage eingereicht werden und am Ende des Livestreams werden die glücklichen Gewinner live ausgelost", so Dittrich.

Damit das Online-Event zum Gemeinschaftserlebnis wird, sind die Zuhörer dazu eingeladen, ihre Essens- oder Cocktailboxen gemeinsam mit den Moderatoren zu öffnen und dann zu Hause zu erwärmen oder fertig zuzubereiten. Die Zuschauer haben auch die Möglichkeit, nebenher zu chatten, was ebenfalls zum Gemeinschaftserlebnis beiträgt.

Eine Menü-Box kostet 25 Euro und reicht für eine Person. 20 Euro gehen an den jeweiligen Gastronomen, 5 Euro sind als "Eintritt" für das Musik-Event gedacht. "Der Stream wird jedoch offen zugänglich sein, sodass man auch ohne Box zuschauen kann. Da es sich jedoch um eine Solidaritätsaktion für die Gastronomie und Veranstaltungsbranche handelt, würden wir uns natürlich freuen, wenn möglichst viele Menschen eine Box bestellen, um die Wirte und Musiker zu unterstützen", unterstreicht Dittrich. Es ist während des Events zudem auch möglich, miteinander zu chatten, was ebenfalls für Gemeinschaftsgefühl sorgt.

Folgende Gastronomen nehmen teil: Das Gasthaus "Zum Löwen", Hotel und Restaurant "Reichsadler", Hotel und Restaurant "Prinz Carl", "Goldener Engel" aus Hollerbach, das Gasthaus "Zur Wanderlust" Hettingen; und die "Schüttelbar" bietet – ebenfalls für 25 Euro – eine Cocktailbox an. Die Speisen und Getränke sollen vor der Zubereitung kühl gelagert werden und können am 18. und 19. März bei den Gastronomen abgeholt werden. Und das Angebot verspricht in der Tat Genuss: Vom geräucherten Landschweinfilet in der Pfefferkruste über Mörschenhardter Wildschweinschinken bis zur Bauländer Grünkernsuppe und spanischem Kartoffelomelette ist für jeden etwas dabei.

Als Sponsoren konnten Seitenbacher, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Volksbank Franken und BBV Deutschland ("toni") gewonnen werden. "Dank der finanziellen Unterstützung der Sponsoren ist es uns möglich, die Musiker mit einer entsprechenden Gage zu entlohnen", sagt Dittrich. Die Moderatoren Klemens Gramlich und Christof Kieser werden ehrenamtlich für Unterhaltung sorgen. Der Livestream wird von Dennis Bergsch von Bergschwerk Audio und Video Manufaktur im Studio von "Blackout Eventmanagement" produziert.

Info: Teaser zu den Menüs werden von Videoproduktion Uwe Heck erstellt. Diese werden ab 8. März auf der Homepage der Stadt zu sehen sein.