Mudau. (pol) Ein 22-jähriger Motorradfahrer fuhr am Samstagabend auf der Kreisstraße K3971 von Amorbach in Fahrtrichtung Mudau. In einer Linkskurve verlor er, offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Zweirad kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte nach einem Aufprall gegen eine Natursteinmauer wieder auf die Fahrbahn zurück. Der Fahrer wurde von dem Motorrad abgeworfen und verletzte sich dabei schwer. Er wurde wegen bestehender Lebensgefahr mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Auf der kurvenreichen Strecke kommt es immer wieder zu schweren Motorradunfällen.