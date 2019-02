Frauenpower am Männer-Arbeitsplatz: Apinya Sankapong (r.) aus Thailand macht von dem Umstand, dass sie in einem Männerberuf Fuß fasst, nicht viel Aufhebens. Schließlich steht für sie im Vordergrund, dass ihr die Arbeit Spaß bereitet. Foto: Andreas Hanel

Mudau. (ahn) "Ich bin handwerklich begabt, das hat mir schon immer Spaß gemacht", meint Apinya Sankapong, die bei der Aurora Konrad G. Schulz GmbH & Co. KG in Mudau gerade ihre Ausbildung zur Maschinen- und Anlagenführerin absolviert. Ein Ausbildungsberuf, der eigentlich von Männern dominiert wird. Doch die 21 Jahre alte Auszubildende hat - nicht zuletzt aufgrund ihrer Affinität zum Handwerk - damit kein Problem: "Es ist mir vollkommen egal, dass ich als Frau dort arbeite." Wir haben Apinya Sankopong an ihrem neuen Arbeitsplatz besucht.

"Ich habe hier im Sommer ein Praktikum in der Blechnerei gemacht. Dann habe ich mich um eine Ausbildungsstelle beworben und habe die Zusage bekommen", erklärt sie in gutem Deutsch. Das Beherrschen der Sprache ist insofern umso bemerkenswerter, als sie erst seit 2012 in Deutschland wohnt - genauer gesagt: in Höpfingen.

Denn ursprünglich kommt Apinya Sankapong aus Thailand. In Höpfingen, wo sie mit ihrer Mutter lebt, hat sie nun eine neue Heimat gefunden. Zuletzt ging sie in Buchen auf die Hauswirtschaftsschule.

Nun ist sie seit September letzten Jahres Auszubildende zur Maschinen- und Anlagenführerin bei der Aurora. Zum Einsatz kommt sie zur Zeit im Musterbau, wo sie den Ablauf in der Abteilung kennenlernt. In nächster Zeit soll sie die Handhabung von Maschinen und Werkzeugen lernen sowie sich mit den verschiedenen Werkstoffen, Blechen und deren Eigenschaften vertraut machen.

Die braucht es nämlich für die Heizungen, Lüftungen und die Klimatechnik für Fahrzeuge aller Art, die das mittelständische und international agierende Unternehmen herstellt. Seit 1965 ist es in Mudau ansässig. An diesem Hauptsitz sind inzwischen 352 Angestellte beschäftigt.

Davon sind 20 Auszubildende, unter denen es vier Frauen gibt. Ziel des Ausbildungsprogramms bei der Aurora ist es, nicht nur jungen Menschen die Chance zu geben, einen Beruf zu erlernen, sondern sie auch aufs Berufs- und Erwachsenenleben vorzubereiten.

Dass mehr Frauen ausgebildet werden, will man forcieren. "Wir finden es ganz toll, wenn sich Mädels für einen ,Männerberuf’ entscheiden", informiert Ralf Kern, der für die Ausbildung zuständig ist. "Unsere Erfahrung ist, dass diese Mädels, die einen solchen Beruf möchten, von ihrer Persönlichkeit sehr ausgeprägt sind und in der Männerwelt sehr gut zurechtkommen. Sie können sich durchsetzen und behaupten."

So wie eben Apinya Sankapong. Die Ausbildung macht ihr Spaß, wie sie erzählt, denn "die Arbeit ist sehr abwechslungsreich". Hinzu kommt noch, dass sie handwerkliches Talent und Geschick mitbringt. Dies hat sie wohl vererbt bekommen. "Früher habe ich zu Hause mit meinem Vater schon immer handwerkliche Tätigkeiten ausgeführt."

Dies hilft ihr jetzt natürlich - auch bei dem Unterfangen, sich in einer Männerdomäne durchzusetzen. "Natürlich sind hier fast nur Männer, aber die Kollegen sind unglaublich nett zu mir. Und es macht mir Spaß." Dass sie sich als Frau in einem Beruf ausbilden lässt, den eher Männer innehaben, scheint weder sie noch ihre Mitarbeiter großartig zu interessieren. Warum auch? Denn sie ist schließlich nicht die einzige Frau, die bei der Aurora arbeitet. Zur Zeit kommen auf 212 männliche Angestellte 140 weibliche, die sich in ihrem Job etabliert haben.

Früher habe sie sich mehr für Küchenarbeiten interessiert, doch inzwischen habe sie sich mit dem Männerberuf angefreundet. Und zwar so weit, dass sie sich nach ihrer Ausbildung noch weiterbilden möchte. "Nach den zwei Jahren Ausbildung möchte ich noch weitermachen entweder als Industriemechanikerin oder in der Konstruktion, das würde mir auch Spaß machen." Bis dahin wird sie ihre Frau stehen ...

Info: Am Samstag, 16. Februar, ist die Aurora von 10 bis 13 Uhr mit einem Stand bei der Ausbildungsmesse im Walter-Hohmann-Schulzentrum in Hardheim vertreten.