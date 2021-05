Von Lea Kirchgeßner

Mudau. "Den Dialekt behält man ein Leben lang", stellte Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger fest. Auch die Region Odenwald-Bauland zeichnet sich durch viele unterschiedliche Sprachvarietäten aus. Um auf die Mundarten der Region aufmerksam zu machen und das Kulturgut Dialekt zu schützen, soll nun ein Mundartweg entstehen, der von Hardheim über Amorbach und Mudau bis nach Mosbach führen soll. Das Projekt wurde der RNZ dieser Tage von Hans Slama, dem Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) Mudau, Martin Säurle, dem Geschäftsführer der Leader-Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald aktiv e. V. und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, der die Schirmherrschaft übernommen hat, im Rathaus Mudau vorgestellt.

Im Februar trat Hans Slama vom Heimat- und Verkehrsverein Mudau mit der Idee eines Mundartwegs an die Verantwortlichen des von der Europäischen Union finanzierten Förderprogramms heran. Innerhalb von wenigen Wochen wurde durch Eigeninitiative und ehrenamtliches Engagement das Vorhaben mit dem Heimat- und Verkehrsverein Mudau als Projektträger in die Wege geleitet. In dieser Phase kam "von den Kommunen sehr viel positive Resonanz" zurück, wie der Vorsitzende des HVV betonte.

Das Konzept für den Mundartweg konnte schnell überzeugen. Der Mundartweg ist ein "wichtiges Projekt, das reinpasst in alles, was wir fördern wollen", so Martin Säurle vom Förderprogramm. Eine Besonderheit ist, dass für das Kooperationsprojekt mit den Regionalentwicklungsvereinen Badisch-Franken, Neckartal-Odenwald und dem Interkommunalen Verbund Odenwald-Allianz in Bayern gleich drei (!) Leader-Aktionsgruppen gemeinsame Sache machen. Auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und vom Landesministerium Baden-Württemberg für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie aus Bayern vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken konnten Fördergelder akquiriert werden.

Der Schirmherr, Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, erhofft sich im Mundartweg eine "schöne Ergänzung zu dem, was wir schon haben", da Radfahrer und Wanderer hierdurch noch etwas anderes erleben könnten.

Geleitet von Infotafeln sollen Jung und Alt Wissenswertes über die in den Orten vorhandenen Dialekte erfahren. Auf den Tafeln werden QR-Codes angebracht sein, damit man per Smartphone ergänzend Zugriff auf eingesprochene Audiodateien erhalten kann.

Angebunden über die Rad- und Wanderwege soll der Mundartweg von Hardheim über Amorbach und Mudau bis nach Mosbach führen. Die Über-Regionalität des Projekts durch die Anbindung an zwei Landkreise und Bundesländer ermöglicht es, Touristen sowie Einheimische mit auf eine Reise durch vier Mundartregionen zu nehmen. Denn auch die sprachlichen Einflüsse der ehemaligen Herrschaftsgebiete Kurpfalz, Mainz und Würzburg und die jeweiligen Dialektgrenzen können entdeckt werden. "Mundart ist der Bezug zur Heimat", schlussfolgerte Martin Säurle.

Wer selbst den Mundartweg erkunden will, muss sich aber noch ein wenig gedulden. Voraussichtlich im September soll das Projekt fertiggestellt werden.