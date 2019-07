Mudau. (nz) Die Gemeinde ist bereits auf dem besten Weg, dank ortsansässiger medizinischer Fachkräfte und Spendenfreudigkeit der ortsansässigen Geschäfte und privaten Sponsoren, ein bundesweiter gewichtiger Akteur in Puncto Defibrillatorvorhaltung (gemessen an der Einwohnerzahl) zu werden. Die ambitionierte Zielsetzung: innerhalb der Gemeinde soll jeder Bürger, egal in welchem Ortsteil er wohnt, in spätestens vier Minuten an einen öffentlich zugänglichen Defibrillator herankommen. Dieses Ziel ist auf dem besten Wege, erfüllt zu werden, betonen die beiden Initiatoren des 2. Mudauer Defi-Tages, Susanne Vogel und Norbert Ziegeler.

Fluggesellschaften, Flughäfen, Einkaufszentren machen es seit langem vor, Defibrillatoren leicht zugänglich zu installieren. Dank verstärktem Wissen in der Herz-Lungen-Wiederbelebung und kinderleicht bedienbaren AED Geräten mit Sprachanweisungen hat die Herzdruckmassage, kombiniert mit Beatmung und die Anwendung von Defibrillatoren in den Händen von Laien nachweislich dazu beigetragen, die Überlebenschancen beim plötzlichen Herztod wesentlich zu steigern.

Der beherzt aktiv eingreifende Ersthelfer oder Augenzeuge ist hierbei das wichtigste Glied überhaupt. Entscheidend für das Überleben außerhalb einer Klinik ist der sofortige Notruf an die Rettungsleitstelle, das unverzügliche Einleiten der Herz-Lungen-Wiederbelebung und das schnelle Herbeiholen eines Defibrillators. Nach nur vier Minuten erleidet das Gehirn durch Sauerstoffmangel Schäden und mit jeder weiteren Minute, die tatenlos vertan wird, verliert der Patient weitere zehn Prozent eines positiven Outcomes.

Selbst in Städten mit einer dichten und hohen Anzahl von Rettungswachen ist es auf Grund von verstopften Straßen und Staus kaum möglich, diese Fristen einzuhalten . Das gilt auf dem Land mit langen Anfahrtswegen umso mehr, betont Fachkrankenpfleger und Erste-Hilfe- Ausbilder Norbert Ziegeler.

Der Zeitvorteil, den ein zufälliger Augenzeuge hat, ist der entscheidende Faktor. Er muss ihn nur nutzen. Genutzt wird der in besonderer Weise durch die Gastwirtsfamilie Cichy vom Landgasthof im Reisenbacher Grund, die in vorbildhafter Weise ab sofort nicht nur für die Gäste, sondern auch für die 25-köpfige Bevölkerung "Im Grund" einen Defibrillator vorhalten wird. Wie Inhaber Helmut Cichy betont, habe man unter den Gästen sehr viele betagte Mitbürger die auch wegen Herz-Kreislaufleidens bereits in hausärztlicher Behandlung sind.

Zwei schmerzliche Episoden in der Vergangenheit unter den Gästen haben die Gastwirtsfamilie bewogen, im Rahmen der Fürsorgepflicht einen Defibrillator anzuschaffen. Obwohl das Personal in der Handhabung dieses Gerätes im vergangenen Jahr ausgebildet wurde, wird auch nach den Sommerferien wieder einen Kurs in den eigenen Räumen durchführen, der für jeden Interessierten offen ist. "Wir liegen wirklich weitab von Rettungswachen, egal ob man jetzt Buchen oder Eberbach im Visier hat- und die schmale Straße zu uns in ein romantisches Tal nimmt wirklich Zeit in Anspruch, die ein evtl. Notfallpatient einfach nicht mehr hat", unterstreicht die Gastwirtfamilie Cichy.

Auch die Dorfgemeinschaft Ünglert verfügt jetzt dank eines anonymen Spenders am Dorfgemeinschaftshaus über einen operativen Defibrillator. Selbst wenn der Ünglert nicht über viele Einwohner verfügt, so will man niemanden in der Daseinsfürsorge ausklammern nur weil man auf dem Land wohnt, führt Herbert Schamann aus. Dem anonymen Spender aus Mudau sei man zu großem Dank verpflichtet.

Die Bäckerei Burkhardt-Münkel trägt jetzt in Schloßau mit einem 2. Defi Standort an dem eigenen Geschäftslokal zur weiteren Standortverbesserung von Defis in der Gemeinde Mudau, OT Schloßau bei. Der 1. Standort an der Turnhalle Schloßau ist für die Bewohner der Siedlung und Kailbacher Straße einfach zu weit, um in einem notfallmedizinischem relevanten Zeitfenster zu bleiben, führt Geschäftsinhaber Herbert Münkel aus. Somit ist Schloßau mit der Erreichbarkeit eines weiteren Defis im gesamten Ortsteil optimal abgedeckt.

"Der 2. Mudauer Defi-Tag war für uns bereits im Vorfeld ein willkommener Anlass, mit den Initiatoren Bären-Apotheke und Ausbilder Ziegeler eine gute praktikable Lösung zu finden, die in den nächsten Tagen umgesetzt wird", führt Herbert Münkel aus.