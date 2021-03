Von Adrian Brosch

Hardheim. Der deutsche Schlager lebt! Während die einen ihn als musikalisches Zeugnis oberflächlicher Biederlichkeit schmähen, erfreuen sich andere nach wie vor an den tanzbaren Hymnen mit eingängig-lebensfrohen Texten. Der gebürtige Hardheimer Guido Morsblech kennt die Branche in- und auswendig: Aus seiner niederbayrischen Wahlheimat versorgt er viele Größen des Genres mit maßgeschneiderten Texten. Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung blickt er auf vielversprechende neue Projekte.

So erhielt er über den Lucile-Meisel Musikverlag GmbH Verlagsverträge der Berliner Plattenfirma Telamo für acht Titel. Telamo gilt als "europaweit größtes Verlagshaus für den deutschen Schlager". Ein Werk davon ist für die "Musikapostel" reserviert, deren neues Album im August 2021 erscheint. Es könnte ein Volltreffer werden: "Das Lied wird als Single veröffentlicht, und Singles sind in diesem Geschäft immer das Allerbeste!", freut sich der 52-Jährige, der bis 2000 in Hardheim gelebt hat und noch zahlreiche freundschaftliche Kontakte ins Erftal pflegt.

Ein anderer Titel wird voraussichtlich das 2022 erscheinende Album der Schweizer Schlagergruppe "Calimeros" vervollständigen, während die anderen Titel aktuell von den "Amigos" ("Ich geh’ für dich durchs Feuer") reserviert wurden: Bernd und Karl-Heinz Ulrich aus dem hessischen Vogelsbergkreis sind zwei der prominentesten Vertreter des deutschen Schlagers. "Hier ist es noch nicht 100-prozentig sicher, ob sie diese Titel auch nehmen – aber es ist sehr wahrscheinlich. Und falls nicht, werden sie von Telamo verwaltet und über deren Pool sicher den Weg zu anderen namhaften Interpreten finden", erklärt Guido Morsblech erfreut. Auch der aus dem Zillertal stammende Marc Pircher – ein seit den 90er-Jahren bekannter Interpret volkstümlicher Schlager – produzierte jüngst einen Titel aus Morsblechs Feder, der auf einem im Juli präsentierten Studioalbum enthalten sein wird.

Aber auch die Nachwuchstalente werden nicht aus den Augen verloren: "Eine junge, dynamische und sehr sympathische Sängerin aus Tübingen namens Marcella Carin steht derzeit für Produktionen im Studio, um im Sommer ihr neuestes Album zu veröffentlichen, auf dem sich acht Titel aus meiner Feder befinden werden!", hebt Guido Morsblech hervor.

Er hört auch privat hauptsächlich deutsche Schlager und hatte sein Interesse am Texten in den 90er-Jahren entwickelt. Konzerte in der damals noch bestehenden Buchener Frankenlandhalle hatten ihn so sehr beeindruckt, dass er begann, sich dem Thema "Songwriting" um die Jahrtausendwende verstärkt zu widmen. So näherte er sich peu à peu echten Größen des Genres wie der Schweizer Formation "Barbados".

Sie bringen heuer zwar kein Album auf den Markt, dafür quartalsweise neue Singles. "Nachdem ich bislang fünf Texte für diese Band schrieb, sind weitere Zusammenarbeiten im Gange. Auch für die ,Musikapostel‘, mit deren Frontmann ich gerade fest am Schreiben bin, sind weitere Projekte geplant", erklärt Morsblech, dessen eigenes Repertoire 2601 Schlagertexte umfasst – Tendenz steigend. Wie lange er für einen Text benötigt, variiere je nach Arbeitsweise. "Bekomme ich eine gute und mich schnell inspirierende Komposition, habe ich den Text dafür oft in ein bis zwei Stunden fertig. Zuweilen kommt es aber auch vor, dass ich mehrere Tage an einem Text schreibe und ihn immer wieder verfeinere, bis er fertig ist", verrät er.

Und die Erfolgswelle geht weiter. "Zum Jahreswechsel ist ein Album der niederländischen Newcomerin Nomi Stern geplant, auf dem sich nach aktuellem Stand zwölf Titel befinden sollen. Einige davon sind bereits fertig produziert, von den anderen bestehen Demos, die sich auf dem Weg in die Produktion befinden. Alle Titel dieses Albums sind von mir getextet worden", gibt er bekannt.

Dabei kann er sich auf einen kongenialen musikalischen Partner verlassen: Komponist der gemeinsamen Lieder für Marcella Carin sowie für Lieder für die "Calimeros" und "Amigos" ist Lei de Bruyn. Zur Zeit steht Morsblech noch im Kontakt mit Pia Malo – der Tochter des "Flippers"-Urgesteins Olaf Malolepski, der im November 2016 die Buchener RNZ-Redaktion besucht hatte. Für sie sucht er "sommerliche, flotte Demos" aus seinem Archiv.

Schlagersänger G.G. Anderson – hier bei einem Auftritt in Mosbach – hat für seine nächste CD bei Guido Morsblech angefragt. Foto: Adrian Brosch

Auch Branchengrossist Telamo scheint die Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Hardheimer vertiefen zu wollen. "Die Verantwortlichen haben einige meiner Demos als ,echt schön‘ bezeichnet und möchten drei Titel Hansi Hinterseer anbieten – sind wir einfach mal gespannt!"

Der gebürtige Hardheimer freut sich zudem über ein ganz besonderes Telefonat: Kein Geringerer als G.G. Anderson, der seit mehr als 40 Jahren zur ersten Liga des deutschen Schlagers zählt, rief Guido Morsblech an: "Er hatte mich für einige Demos gelobt und zwar gesagt, dass sein Album für dieses Jahr schon voll ist, ich ihm aber für die nächste CD unbedingt wieder weitere so tolle Demos schicken soll!"