Von Rüdiger Busch

Mudau/Obrigheim. Zum Ehrentag gab es ihre absoluten Favoriten: Bienenstich und Käsekuchen. Dass Irmtraut Weickel am Mittwoch im Geras-Pflegeheim in Mudau ihren 93. Geburtstag feiern konnte, wäre eigentlich nicht von besonderem Interesse. Eigentlich. Denn die rüstige Seniorin hat eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus überstanden. Die Krankheit nahm bei ihr glücklicherweise einen glimpflichen Verlauf, obwohl sie hochbetagt und mit mehreren Vorerkrankungen zur absoluten Risikogruppe zählt. Daher ist die Botschaft von ihrem Wiegenfest eine wichtige in diesen Tagen.

Seit Oktober lebt die aus Obrigheim stammende Irmtraut Weickel im Pflegeheim in Mudau. "Von Anfang an habe ich mich hier gut aufgehoben gefühlt", berichtet sie. Zwei- bis dreimal in der Woche kam ihre Tochter Kerstin Schulz zu Besuch, die mit ihrer Familie in Neckarelz lebt. Doch dann kam Corona: Ab dem 13. März herrschte im Pflegeheim striktes Besuchsverbot, um zu verhindern, dass das Virus in das Heim eingeschleppt wird.

Alle Sicherheitsvorkehrungen nutzten am Ende aber nichts: Am Karsamstag wurden die ersten Infektionen bei zwei Mitarbeiterinnen bekannt. Über Ostern wurde dann im Heim umfassend getestet. Das erschütternde Ergebnis: Mehrere der 44 Beschäftigten und der Großteil der 56 Bewohner waren positiv. Das heimtückische Virus hatte sich unbemerkt in der Einrichtung verbreitet.

"Am Mittwoch nach Ostern wurden wir angerufen und darüber informiert, dass meine Mutter infiziert ist", berichtet Kerstin Schulz über diesen denkwürdigen Tag. Irmtraut Weickel hatte zu diesem Zeitpunkt nur leichte Symptome. Sie hatte kein Fieber, aber ihr chronischer Husten hatte sich merklich verstärkt. "Aufgrund ihrer Vorerkrankungen war die Ärztin nicht sehr zuversichtlich", erinnert sich ihre Enkelin Wiebke Schulz an die niederschmetternde Prognose.

"Wir waren jedoch von Beginn an zuversichtlicher", erklärt die 23-Jährige. Diese Zuversicht kam nicht von ungefähr: "Meine Mutter ist ein Stehaufmännchen", sagt Kerstin Schulz lächelnd. "Sie hat schon so viel hinter sich und alles gut überstanden." Zum Beispiel sechs Wirbelsäulenoperationen und zuletzt eine Niereninsuffizienz. "Deshalb war mir klar: Sie wird es schaffen!"

Trotzdem waren es für Familie Schulz quälende Tage der Ungewissheit, zumal die Nachrichten aus dem Heim alles andere als gut waren. Insgesamt neun infizierte Bewohner starben im Lauf der letzten drei Wochen – an oder mit Corona. Jeder Todesfall war aufs Neue ein Schock – für die Bewohner, ihre Familien und die Mitarbeiter.

Und wie ging es Irmtraut Weickel in dieser Situation? "Wir waren alle erschüttert, und ich hatte auch Angst. Aber die täglichen Telefonate mit meiner Familie haben mir geholfen." Einmal kamen Tochter und Enkelin während der Isolation zum Heim, um ihr vom Hof aus zu winken – mehr war aufgrund der Auflagen nicht möglich. "Es war ein fürchterliches Gefühl, in dieser Situation nicht bei ihr sein zu können. Man fühlt sich einfach hilflos", erklärt Kerstin Schulz. Eine große Hilfe seien in dieser schweren Zeit die Mitarbeiter des Pflegeheims gewesen, die immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Ängste der Angehörigen gehabt hätten. "Meine Mutter ist hier sehr gut aufgehoben – das zu wissen, war für mich in dieser Phase sehr hilfreich", sagt die 56-Jährige.

Mehrere Tage vergingen, ohne dass sich ihr Zustand verschlechterte. Am 29. April war es dann soweit: Die damals noch 92-Jährige galt offiziell als genesen und wurde aus der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne entlassen.

"Gott sei Dank habe ich es überstanden, das war mein erster Gedanke", berichtet Irmtraut Weickel. Ihre Freude wurde aber dadurch getrübt, dass die erhoffte Rückkehr in die Normalität auf sich warten ließ. Ein Zustand, der wohl noch lange anhalten wird. Auch wenn sie die Krankheit besiegt hat, gelten im Pflegeheim weiter die Sicherheitsvorkehrungen: Abstände müssen eingehalten werden und Masken gehören zum Pflegealltag.

Doch zumindest das Besuchsverbot wurde am Montag unter Auflagen gelockert: "Es können kurze Besuchstermine vereinbart werden, die mit dem gebührenden Abstand, mit Mundschutz und mit Plexiglasscheiben zum Schutz durchgeführt werden", erklärt Dominik Baier, der Leiter des Pflegeheims. Für ihn, seine Mitarbeiter und die Bewohner seien die letzten drei Wochen "unfassbar schwer" gewesen. Davon, wie diszipliniert die Bewohner die Auflagen eingehalten und die Pflegekräfte die Herausforderungen gemeistert hätten, zeigt er sich begeistert. Und eines habe sich in dieser schwierigen, von Krankheit, Tod und Trauer geprägten Zeit gezeigt: "Wir haben gemerkt, dass wir alle – Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige – ein Team sind."

Ein Ende der Pandemie ist noch lange nicht absehbar. "Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass dieser Zustand noch andauern wird", sagt Irmtraut Weickel und denkt dabei vor allem an die Zukunft der jüngeren Generation. Sie selbst ist zufrieden: "Immerhin können wir wieder raus an die frische Luft, wir werden hier gut versorgt, haben zu essen, zu trinken und müssen auch kein Klopapier horten." Sie hat offensichtlich nicht nur mit 93 Jahren Corona überstanden, sondern auch ihren Humor nicht verloren.

Doch eines vermisst sie: "Ich würde gerne wieder meine Tochter oder meine Enkelin umarmen, und ganz ungezwungen gemeinsam mit ihnen Kaffee trinken." Das kann sie hoffentlich bald wieder. Spätestens bei ihrem 94. Geburtstag mit Bienenstich und Käsekuchen.