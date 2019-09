Bäcker- und Konditormeister Siggi Brenneis (Mitte) stellte in der Bäckerei Münkel in Schloßau im Beisein prominenter Gäste die neu entwickelte Odenwaldtorte, das neue Odenwälder Grünkernbrot und seine Grünkern-Muffins vor. Foto: Joachim Hahner-Pestel

Schloßau. (hape) Schwarzwälder Kirschtorte, Frankfurter Kranz, Sachertorte - mit vielen bekannten Produkten verbinden Genießer unmittelbar deren Herkunftsregion. Nun hat auch unsere Region ihre süße Spezialität: die "Odenwaldtorte". Sie vereint Dinkel und Grünkern und weitere typische Erzeugnisse aus Odenwald und Bauland.

Die Odenwaldtorte, das neue Odenwälder Grünkernbrot sowie Grünkern-Muffins als typisches Naschgebäck für zwischendurch wurden dieser Tage in der Backstube der Bäckerei Münkel offiziell vorgestellt.

Mit dabei waren Landwirtschaftsminister Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, die Geschäftsführerin der TG Odenwald, Tina Last, der Vorsitzende der Vereinigung Fränkischer Grünkern, Armin Mechler, sowie als Vertreter der Bäckerinnungen Buchen und Mosbach Vizeobermeister Alfred Seitz (Gerichtstetten) und Obermeister Friedbert Englert (Dallau).

Die Odenwaldtorte, das Odenwälder Grünkernbrot sowie die Grünkern-Muffins waren zuvor vom Fachbuch-Autorentrio Siggi Brenneis, Eva-Maria Kötter und Engelbert Kötter entwickelt worden. Die zugrundeliegenden Rezepte sollen nun zunächst den Bäckern der Region, bald darauf auch der Bevölkerung zum Nachbacken zur Verfügung gestellt werden.

Ziel ist es, Menschen hochwertige Lebensmittel und Zutaten aus der Region auf immer neue Weise schmeckbar zu machen - ganz im Sinne der landesweiten Regionalkampagne.

So enthält das Odenwälder Grünkernbrot so viel Grünkern wie wohl kein anderes und wird dabei als ebenso fein wie vollmundig beschrieben. Zutaten und Aufbau der neuen Odenwaldtorte spiegelten, so Marketingexperte Engelbert Kötter, mit den enthaltenen Streuobstäpfeln, Zwetschgen und Walnüssen, Most, Obstbrand und vor allem Grünkern geradezu das Landschaftsbild des Odenwalds wider.

Minister Peter Hauk und Landrat Dr. Achim Brötel bezeichneten die vorgestellten Neuheiten als leckere Bausteine, um Menschen für hochwertige, regional erzeugte Nahrungsmittel zu begeistern.

Von Seiten der Bäcker hieß es: "Wir brauchen solche Produkte als regionale Abgrenzung unserer handwerklich erzeugten Qualität von globalen Billigpreisartikeln der Discounter."