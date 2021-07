Mudau. (mb) Mudau erhält ab Donnerstag ein neues Geschäft: Kevin Hauk eröffnet neben der gleichnamigen Metzgerei den Lebensmittelladen "s’Ernschtle". Im Stile eines Unverpackt-Ladens kann man dort regionales und saisonales Gemüse ohne Verpackung einkaufen, aber auch Tee vom Teesommelier und Kaffee. Zudem werden handgeschmiedete Kochmesser und Suppen, Aufstriche und Pesto aus gerettetem Gemüse angeboten.

Mit der Sitzbank an der Hauswand und der Markise über der Tür macht der neue Laden von außen einen einladenden Eindruck. Der Innenraum empfängt einen mit Wärme, Nostalgie und Liebe zum Detail. Die Wände, gestrichen in zeitgemäß wirkendem Anthrazit, passen gut zu dem rustikalen Mobiliar.

Auch von außen ist „s’Ernschtle“ einladend. Foto: Martin Bernhard

Ein Kleinod ist in der Amorbacher Straße neben der Metzgerei Hauk entstanden, das sich auch durch sein besonderes Warenangebot von anderen Geschäften abhebt. "Man kann hier so einkaufen, wie es früher war", erläutert Inhaber Kevin Hauk.

Tomaten und Kartoffeln, die hier angeboten werden, stammen aus Mudau, anderes Biogemüse von einer Gärtnerei aus Miltenberg. Wer hier Gemüse kauft, kann es sich wie einst zum Mitnehmen in Zeitungspapier einwickeln lassen.

Wer möchte, kann hier auch ungewöhnliche Sorten einkaufen, zum Beispiel Urkarotte. "Das ist eine Idee gegen Leerstand im ländlichen Raum", sagt Hauk. "Ich glaube, dass das hier zukunftsfähig ist."

Kevin Hauk ist Metzgermeister und Gewürzsommelier. Er führt in fünfter Generation die Metzgerei Hauk in Mudau. Immer wieder sei er gefragt worden, warum er nicht vegane Wurst herstelle. "Da stehe ich gar nicht dahinter", sagt er. "Ich verkaufe lieber gut gewürztes Gemüse."

Als die Bäckerei Schlär nach über 20 Jahren ihre Filiale neben der Metzgerei schloss und sich kein Nachfolger fand, beschloss Hauk, einen eigenen Laden mit neuem Konzept einzurichten. Und da er mit diesem Tradition und Moderne verbinden will, nannte er diesen "s’Ernschtle" nach seinem Ur-ur-Großvater, der die heutige Metzgerei gründete.

Zwölf Unverpackt-Spender mit Müslisorten und Grünkern, heimischen Linsen, Kichererbsen, Dinkel und Pfeffer zum Nachfüllen befinden sich rechts neben der Eingangstür. Hauk fand Lieferanten von Produkten mit hoher Qualität, zum Beispiel von der Firma Rettergut. Nach dem Motto "Genuss trifft auf Nachhaltigkeit" kauft diese Gemüse auf, das nicht der Norm entspricht und deshalb normalerweise vernichtet würde. Das Unternehmen stellt daraus Suppen, Brotaufstriche, Pesto und Getränke her.

"Mixschokolade" entsteht aus unterschiedlichen Schokoladenresten zwischen zwei Produktionsprozessen, aus Resten also, die üblicherweise weggeworfen werden.

Das Sortiment des "s’Ernschtle" wird vervollständigt durch Wein, Olivenöl, selbstgemachte Marmelade und Senfsorten, Gewürze und Gewürzmischungen der Gewürzmanufaktur Rimoco, Früchtetees ohne Aromen sowie Grün-, Schwarz- und Kräutertee, Kaffee einer Aschaffenburger Rösterei und Kochmesser der Manufaktur Böker aus Solingen. Passend dazu bietet Kevin Hauk einen persönlichen Messerschleifservice an.

Natürlich wird man im "S’Ernschtle" auch Brot und Brötchen der Landbäckerei Schlär kaufen und ein Tässchen Kaffee im Laden trinken können. Und wenn es wieder möglich ist, will Kevin Hauk von Zeit zu Zeit die Theke aus dem Laden schieben und Genussevents für bis zu zehn Personen veranstalten, zum Beispiel Gewürz-Tastings, Messerworkshops oder Seminare mit einem Teesommelier.

Info: Am Donnerstag wird das neue Geschäft in Mudau wegen der Coronamaßnahmen in kleinem Rahmen eröffnet. Danach hat es montags bis freitags jeweils von 6.30 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags von 6.30 bis 12.30 Uhr.